Золотая полутонна Лаши Талахадзе

На проходящем в Албании чемпионате Европы по тяжелой атлетике спортсмены из Грузии уже завоевали 7 медалей: 1 золотую, 4 серебряных и 2 бронзовых. Впереди выступление еще 6 атлетов, а завершатся соревнования для грузин 5 июня выходом на помост Лаши Талахадзе, признанного на проходящем чемпионате лучшим тяжелоатлетом 2021 года. «Эхо Кавказа» поговорило с главным тренером сборной Грузии Георгием Асанидзе об успехах и ожиданиях от тяжелоатлетов.

– Батоно Георгий поздравляю вас и ваших подопечных с успехами, 7 медалей за 3 дня – это отличный результат!

– Спасибо большое! Конечно это хороший старт для нашей команды. Знаете, у нас был большой шанс выступить лучше в категории 55 кг. однако во втором движении у Годердзи Берделидзе соскользнула рука, иначе мы бы могли получить еще одну медаль.

У нас основная задача – хорошо выступить на конкретном соревновании. Но конечно я благодарен ребятам, что они отлично себя показали

Вообще успех Кахи Асанидзе (выступая в весовой категории 73 кг, он в рывке завоевал серебро, в толчке бронзу и получил серебро в сумме) для болельщиков стал некоторой неожиданностью. На тренировках он показывал результаты, которые давали нам основания предполагать, что он сможет это сделать, однако он получил травму, из-за которой не мог эффективно продолжать тренировки, но он все же смог добиться успеха.

Обычно мы не планируем результаты заранее, потому не могу точно сказать, возможно такие результаты у нас бывали и раньше. У нас основная задача – хорошо выступить на конкретном соревновании. Но конечно я благодарен ребятам, что они отлично себя показали. Впереди еще у нас интересные соревнования, сегодня выступает Резо Давитадзе (интервью было записано до начала соревнования. Давитадзе выступает в категории 89 кг) и от него мы тоже ждем успеха. Я думаю, что в конечном итоге мы хорошо завершим этот чемпионат Европы.

– На данном этапе лучший результат показал Шота Мишвелидзе, в рывке он получил золото, в толчке взял бронзу и в сумме серебро. Вы ожидали от него такого выступления?

– Шота Мишвелидзе очень опытный спортсмен, как вы знаете, он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира (в Анахайме в 2017 году), а после этого он стал чемпионом Европы (в 2018 году в Бухаресте). Он спортсмен очень высокого класса, потому завоеванные сейчас медали Шотико не стали для нас неожиданностью. Однако тут было одно обстоятельство – Шота сменил весовую категорию (с 61 кг на 67 кг). Исходя из этого, конечно, было замечательно, что он смог завоевать медали. Впрочем, в дальнейшем наша стратегия заключается в том, чтобы вернуть его в его категорию – 61 кг, которая, как вы знаете, считается олимпийской, чтобы в итоге получить лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже (Летние Олимпийские игры, которые состоятся в 2024 году).

– На проходящем Чемпионате Европы запланированы выступления еще 6 грузинских спортсменов, каковы ожидания?

– Успехов мы ждем от Рези Давитадзе, поскольку, как вы знаете, он призер чемпионата мира (в 2018, 2019 и 2021 годах на Чемпионатах мира он завоевывал бронзу) и чемпион Европы (завоевал золото в 2018 Бухаресте, в категории 85 кг), а в качестве юниора он побеждал практически на всех чемпионатах мира и Европы. Потому ждем от него успехов. Хороший результат должен показать и Георгий Чхеидзе, выступающий в категории 109 кг. (выступление запланировано на 4 июня). И, конечно, Лаша (Талахадзе), с ним всегда связаны высокие ожидания.

– 4 июня выступает и единственная девушка в команде – Анастасия Готфрид, в категории 87 кг.

– Анастасия… после начала войны в Украине у нее был большой перерыв, но в итоге нам удалось привезти ее в Тбилиси. Да, были проблемы, они разрешились, она участвует в чемпионате Европы, и мы ждем, что она займет призовое место.

– А почему в чемпионате не участвует еще один украинец – Антон Плесной?

– Плесной не участвует, у него определенные проблемы, над которыми мы сейчас ведем работу. Но на этом чемпионате Европы его нет.

– Что касается Лаши Талахадзе, по результатам опроса, проведенного Федерацией тяжелой атлетики Европы, он признан лучшим тяжелоатлетом 2021 года. Но осталась одна «вершина» преодоления которой от него ждут болельщики – поднятие 500 кг в сумме.

Что касается статуса лучшего тяжелоатлета Европы, для нас любое признание – это хорошо. Тем более признание такого спортсмена, который в последние годы не проигрывал ни одного соревнования

– Давайте поговорим о планах в другой раз. На данном этапе у нас нет никаких оснований даже думать о 500 килограммах. 21 апреля Лаша получил травму, однако благодаря своевременному и качественному лечению у нас появилась возможность продолжить тренировки, после которых он смог выйти на этот чемпионат. Он выступит и будет бороться, сейчас это главная задача. Но вообще, в конечном итоге, то что мы говорили ранее (поднятие 500 кг) и о чем нам постоянно напоминают болельщики, мы это сделаем. Поверьте, мне, сделаем! Только позже. Что касается статуса лучшего тяжелоатлета Европы, для нас любое признание – это хорошо. Тем более признание такого спортсмена, который в последние годы не проигрывал ни одного соревнования. Он очень уважаем в кругу спортсменов мирового масштаба. Проходящий чемпионат Европы – юбилейный, сотый. На нем впервые был проведен подобный опрос и Лаша победил в нем. Это дополнительная мотивация для него. У нас много болельщиков, которые будут ждать от него большего успеха, конечно это огромная ответственность, мы будем учитывать это и никогда не подведем их.

– В каких условиях сейчас находитесь, как чувствуют себя спортсмены?

– Условия очень хорошие, мы расположились в отличной гостинице, правда соревновательная арена немного далеко от нас находится, а в остальном все хорошо. Настрой приподнятый, ожидания большие. Ведь в последние годы грузинские тяжелоатлеты показали, какими конкурентами они могут быть для спортсменов из других стран. И сейчас мы постараемся вернуться на родину с максимально хорошими результатами.