Сектор дорогого газа

С 1 июля 2022 года для коммерческого сектора Грузии тариф на газ повысится на 20%. Представители бизнеса говорят о неминуемом раскручивании очередного витка инфляции.

Для юридических лиц везде, кроме Тбилиси, цена 1 кубометра природного газа с учетом НДС будет установлена в размере 1,38 лари. Напомним, прежде она составляла 1,15 лари.

Тариф вырастет для бизнеса и в Тбилиси. Один кубометр потребления газа для бизнеса вырастет на 25 тетри – до 1,35 лари, говорит Эдишер Хорава, коммерческий директор «Тбилиси Энерджи».

«Для приведения рынка природного газа в соответствие с резким изменением цен на энергоносители на мировом рынке, принято решение о корректировке цены на природный газ для небытовых потребителей».

Бизнес заговорил о неготовности к столь резкому подорожанию. Несмотря на то, что тариф для населения не претерпел изменений, косвенно это все равно отразится на росте цен продукции, говорят производители.

В частности, об этом говорит Малхаз Долидзе, глава Ассоциации производителей хлеба:

«Считаю это решение вредным. Есть страны, где представители нашего сектора не платят НДС, в некоторых странах есть другие льготы для хлебной отрасли. Я не знаю, что они с нами делают. Два дня назад мы были в Министерстве сельского хозяйства, где обсудили много вопросов: как идет новый урожай пшеницы, как меняется цена на муку, и никто нам не сказал, что цена на газ выросла, и мы узнаем эту информацию от журналистов. Думаю, государство должно отреагировать. В противном случае, мы объявим о повышении цен на хлеб на 10-20 процентов».

Марнеульский продовольственный комбинат, перерабатывающий живые овощи и фрукты, с осени этого года планирует повысить цены на продукцию с 5 до 10%. Причиной корректировки цен становится именно повышение цен на природный газ. По словам Анны Беришвили, начальника отдела маркетинга компании, повышение тарифов и связанное с этим повышение цен негативно скажутся на их продажах.

«Цены на природный газ повышались три раза в 2022 году. С первого января, с первого мая и теперь повышение цен будет с первого июля. Это довольно сильный удар по бизнесу. У нас потребление природного газа очень велико – после повышения сумма, которую нашему предприятию придется необходимо платить за природный газ, составит до 100 000 лари в год. Разумеется, такое изменение повлияет на саму конечную цену, и нам придется запускать на рынок новые продукты по повышенным ценам», – отметила руководитель.

Представители турбизнеса предрекают цепную реакцию роста цен. По словам Шоты Бурджанадзе, учредителя Ассоциации рестораторов, повышение больно ударит по конечным потребителям:

«Не имеет значения сфера туриндустрии, будь то сфера питания или иные, это не пройдет для населения бесследно – весь наш бизнес будет вынужден поднимать цены, что, конечно же, отразится на спросе, и в итоге проиграют все. Повышение тарифа на 20%, безусловно, отразится на потребителе в той же пропорции».

Раньше тариф для коммерческого сектора согласовывали с регулирующей комиссией по энергетике и водоснабжению. Теперь, как сказано, в целях повышения конкуренции цены на газ сделали свободными. На конкуренции это решение никак не сказалось, зато монополисты стали повышать тарифы по несколько раз в год, говорит профессор, декан факультета энергетики и телекоммуникаций Грузинского технического университета Гия Арабидзе, который видит в происходящем элементы картельного сговора на рынке:

«Наш газовый рынок неплохо диверсифицирован, и, казалось бы, конкуренция должна быть жесткой. Когда в одночасье все субъекты ранка повышают тариф на фиксированную сумму, когда ничего не известно о росте цен у начального покупателя (Госкомпании нефти и газа), возникает ощущение, что это происходит согласованно».

До конца года тариф природного газа для населения остается неизменным – в среднем по стране в районе 50 тетри за кубометр. Именно на декабрьском заседании Комиссии будет установлен тариф на 2023 год.