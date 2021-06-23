Эффект Кадырова. Будет ли построена трасса из Чечни в Грузию?

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в инстаграме затронул вопрос о строительстве дороги из республики в Грузию, который, по его словам, "находится на уровне обсуждения". Кавказ.Реалии обсудил с экспертами, стоит ли ждать открытия новой магистрали.

Речь идет о дороге, построенной чеченскими властями в 1998 году, когда неожиданно для Москвы и Тбилиси, чеченская автодорожная техника перешла реку Аргун и уже на стороне грузинской территории начала достраивать дорогу до грузинского села Шатили. В Тбилиси попросили Грозный немедленно вывести технику и уйти с территории Грузии. Этот инцидент послужил причиной организации в этой горной части постоянно действующего военного поста грузинских пограничников. В этом же районе располагается сегодня и военная база российских погранвойск.

Чтобы построить капитальную асфальтобетонную дорогу и тоннель на этом перевале, может понадобиться около миллиарда долларов

Дорога шла от высокогорного районного центра Чечни – села Итум-Кала. Она была построена чеченцами в надежде прорвать блокаду России и через Грузию иметь коридор связи с внешним миром. Качество дороги было настолько хорошим, что для многих жителей с равнинной части республики это направление стало самым популярным для отдыха. К тому же в конце чеченской части маршрута находится один из крупнейших археологических комплексов Северного Кавказа – Цой-Педа, известный как "мертвый город" (из-за многочисленных надземных склепов-некрополей. – Прим.).

Нынешний глава Чечни не в первый раз высказывается о желании возродить дорогу из республики в Грузию. В 2014 году неожиданно для многих на пресс-конференции он заявил: "Мы планируем построить в Грузию как автомобильную, так и железную дорогу. Сейчас над этим работает правительство". По словам Кадырова, до этого реализации проекта мешал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

В 2018 году вопрос о целесообразности включения дороги, ведущей из Чечни к пункту пропуска в Грузию, в перечень объектов федерального значения задавал глава Росавтодора Роман Старовойт. Он указал при этом, что строительство магистрали может быть возобновлено только после достижения соглашения между двумя странами.

В ноябре 2019 года Кадыров вновь напомнил о дороге, заявив, что ее открытие позволило бы "наладить логистику" с Грузией.

"От [чеченского села] Итум-Кали до Грузии вообще ехать 40–50 минут, и там была дорога у нас. Если открыть дорогу, то это через Турцию, и уже ты доезжаешь до Европы, для Северного Кавказа это очень необходимая дорога, также и железная дорога", – отмечал Кадыров.

Его планы поддержал на большой ежегодной пресс-конференции в 2019 году президент России Владимир Путин, который назвал целесообразным строительство такой магистрали.

В очередной раз вопрос о строительстве дороги актуализировался на фоне строительства горнолыжной базы в чеченском селе Ведучи, что географически рядом с границей с Грузией. Этот район, как считают власти, способен привлечь туристов. Здесь находится не только курорт Ведучи, но и многочисленные памятники культуры, а также самая высокая точка горы Тулой-лам (на грузинском Тебулосмта. – Прим.) высотой 4493 метра, привлекающая альпинистов.

Исследователь Фонда стратегических и международных исследований Грузии Александр Квахадзе указывает, что единственная автодорога, которая связывает страну с Чечней, проходит через Аргунское ущелье. С географической точки зрения этот регион находится по ту сторону Главного Кавказского хребта, то есть он физически находится на Северном Кавказе. Связывает этот район с остальной Грузией Датвиджварский перевал – один из самых сложных в стране.

Квахадзе отмечает, что в вопросе строительства новой дороги стоит учитывать и экономический подход к проблеме: "На данный момент дорога в этом районе Хевсуретии – грунтовая, а перевал закрыт в зимние месяцы. Чтобы построить капитальную асфальтобетонную дорогу и тоннель на этом перевале, может понадобиться около миллиарда долларов. Данных средств у Грузии нет, особенно на фоне пандемии. Иностранные доноры вряд ли дадут большой кредит на данный проект, тем более что Грузия еще не достроила автобан Батуми – Тбилиси и несколько других стратегических магистралей".

По мнению эксперта, дорога из Чечни могла бы быть целесообразной для развития горной части Грузии, в частности, труднодоступной Хевсуретии и смогла бы решить, в том числе и демографическую проблему в этой части страны, так как на данный момент зимой здесь остаются не более 20 человек. Кроме того, как считает собеседник Кавказ.Реалии, магистраль могла бы поспособствовать развитию туризма, как это происходит в районе Казбеги, где проходит дорога в Россию. Но в ближайшем будущем на строительство дороги с грузинской стороны вряд ли стоит рассчитывать, отмечает Квахадзе.

По его словам, не стоит недооценивать и то, что в грузинском обществе есть мнение против возможного строительства дороги в этой части Грузии из-за опасений, что она может быть использована Россией в военных целях. Квахадзе скептически смотрит на такого рода опасения, указывая, что российская армия и так стоит в 100 километрах от Тбилиси, в Ахалгорском районе самопровозглашенной Южной Осетии и что в случае атаки войскам не понадобиться проходить сквозь труднодоступные горные перевалы Хевсуретии.​

По мнению политолога и эксперта по Кавказу из парижского института политических наук Торнике Гордадзе, новая дорога могла иметь значение для Грузии во времена существования Ичкерии – в Тбилиси могли рассматривать Чечню как стратегического союзника на Северном Кавказе, ориентированного на полную независимость от Москвы. Для Чечни, в свою очередь, магистраль могла бы быть единственной артерией для связи с внешним миром, минуя Россию.

Однако сегодня, как считает собеседник, для Грузии эта дорога не имеет геостратегической цели. Опасения грузинского общества из-за возможного строительства Гордадзе связывает также с политикой и личностью самого Рамзана Кадырова. По словам политолога, в Тбилиси понимают, что главе Чечни явно несимпатичен политический курс, которого придерживается современная Грузия, ориентированная на самое тесное сближение с Западом.

Кавказ.Реалии