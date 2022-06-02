Обзор абхазской прессы

Агентство «Апсныпресс» публикует интервью с заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия, начальником следственного управления Элеонорой Карагозян. Она рассказала о специфике деятельности следственного управления МВД, идее создания следственного комитета.

«У нас, в Абхазии, можно сказать, все знают друг друга, а поэтому практически каждое преступление становится резонансным. А, с учетом нашей ментальности, каких-то личностных моментов и проблем участников уголовного судопроизводства, зачастую сложно обеспечить ход процессуального регламента. Это вопросы сроков предварительного следствия, которые могут сильно затягиваться по тем или иным причинам. Такие ситуации возникают в случае необходимости проведения криминалистических экспертиз, когда исследования проводятся на территории Российской Федерации. Также и такие обстоятельства, когда заявитель покидает территорию Республики Абхазия, и мы в рамках уголовно-процессуального кодекса должны направлять международные поручения на их допросы. Эти поручения проходят сначала через Генеральную прокуратуру Абхазии, затем через Генеральную прокуратуру России и только потом спускаются по месту регистрации потерпевших. В результате этого процесса ответ на наш международный запрос мы получаем минимум через полгода», – приводит слова начальника следственного управления агентства.

Элеонора Карагозян заявила, что проблемы возникают и при сборе свидетельских показаний. Граждане не идут на сотрудничество со следствием, но при этом многие не ограничивают себя в критике правоохранительных органов. Это, по ее словам, неправильно, и при таких условиях правоохранительная система не может работать объективно и полнофункционально. Она является сторонником создания самостоятельного следственного комитета.

«Такая практика весьма успешно реализована во многих странах. Ближайший пример – в России. Это стало колоссальным прорывом, который облегчил работу следователя. Я официально писала, что и нам целесообразно пойти по аналогичному пути и создать следственный комитет. Но у нас много противников этой идеи. Сегодня государство ставит перед нами приоритетную задачу – борьбу с коррупцией. Но пока мы не будем иметь мощную следственную организацию, мы не сможем побороть эту раковую опухоль», – заявила Элеонора Карагозян.

Создание следственного комитета потребует изменения УПК, расширения полномочий следователей, улучшения материально-технической базы.

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«О бессовестных журналистах и прокуроре с непереносимостью к критике» – под таким заголовком «Нужная газета» публикует статью Изиды Чаниа. «Сегодня поговорила с Генпрокурором Адгуром Агрба. Прокурор считает, что журналисты должны помогать прокуратуре, а не критиковать ее. Он наглухо не видит необъективности следственных органов, хотя мои коллеги часто отмечают выборность, с которой прокуратура подходит к возбуждению и расследованию тех или иных дел. Но прокурор уверен, что журналисты, критикующие прокуратуру – необъективны, потому как – прокуратуру надо уважать. И я понимаю, что уважать, наверное, надо… Но за что? Вот этот вопрос и вывел прокурора из равновесия. Он счел открытый вопрос журналиста – «бессовестным». Совесть – категория этики и я подумала, что возможно, прокурор запутался в терминах? Поэтому еще раз попросила рассказать о делах, которые должны были бы вызвать у меня уважение к прокуратуре. Видимо, бессовестно попросила – аргументов не услышала. И тогда просто догадалась, что в понимании Генерального прокурора сомнение в моем голосе и прозвучавший вопрос – это и есть крайняя степень бессовестности. К сожалению, Генпрокурору оказались неведомы и такие традиционные для нашего общества понятия, как – старший, женщина. В общем, общение не задалось – получилась какая-то блатная разборка, что согласитесь странно, когда ты разговариваешь с Генпрокурором. Я все же думаю, что столь высокому должностному лицу не подобает опускаться до такой неподобающей манеры диалога и истеричных выпадов против собеседника. Даже если он журналист», – написала Изида Чаниа.

Вопрос, с которым журналист обращалась в прокуратуру – уточнение о судьбе обращения Абхазского народного движения, по поводу неисполнения президентом конституционных обязанностей.

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Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook написал, что понятие «открыть» границу ни в экономике, ни в праве не существует. «Это образное понятие. Условно, под «открытием» границы можно понимать любое существенное снижение мер администрирования либо тарифных и нетарифных мер экономического регулирования внешнеторговых операций. Выражение «существенное снижение» в обоих случаях имеет принципиально важное значение. Вопрос в том, каким содержанием собираются наполнить это понятие договаривающиеся стороны. И еще, существует понятие «государственной границы» и «таможенной границы». Эти понятия не тождественны. Линия границы может обладать статусом государственной границы, но таможенная граница может при этом не совпадать с ней. Такое бывает в рамках таможенного союза, когда происходит объединение таможенных территорий стран участников союза. В общем, все намного сложнее, чем кому-то кажется и прежде, чем политизировать процесс, нужно больше вводных. А их нет. Наши власти, как правило умалчивают о деталях будущих соглашений. Наверняка в Москве уже сверстана дорожная карта и на встрече с абхазской стороной она была сформулирована. Может, повестка пока концептуальна, но цели и задачи там точно обозначены. То, о чем рассказывают наши, все слишком туманно и неопределенно. Я больше верю Калашникову, он прямо сказал, о чем думал», – написал Тенгиз Джопуа.

Напомним, что на расширенном заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками с участием абхазской делегации обсуждались вопросы упрощения режима пересечения абхазо-российской границы. Глава комитета Леонид Калашников заявил, что пограничный пункт пропуска на границе России и Абхазии «Псоу» может быть ликвидирован.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия