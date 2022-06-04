Министр образования Украины поблагодарил Грузию за поддержку украинских детей

Министр образования Украины Сергей Шкарлет благодарит Грузию за поддержку украинских детей. Как отметил министр, Грузия продемонстрировала большую, сильную поддержку Украины во время войны, сообщает Общественный вещатель.

«Это большая, мощная поддержка Украины во время войны. Более 100 стран открыли украинские классы и выделили образовательное пространство для наших детей, и это очень важно для всех украинцев. Мы должны сохранить эту стратегию, чтобы процесс обучения украинских детей не останавливался. У наших учащихся должна быть возможность получения образования, которое имеет важное значение для их будущего. Большое спасибо грузинскому народу, всей Грузии, нашим друзьям за эту важную и мощную поддержку. Еще раз спасибо», - сказал Сергей Шкарлет.

Решением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в 41-й общеобразовательной школе имени Грушевского в Тбилиси и 20-й общеобразовательной школе в Батуми созданы украинские секторы, где украинские учащиеся имеют возможность получать общее образование по единому украинскому учебному плану и учебникам, как в Украине.

По решению правительства Грузии учащиеся, которые в результате войны в Украине не имеют возможности продолжить общее образование в украинских школах и изъявят желание продолжить обучение в Грузии, зачисляются в школы по упрощенной схеме. По имеющимся данным, в Тбилиси и регионах уже зачислено более 1000 учащихся разного возраста. В настоящее время на украинском секторе в Тбилиси и Батуми обучаются более 400 детей.