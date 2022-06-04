Футбол: Армения победила Ирландию в рамках розыгрыша Лиги наций

Пропавшие несколько недель назад в Грозном трое местных жителей были убиты и похоронены на кладбище в селе Ведено. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах Чечни.

Несколько недель назад в сети были опубликованы фото и видео с участием двух мужчин и двух женщин, которые употребляли похожее на наркотики вещество, а также принимали участие в групповом сексе.

О том, что они пропали, было известно еще в середине апреля. Несколько телеграм-каналов сегодня, 3 июня, написали, что видео в итоге дошло до руководства Чечни, и полицейским было приказано задержать людей, которые были на этом ролике. После этого о судьбе троих задержанных ничего не было известно. Только то, что одну из девушек, запечатленных на видео, отпустили, так как она не является чеченкой.

В пресс-службе МВД по Чечне отказались прокомментировать информацию о пропаже людей, заявив, что она не соответствует действительности.

Как удалось выяснить Кавказ.Реалии, исчезнувших похоронили две недели назад. Собеседник редакции из правоохранительных органов не смог уточнить, от чего именно они умерли, но отметил, что они были убиты, а тела привезли на кладбище в село Ведено на машине скорой помощи в сопровождении полицейского автомобиля.

Один из жителей Веденского района рассказал редакции, что на кладбище в селе находятся три свежие безымянные могилы, но принадлежат они не местным.