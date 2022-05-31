К Саакашвили допустят независимых экспертов. Лед тронется?

К экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в ближайшие часы должны допустить независимых медэкспертов, хотя накануне председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе снова заявил, что об отправке Саакашвили на лечение за рубеж не может быть и речи. Отношение грузинских властей к третьему президенту еще раз осудила крупнейшая в западной политике Европейская народная партия. Письмо Михаила Саакашвили сегодня на партийном конгрессе зачитал ее председатель Дональд Туск.

«Если пенитенциарная служба и Минюст не будут чинить препятствия, независимые эксперты скоро осмотрят Саакашвили», – сообщил адвокат Шота Тутберидзе, который лишь на шестой день после удовлетворения ходатайства получил на руки соответствующий документ из суда.

Это, наверное, будет уже завтра, предположила мать Михаила Саакашвили – Гиули Аласания, которая и через две недели после перевода ее сына в частную клинику не заметила улучшения его состояния:

«Каждый раз выхожу от него с тяжелым чувством. Мне очень трудно смотреть на него в таком положении – это был человек, преисполненный энергией, которого невозможно было остановить, а теперь он полностью истощен».

По заключению консилиума врачей при Народном защитнике у Михаила Саакашвили диагностировано посттравматическое и адаптивное расстройство, а также анорексия, вызванная неполноценной реабилитацией после затяжного голодания. Его семья и соратники добиваются отсрочки отбывания наказания и его отправки на лечение за границей. Но это не значит, что в случае такой рекомендации власти согласятся на этот шаг. Об этом, не дожидаясь заключения экспертов, накануне еще раз заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, он же напомнил, что смертность в грузинских тюрьмах очень низка:

«Это значит, что медицинское обслуживание в этих учреждения на очень высоком уровне, есть все условия и нет никаких причин для перевода за границу. С Саакашвили будет такое же обращение, как с любым другим заключенным, без всякой дискриминации. И это – несмотря на то, что он совершил гораздо более тяжкие преступления, чем остальные 9 500 (девять тысяч пятьсот) заключенных».

Позицию и риторику грузинских властей по отношению к Михаилу Саакашвили осудили в Европейской народной партии. В это крупнейшее объединение, в том числе и в Европарламенте, входит и основанное Саакашвили «Нацдвижение», которое отправило туда заявление за день до конгресса ЕНП. В нем отмечается, что Грузия отступает от демократии, «неформальное олигархическое правление в стране подорвало ранние успехи и привело к эрозии демократических институтов, в том числе в отношении независимой судебной системы, свободы СМИ, равных политических условий и свободных, справедливых выборов». Результатом этого в ЕНП считают и отношение к заключенному третьему президенту Саакашвили и недавний приговор гендиректору оппозиционного ТВ «Мтавари» Ники Гварамия:

«Осуждение, арест и последующее унижающее человеческое достоинство обращение, в том числе отказ в оказании необходимой медицинской помощи, клеветническая пропаганда, направленная властями Грузии против Михаила Саакашвили, третьего демократически избранного президента в истории Грузии, являются еще одним ярким примером этих тенденций. А недавний приговор к тюремному заключению, вынесенный известному медиа-менеджеру Нике Гварамия, лишь еще больше подчеркивает угрозу свободе СМИ в Грузии и сужение пространства для критики правительства».

О Саакашвили вспоминали сегодня и в ходе самого конгресса. Председатель ЕНП Дональд Туск в конце своего обращения сказал:

«Хочу зачитать вам письмо, написанное вам Мишей Саакашвили, нашим давним грузинским другом, который все еще находится в тюрьме».

В кратком письме Саакашвили отмечает, что всю свою жизнь он борется против зла, которое сеют Путин и Иванишвили, что он будет бороться за демократию и за свободу в Украине и Грузии до тех пор, пока у него будут на это силы.

От «Грузинской мечты» пришел ответ вице-спикера Гии Вольского. Он считает, что партия Михаила Саакашвили свои узкопартийные интересы ставит выше государственных, особенно в преддверии присвоения Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Гия Вольский также напомнил:

«Я не думаю, что вы не знаете: Европейская народная партия и «Нацдвижение» – одна политическая группа, с единой целью и устремлениями. Конечно же, текст пишет «Нацдвижение», а не ЕНР, возможно, та еще добавит пару острых фраз. Так же они вели себя в прошлом, когда Грузия вела интенсивные переговоры по поводу визовой либерализации с ЕС».

Но утверждения Вольского идут вразрез с результатами тогдашнего голосования в Европарламенте по визовой либерализации. В феврале 2017 года «за» проголосовало 553 депутата (из 750), из них больше всех было из Европейской народной партии – 187, а потом шли социал-демократы – 163, в их объединение входит и «Грузинская мечта». Об этом и напомнила сегодня депутат Лело Анна Нацвлишвили:

«У «Грузинской мечты» в Европарламенте сегодня не осталось ни одного союзника, единомышленника, который вышел бы и заявил, что вот мы, наша политическая семья, считаем, что Грузия должна получить этот статус. Почему молчит политическая партия в европарламенте, к которой причисляет себя «Грузинская мечта»? Если она с ними сотрудничает, почему сегодня не слышен их голос в пользу «Грузинской мечты» и Грузии?»

В группу «Социал-демократов» в европарламенте, частью которой считает себя «Грузинская мечта», входят содокладчик по ситуации в Грузии Свен Миксер, а также европарламентарий Марина Кальюранд. Но и они были среди тех семерых подписантов совместного заявления евродепутатов, в котором выражалось беспокойство по поводу обвинительного приговора Нике Гварамия. Они же ранее высказывали свое беспокойство по поводу состояния Михаила Саакашвили в тюрьме.