В Южной Осетии возбудили дело по факту смерти 30-летнего Сармата Кумаритова

Следственное управление Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского ведомства.

В сообщении указано, что житель Цхинвали Сармат Кумаритов 1992 года рождения 29 мая текущего года «находился в гостях и вместе с другими гостями употреблял во дворе дома спиртные напитки». Ночью Кумаритова обнаружили «в бессознательном состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, с ушибом головного мозга, кровоподтеками в области правового глаза, переносицы, затылка левого плеча и ключицы и иными телесными повреждениями».

По информации прокуратуры, прибывшая на вызов служба скорой помощи оказала медицинскую помощь Кумаритову. Он был доставлен в коматозном состоянии в приемное отделение Республиканского медцентра и прооперирован, но позже скончался, не приходя в сознание.

«Принимая во внимание, что имеется достаточно данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ», –говорится в сообщении ведомства.

Как пишет агентство «Рес», югоосетинский президент Алан Гаглоев поручил силовым ведомствам провести все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств преступления и установлению лиц, причастных к его совершению.