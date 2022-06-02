В Цхинвали указали на «определенную сдержанность и рассудительность» Грузии

В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия накануне состоялась встреча с сопредседателями Женевских дискуссий – Джихан Султаноглу, Тойво Клааром и Виорелом Мошану.

Замглавы абхазского МИДа Ираклий Тужба выразил надежду на проведение в июне очередного раунда дискуссий.

Как сообщалось ранее, встреча в Женеве, запланированная на конец марта, была отложена из-за российского вторжения в Украину.

По информации абхазского МИДа, специальный представитель Европейского Союза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар отметил, что ему очень приятно вновь вернуться в Абхазию после длительного перерыва.

«Мы сейчас проходим очередной период консультаций со всеми участниками Женевских дискуссий. Предстоящая неделя будет посвящена встречам. Можно сказать, сами консультации начались с нашего визита в Тбилиси. Контекст действительно отличается от того, что мы лицезрели в прошлый раз, говоря о том самом раунде, который был перенесен. Ситуация в мире сложная, имею в виду международную обстановку, в целом она полярная. Мы выражаем надежду на то, чтобы международная повестка не повлияла негативно на ход дискуссий в рамках Международных женевских дискуссий и не пустила под откос весь процесс», – сказал, по информации абхазского ведомства, Клаар.

Он добавил, что Женевские дискуссии необходимо защитить от всех внешних вызовов.

«Мы, конечно же, осознаём важность Международных Женевских дискуссий. Вместе с тем мы также осознаем риски, сопряженные с ситуацией, когда в очередной раз откладывается раунд. Такие ситуации непосредственно сказываются на людях, пострадавших от конфликта. Я вижу нашу коллективную ответственность в том, чтобы мы поддерживали стабильную безопасность в регионе, чтобы наши усилия были направлены на то, чтобы раунды Женевских дискуссий проходили в регулярном формате. Цель наших консультаций ­– услышать мнения, отзывы, реакции участников, чтобы потом уже на их основе проводить раунды в будущем», – цитирует Клаара абхазский МИД.

Ираклий Тужба, в свою очередь, отметил, что повестка Женевских дискуссий носит достаточно консервативный характер. По его словам, за последние годы многие пункты из этой повестки не претерпели каких-либо особых изменений.

«Хотя, с нашей точки зрения, в частности, в рамках деятельности второй рабочей группы есть ряд вопросов, которые утратили свою актуальность, и они должны быть либо изменены, либо устранены полностью», – отметил он.

Тужба подчеркнул, что наиболее важной проблемой остается вопрос обеспечения безопасности.

«Мы связываем это с необходимостью подписания мирного договора с Грузией, так называемого документа о международных гарантиях безопасности и невозобновлении военных действий. К сожалению, вынуждены констатировать, что за прошедшие годы грузинская делегация категорически отказывалась обсуждать любые наши конструктивные предложения по этому важному вопросу. Она фактически блокирует работу в этом направлении. Грузия является страной, чья политика несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. В этом контексте без наличия мирного договора с Грузией будет крайне сложно преодолеть существующую напряженность между нашими странами», – сказал Тужба.

При этом он отметил, что представители Абхазии открыты и готовы к диалогу в рамках деятельности второй рабочей группы, которая занимается гуманитарными аспектами сотрудничества, и в этом направлении есть определенные успехи.

«В условиях серьезной напряженности, которая царит в международных отношениях, мы считаем, что Женевские дискуссии приобретают особую роль. Это один из немногих работающих каналов коммуникаций. И мы приложим максимум усилий, чтоб этот канал коммуникации сохранялся в дальнейшем», – сказал Ираклий Тужба.