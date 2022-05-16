Последняя спецоперация Анатолия Бибилова

В Южной Осетии обсуждают одну из последних затей Анатолия Бибилова на посту президента – назначенный им на 17 июля референдум об объединении с Россией. Представители местного экспертного сообщества не припомнят в мировой практике случая, чтобы уходящий президент назначал плебисцит за несколько дней до инаугурации следующего главы. От необычности и разброс версий – от желания подбросить проблем более удачливому на выборах Алану Гаглоеву, до сложного эмоционального состояния Анатолия Бибилова после поражения.

Анатолий Бибилов назначил референдум по вопросу объединения Южной Осетии и России на 17 июля 2022 года. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте президента республики.

Югоосетинский политолог Вячеслав Гобозов указывает, что предшествующие референдуму процедуры началась уже после того, как были объявлены предварительные итоги избирательной кампании и Анатолий Бибилов уже узнал, что он больше не президент:

«Пусть не по букве, но по духу закона проигравший президент фактически исполняет полномочия главы государства. И в этой ситуации, как у нас написано в Конституции, исполняющий обязанности президента не может назначать референдум, и это логично: не может назначать референдум по столь судьбоносному вопросу человек, которому избиратели отказали в доверии».

Сопредседатель движения «Союз Алания – Россия» Роланд Келехсаев указывает на ненормально короткие сроки подготовки к референдуму – все процедуры были пройдены менее чем за двое суток:

«Вечером 12 мая информагентство «РЕС» сообщило, что Избирком передает в МВД подписные листы для проверки их подлинности. 13 мая МВД уже проверило и возвращает документы ЦИК. Избирком направляет заключение президенту. Анатолий Бибилов, в свою очередь, направляет документы в суд. Президиум Верховного суда в тот же день их рассматривает и дает заключение, что вопросы референдума не противоречат Конституции. Анатолий Бибилов подписывает указ о проведении плебисцита 17 июля. Практически все процедуры пройдены за один день! Где такое видано? Это что за цирк?! То, как все это было проделано, противно духу референдума, это больше похоже на спецоперацию».

По мнению Вячеслава Гобозова, мероприятие анонсировалось как референдум о вхождении в состав России, но на самом деле не имеет к нему никакого отношения. Потому что вопрос референдума звучит так: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?»

Термины «объединение» и «вхождение в состав» не являются тождественными, если речь идет о вхождении в состав России на правах субъекта, значит, так и надо было ставить вопрос:

«Непонятно, в какое государственное или межгосударственное объединение, союз предлагают объединить инициаторы референдума Южную Осетию и Россию? Между тем, согласно конституционному закону «об основных гарантиях», вопрос, выносимый на референдум, не должен допускать множественных толкований, он должен однозначно толковаться. Но в данной ситуации он напрямую нарушает закон «об основных гарантиях», потому что неясно, какой именно вариант объединения предлагают инициаторы, и непонятно, за что или против чего будут голосовать избиратели, если он пройдет 17 июля. Во что предлагают объединиться инициаторы: в союз, союзное государство или ассоциацию?

– Получается, референдум ни о чем?

– Ну, даже если этот референдум будет проведен, он же не дает никаких дополнительных правовых оснований для вхождения Южной Осетии в состав России. Никаких. Какие правовые шаги по результатам этого референдума надо проводить? Тоже непонятно! Я напомню статью 10-ю, в которой говорится: «Республика Южная Осетия вправе вступать в союз с другими государствами и передавать органам союза осуществление части своих полномочий».

Если мы говорим об объединении РФ и РЮО в некие союзы или что бы то ни было, то мы ломимся в открытые двери, потому что Конституция подобное уже предусматривает, и никакие референдумы здесь не нужны. Но еще раз повторю: судя по формулировке, это вопрос о чем угодно, только не о вхождении в состав России, а вот это уже вызывает какое-то недоумение».

В самом деле, трудно представить, чтобы в штабе Анатолия Бибилова не понимали разницы между «объединением» и «вхождением в состав на правах субъекта». На этот счет у местного экспертного сообщества есть такая версия, будто такая расплывчатая и ни к чему не обязывающая формулировка была придумана нарочно, с расчетом на победу Анатолия Библова.

Но вот зачем инициировать референдум за десять дней до инаугурации следующего президента? По мнению местных наблюдателей, в этом поступке больше эмоционального, чем рационального, впрочем, как и все пять лет его правления республикой.

Наблюдатели отмечают, что после известия о поражении на выборах Анатолий Ильич стал много работать. Обсуждает с правительством вопросы социального развития, повышает зарплаты, раздает звания, назначил референдум. Новости о его свершениях начинаются с неизменного «действующий президент». Инаугурация Алана Гаглоева назначена на 24 мая, но Анатолий Бибилов все еще действует, и это вызывает тревогу у соотечественников.

Пользователь Facebook Тимур Кокойты написал на своей странице: «Назначьте уже инаугурацию! Ну, или кто-нибудь, заберите у него ручку…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия