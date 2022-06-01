Цхинвали угодил и Москве, и Тбилиси 

В Тбилиси обсуждают решение президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Алана Гаглоева об отмене референдума о присоединении к России. Этим шагом остались довольны в Москве, об этом сегодня заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. В Тбилиси это решение связывают с войной в Украине. И этим, как предполагают грузинские эксперты, воспользуется «Грузинская мечта».

В Тбилиси не оставили без внимания выступление представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая назвала «здравым» решение президента де-факто республики Алана Гаглоева отложить намеченное на 17 июля референдум о присоединении Южной Осетии с РФ.

Но мало кто в Грузии считает это поводом вздохнуть с облегчением. 30 мая, за несколько часов до известия об отмене референдума этот вопрос затронула президент Саломе Зурабишвили во время приветственной речи на встрече с ее армянским коллегой Ваагном Хачатряном в Тбилиси:

«На оккупированных Россией территориях тяжелейшая ситуация. Игнорирование суверенитета и грубое нарушение прав человека продолжается и утяжеляется. К этому сегодня добавляется как новая угроза запланированный на 17 июля референдум».

Еще в начале мая, уже в интервью Deutsche Welle, президент Зурабишвили назвала планируемый референдум дополнительным фактором в оправдании «реалистичной», по ее словам, позиции грузинских властей, которая не спешит присоединиться к двусторонним антироссийским санкциям западных стран, а Украине оказывает посильную гуманитарную и дипломатическую поддержку. Такая политика правительства «Грузинской мечты» вызывает недовольство в оппозиции и обществе. Поэтому депутат из «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе советует властям не считать это успехом так называемой политики нераздражения России:

«Очень печальная ситуация, мы не можем повлиять на идущие там процессы. Сейчас для России неподходящая геополитическая ситуация. Там посчитали, что в их интересы сейчас не входит создание нового очага напряжения. Но этот вопрос не снят с повестки дня. Как только Россия как-то выкрутится из ситуации с войной в Украине, обязательно вернутся к нашему вопросу. Потому гарантия безопасности – это не угождать Путину, что неправильно делает «Грузинская мечта», гарантами безопасности для нас являются наши европейские партнеры и НАТО».

В «Грузинской мечте» напомнили, что в Вашингтоне и в Брюсселе заранее заявляли о незаконности референдума, что, по мнению депутата Гиви Миканадзе, является результатом активной и правильной политики власти:

«Мы любую такую инициативу осуждаем и ставим в известность наших международных партнеров, Грузия предпринимает все шаги для мирного урегулирования конфликтов. Мы уверены, что мирный путь приведет Грузию в обоих оккупированных территориях к деоккупации и территориальная целостность Грузии обязательно будет восстановлена . И свое историческое место, как в НАТО, так и в ЕС, Грузия займет и распространит на всю свою территории свои полномочия».

То, что референдум о присоединении Южной Осетии к РФ будет висеть как дамоклов меч над Грузией, не сомневается конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Паата Закареишвили. Он полагает, что сейчас все это не устраивает Москву не только из-за военной интервенции в Украину:

«У России другая головная боль, она не хочет отказываться от более или менее пророссийской власти «Грузинской мечты». «Грузинская мечта» все делает, чтобы у России не было проблем в Грузии, и вдруг такой подвох со стороны Южной Осетии. Это явно портит общую картину и если референдум в итоге состоялся бы, каким бы ни был результат, он вызвал бы напряжение внутри Грузии. А в этом вопросе оппозиция и так нападает на «Грузинскую мечту». Волнения могли быть такими значительными, что дело могло дойти до досрочных выборов. А у «Грузинской мечты» и так не все в порядке».

Паата Закареишвили убежден, что московским реверансом обязательно воспользуется правящая партия:

«Россия своим решением не допустить референдум спасает «Грузинскую Мечту». Я уверен, что «Грузинская мечта» в своей пропаганде будет использовать концепцию, что вот мы добились такого дипломатического успеха и убедили Россию? чтобы не состоялся референдум. Если людям, у которых есть другое мнение, власти говорили: «Вы что хотите войны?», теперь они добавят: «Вы что хотите, чтобы Россия аннексировала Южную Осетию? Мы еле договорились с Россией, чтобы она не проводила референдум, а вы сейчас воду хотите мутить?»

Конфликтологу не нравится, что в Тбилиси мало обращают внимания на внутриполитические настроения в югоосетинском обществе, так же, как и то, что своей политикой «Грузинская мечта» еще больше «замораживает» перспективы урегулирования конфликтов с регионами Абхазии и Южной Осетии.