Центр «Эмпатия»: у Саакашвили прогрессирует неврологическая патология

Глава центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не получает необходимой медицинской помощи в клинике «Вивамед», где находится уже несколько недель после перевода из тюрьмы.

«Лечение не ориентировано на диагнозы и результат нулевой. То, что происходило и происходит сейчас – это просто снятие симптомов, а надо лечить болезнь», – сказала Джишкариани журналистам после посещения экс-президента.

Она отметила, что рекомендации специалистов центра по медицинскому обследованию экс-президента были выполнены с опозданием на несколько месяцев, например, МРТ головного мозга пришлось ждать с декабря.

«Я не знаю, адекватный ли это подход, но в медицине это не считается адекватным», – сказала глава центра «Эмпатия».

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Джишкариани также заявила, что Саакашвили необходимо как можно скорее перевести в многопрофильный центр за границей.

Она говорит, что у Михаила Саакашвили прогрессирует неврологическая патология.

С 12 мая осужденный экс-президент Грузии под усиленной охраной проходит лечение в клинике «Вивамеди». Состояние здоровья его ухудшилось после двух голодовок, который он проводил в руставской тюрьме. Пенитенциарная служба Грузии заявляет, что состояние экс-президента Грузии остается стабильным и он находится под контролем врачей.

Сам экс-президент говорит, что у него сильные боли в позвоночнике, а обследование показало повреждение спинного мозга, и ему необходима медицинская помощь за рубежом. Власти Грузии неоднократно отрицали такую возможность.