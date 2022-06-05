Лаша Талахадзе стал шестикратным чемпионом Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Украине будут поставлены дальнобойные ракеты, Россия начнет наносить удары по тем объектам, по которым она пока их не наносит.

Опубликован очередной фрагмент интервью Путина телеканалу «Россия 1» - это первое интервью российского президента с 24 февраля, когда он отдал приказ о начале так называемой спецоперации - широкомасштабного вторжения в Украину.

Путин прокомментировал принятое США решение поставить Украине реактивные системы залпового огня. По словам Путина, в самих таких поставках «нет ничего нового», поскольку у украинской армии уже есть на вооружение подобные системы советского производства. Однако, если к этим системам будут поставлены ракеты, позволяющие стрелять дальше обычного радиуса действия РСЗО (45-70 километров), Россия «сделает выводы». О том, по каким объектам она тогда будет наносить удары, Путин не сказал.

Российский президент также назвал целью поставок оружия Украине странами Запада затягивание вооруженного конфликта.

США приняли решение поставить Украине РСЗО HIMARS на этой неделе, отметив при этом, что ожидают, что это оружие не будет использоваться для ударов по территории России. Радиус действия этих систем - до 80 км, однако в определенной модификации и при условии поставок соответствующих боеприпасов она может составить и 300-500 км.

Ранее заместитель Путина в Совете безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «в случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий», российские военные будут «действовать на поражение центров принятия решений». Среди таких центров он назвал Минобороны и Генштаб Украины. В телеграм-канале он высказался еще жестче, сказав, что такие центры находятся за пределами Украины, и намекнул на возможность удара по третьим странам.

Ударить по «центрам принятия решений» в Украине в случае обстрелов российской территории Минобороны России пригрозило еще в апреле. О самой же возможности ударов по «центрам принятия решений» за рубежом Владимир Путин впервые упомянул в 2019 году.

Российские власти утверждают, что наносят удары только по объектам военной инфраструктуры. Эти утверждения противоречат объективным данным о числе разрушенных жилых домов и гражданских объектов в Украине. По правительственным зданиям в Киеве (в отличие, например, от Харькова или Николаева) удары на данный момент не наносились.