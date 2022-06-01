Чеченские власти вновь заявили о необходимости строительства дороги в Грузию

Власти Чеченской Республики вновь заявили о необходимости строительства дороги в Грузию.

«Неделю назад президент России Владимир Путин отметил важность развития транспортной инфраструктуры в целом в Российской Федерации. Поэтому строительство дороги Грозный – Шатой – Итум-Кали – Шатили для Чеченской Республики имеет важное значение», – заявил министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев.

По его словам, правительство Чечни неоднократно обращалось в адрес федерального центра с соответствующими письмами по этому вопросу. Шаптукаев говорит, что глава Чечни Рамзан Кадыров «держит этот вопрос на особом контроле».

«По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова этот вопрос определен в категорию приоритетов. На сегодняшний день правительством Чеченской Республики проделана работа в части обоснования необходимости строительства данной автодороги, что будет способствовать расширению транспортного узла «Север-Юг» с включением в него такого крупного узла, как маршрут Итум-Кали – Шатили», – добавил Шаптукаев.

Как пишет «Грозный-информ», Шаптукаев ответил и на вопрос о сроках начала строительства дороги.

«На данном этапе конкретные сроки не определены, мы надеемся, что это будет обозначено в ближайшее время. На вопрос, какие ведомства будут строить дорогу, мы сможем ответить только после того, как получим соответствующие директивы», – добавил он.

«Грозный-информ» указывает, что «строительство дороги между Россией и Грузией позволит вывести торгово-экономические отношения двух стран на совершенно новый уровень, укрепит международные отношения и снизит транспортные издержки при поставке грузов из России в Армению, Азербайджан, Иран, Грузию и Турцию».

Отметим, что в Тбилиси не раз заявляли, что вопрос строительства автомобильной дороги, соединяющей Грузию с Чечней, никогда не стоял в повестке дня грузинской стороны. В марте текущего года об этом заявили в Министерстве регионального развития и инфраструктуры страны. Информацию о том, что Тбилиси допускает реализацию проекта, в ведомстве назвали ложной.

Вопрос строительства дороги и погранперехода на границе Грузии и Чеченской Республики обсуждался в марте на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в Грозном. Секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров говорили о «стратегическом значении» дороги и ее важности для выхода на рынки зарубежных стран.

О возможности строительства дороги в 2018 году говорил и глава Росавтодора Роман Старовойт. Чиновник отмечал, что его ведомством будет прорабатываться вопрос о включении трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения.