День защиты детей в Абхазии отметили на фоне скандала

Сегодня, в первый день лета, в Абхазии, как и во многих странах, отмечали Международный день защиты детей, учрежденный в 1949 году, чтобы привлекать внимание людей к проблемам, с которыми в мире сталкиваются дети.

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с международным праздником – Днем защиты детей.

«Этот замечательный летний праздник напоминает нам об огромной ответственности за наших детей, их будущее», – говорится в поздравлении.

Глава государства выразил отдельную признательность многодетным семьям, заметив, что воспитание детей в большой семье – это безграничное счастье, но в то же время особенный, кропотливый труд. Президент пожелал всем жителям Абхазии добра и благополучия, а детям – побольше ярких впечатлений и радостных событий.

Взрослые постарались, чтобы сегодня в Абхазии у детей было побольше ярких впечатлений.

Так, московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме организовал открытый детский теннисный турнир, который продлится до 6 июня. Турнир проходит в теннисном клубе «Акуа», и в нем участвуют около 60 детей трех возрастных категорий: до 9 лет, 9-10 лет, 11-13 лет. А в 16 часов на платформе «Гума» начался детский праздник, для участников которого были подготовлены мастер-классы, развлекательная программа и угощения.

Праздничные мероприятия были организованы для детей в разных микрорайонах столицы (в Новом районе, например, можно было поиграть в ростовые уличные шахматы), в других городах и районах Абхазии.

Директор одного из сухумских отелей Гиви Чамагуа преподнес детям к этому дню отличный подарок – парк на улице Дзидзария, разделенный на площадки для детей и подростков, футбольное поле с натуральным покрытием, спортивную площадку для воркаута, то есть уличной гимнастики, и площадку для отдыха.

Собиралась преподнести подарок детям к 1 июня и фирма «Аквастройинвест» – после многолетних усилий по восстановлению построенного в 1980 году плавательного бассейна в Сухуме. В апреле ее директор Олег Юрченко сообщил «Эху Кавказа», что надеется: к 1 июня в бассейне будут доделаны все мелочи и он сможет принять первых купальщиков. (Правда, пока вода в нем будет без подогрева). Но, увы… Вчера Юрченко нам сказал:

«Вот ждем машину из России. Я думаю, в первой декаде июня откроемся.

– А что за машина?

– Там шкафчики, шезлонги, зонтики. То, что необходимо для посетителей.

– Это будет морская вода в бассейне или…

– Пресная.

– Ну, я думаю, скоро прогреется на солнце.

– Ну да, сегодня температура воды была 22 градуса. Наверное, числу к десятому будет уже 25».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось также с директором Детского фонда Абхазии Асидой Ломия. Вот что она сказала в связи с этим днем:

«1 июня, День защиты детей, – это очень важный день в любой стране. Я вот вчера говорила на «круглом столе», что в стране обеспечены счастливое детство и счастливая, скажем так, старость, где государство заботится о детях и стариках, это государство состоялось как государство состоялось как государство. Самое главное – чтоб было мирное небо над головой, очень важно для всех абсолютно».

Защита детей заключается еще и в том, чтобы государство и общество могли обеспечить неотвратимость наказания их обидчиков. Асида Ломия сказала, что она, как и много людей в обществе, с возмущением восприняла принятое за день до 1 июня, в понедельник, решение кассационной коллегии по административным делам Верховного суда Абхазии. Как сообщили СМИ, коллегия отменила решение Сухумского суда о незаконности и отмене применения амнистии в отношении осужденного Астамура Джопуа и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Астамур Джопуа с 2018 года отбывает наказание за изнасилование заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, соединенное с угрозой убийством, а также незаконные ношение, перевозку и хранение огнестрельного оружия. 13 апреля 2018 года он был осужден Сухумским районным судом на 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Этому предшествовало бурное обсуждение в абхазском обществе данного преступления, в частности в парламенте, предыдущим летом. Уголовное дело в отношении Астамура Джопуа было возбуждено 13 июня 2017 года на основании заявления матери потерпевшей. По ее словам, Астамур Джопуа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, привез девочку 2003 года рождения на территорию нефункционирующей спортивной базы и, применяя насилие, угрожая убийством, совершил изнасилование.

В сентябре 2020 года Парламент Абхазии принял постановление об амнистии заключенных к 27-й годовщине Дня Победы и Независимости республики.

В ходе процесса 30 мая с. г. представитель правового отдела МВД Абхазии Елизавета Харазия подчеркнула, что в отношении Джопуа не может быть применена амнистия, так как в постановлении четко говорится, что амнистия не применима к лицам, которые обвиняются в совокупности преступлений, одно из которых не подлежит амнистии. По словам Харазия, амнистии в данном случае, согласно закону, не подлежит статья 126 – об изнасиловании. Адвокат Астамура Джопуа Марина Тания предоставила суду справку, в которой говорится о том, что он принимал участие в боевых операциях на территории Абхазии в 1998, 2001 и 2008 годах в составе резервного батальона «Урал» и был призван для участия в операции по освобождению Кодорского ущелья. Согласно постановлению об амнистии, если лицо, осужденное по статье 126, принимало участие в Кодорских событиях или было резервистом, то срок отбывания сокращается наполовину, – заявила Тания в ходе прений сторон.

Асида Ломия уверена:

«Никаких амнистий в отношении таких преступников быть не должно. Там кто-то написал, помню… Майя Широкова, она юрист, что это девочка из бедной семьи, которая себя защитить не может. Но мы написали: там есть, кто будет ее защищать. Мы же не можем бросить на произвол судьбы этого ребенка. Я думаю, что абхазское общество не допустит такой тотальной несправедливости в отношении вот этой девочки. Вы знаете, наш детский психолог работал с ней два месяца, ведь после того, что с ней произошло она не разговаривала. И вот сейчас, когда возник вопрос с этой амнистией, против которой вообще выступали очень многие люди два года назад… Нам тогда депутаты парламента говорили, что тяжкие преступления не будут проходить по этой амнистии, а сегодня получается, что наитягчайшее преступление в отношении несовершеннолетней девочки, может получить для преступника абсолютно «позитивный» результат. Разве такое решение суда не наносит вред имиджу нашего государства?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия