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Сборная Грузии по футболу выиграла с крупным счетом второй матч подряд
Сборная Грузии по футболу на выезде, на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде выиграла у сборной Болгарии со счетом 5-2. Это – вторая победа подряд грузинской команды в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА 2022/23. Ранее Грузия со счетом 4-0 выиграла у Гибралтара.
В матче против болгарской сборной счет открыл Зурико Давиташвили на 4-й минуте. Игрой сборной Болгарии Андреа Христов забил гол в собственные ворота на 31-й минуте (0-2). На 50-й минуте Атанас Илиев сократил отставание (1-2), после чего за грузинскую сборную забили Буду Зивзивадзе, Хвича Кварацхелия (с пенальти) и Вако Казаишвили (1-5). Илиян Стефанов забил второй гол за сборную Болгарии на 83-й минуте. В дополнительное время с пенальти отличиться не смог игрок сборной Грузии Ника Квеквескири.
В четвертой группе Лиги С у сборной Грузии 6 очков после двух побед, на втором месте с 4 очками – Северная Македония. У сборной Болгарии – 1 очко, у Гибралтара – 0.
9 июня сборная Грузии на выезде сыграет со сборной Северной Македонии, а 12 июня проведет домашний поединок против Болгарии.
Другие новости дня
Экзит-поллы: 3/4 жителей Казахстана выступили за изменение Конституции
Поправки в конституцию Казахстана поддержали, согласно данным различных экзит-поллов, от 74 до 79 процентов граждан страны.
В свою очередь Центризбирком Казахстана озвучил предварительные данные о явке избирателей: она составила почти 70 процентов. Это значит, что голосование будет признано состоявшимся: для этого было нужно участие более половины граждан, имеющих право голоса.
При этом в воскресенье днем сообщалось о многочисленных нарушениях в ходе референдума, в том числе - о предполагаемых вбросах бюллетеней и недопусках независимых наблюдателей на участки.
5 июня в Казахстане прошел референдум об изменении Конституции. Избиратели голосовали за принятие 56 поправок к основному закону. Документ был предложен после массовых протестов в стране, которые в январе переросли в кровавые беспорядки.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что новый закон ограничит его власть. По его словам, принятие поправок станет залогом того, что беспорядки, прошедшие в стране в январе, не повторятся.
Изменения коснутся трети положений основного закона. В стране, в случае принятия поправок, будет восстановлен Конституционный суд, а из текста основного закона будут убраны все упоминания первого президента Нурсултана Назарбаева как лидера нации, или елбасы.
Родственникам президента запретят занимать руководящие посты в государственном секторе. Самому ему запретят быть членом политических партий. Количество назначаемых им членов Сената будет сокращено с 15 до 10. Сенат потеряет право принимать новые законы: он будет одобрять или не одобрять законопроекты, поступившие из нижней палаты парламента, и утверждать предложенные президентом кандидатуры ключевых чиновников.
Также поправки в Конституцию снижают до пяти процентов барьер для прохождения партий в парламент, и с 20 до 5 тысяч снижают число подписей избирателей, необходимых для регистрации партии. Кроме того, упрощается вся процедура регистрации. Беспартийным гражданам вновь разрешат баллотироваться в парламент и региональные законодательные собрания (масхилаты). 70 процентов членов парламента должны будут избираться по пропорциональной системе, а 30 процентов – по мажоритарной.
В Британии завершились торжества в честь «платинового юбилея» королевы
Королева Великобритания Елизавета II сообщила что она глубоко тронута празднованием своего «платинового юбилея» – 70-летия правления. В благодарственном сообщении она сказала, что ее вдохновили доброта, радость и родство британцев.
Королева вышла на балкон Букингемского дворца и поприветствовала участников театрализованного шествия, которым сегодня завершались торжества по поводу «платинового юбилея». На балконе вместе с Елизаветой II находились три поколения будущих монархов – принц Чарльз, принц Уильям и принц Джордж.
По улицам Лондона проехала 260-летняя золотая карета, которая везла Елизавету на ее коронацию в 1953 году. Изображение королевы в карете было представлено голограммой.
В шествии были задействованы красочные двухэтажные автобусы с открытым верхом, изображающие разные десятилетия правления королевы. В каждом из них было множество знаменитостей, представляющих достижения в области музыки, моды и искусства.
В честь юбилея по британской столице также прошлись участники уличных театров и танцевальных групп со всей Великобритании.
По подсчётам Би-би-си, в воскресных празднованиях участие приняли около 10 миллионов британцев.
Днём ранее, в субботу, королева не принимала участие в праздничном концерте перед Букингемским дворцом – после авиапарада в четверг королева сообщила, что ей нездоровится.
Перед началом субботней акции публике показали ролик, в котором королева пьет чай с медвежонком Паддингтоном. В ролике они признались, что оба носят с собой бутерброд с мармеладом. Заканчивается видео словами медвежонка «Счастливого вам юбилея. И спасибо вам за все».
Космический корабль КНР состыковался с орбитальной станцией
Китайский космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами на борту 5 июня успешно состыковался с базовым модулем орбитальной станции «Тяньгун», сообщает агентство «Синьхуа».
Это третий экипаж в истории китайской космической станции. В его составе Чэнь Дун, Цай Цзючжэ и Лю Ян. 10 лет назад она стала первой китайской женщиной, полетевшей в космос.
На орбите тайконавты пробудут полгода. Они должны закончить строительство станции, присоединив к ней два модуля, которые будут запущены в космос в июле и в октябре.
Китайская космическая станция «Тяньгун» - третья в истории космонавтики многомодульная станция после станции «Мир» и МКС, но меньшая по размерам.
Лаша Талахадзе стал шестикратным чемпионом Европы
Лаша Талахадзе стал шестикратным чемпионом Европы, пишет «ИнтерпрессНьюс».
В заключительный день юбилейного чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Албании Лаша Талахадзе, выступающий в весовой категории +109 кг, в рывке взял 208/212/217 кг и стал обладателем золотой медали.
Он также завоевал золотую медаль, подняв 245 кг в толчке. Он также стал лучшим в двоеборье, набрав 462 килограмма.
В Украине погиб генерал-майор российской армии Роман Кутузов
В Украине, во время боев возле поселка Николаевка Попаснянского района, погиб генерал-майор российской армии Роман Кутузов. Об этом сообщили воевавший на стороне сепаратистов писатель Захар Прилепин и несколько прокремлевских военных корреспондентов.
Отмечается, что район, в котором погиб Кутузов, в данный момент контролируется российскими войсками и частями так называемой Луганской народной республики.
В 2020-м году Кутузов командовал парадом в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Тогда он был начальником штаба 29-й общевойсковой армии.
Ранее СМИ, в числе которых российское издание «Медиазона» и британское Би-би-си, ссылаясь на открытые источники, сообщили о гибели за время боевых действий в Украине около 60 офицеров российской армии в звании от подполковника и выше. В Минобороны России эту информацию не комментировали.
Сербия сообщила о закрытии неба для самолета Лаврова тремя странами
Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Это произошло перед запланированным на 6–7 июня визитом российского министра в Сербию. Об этом пишет Сербское издание «Вечерние новости». Оно публикует фотокопию документа, запрещающего полет, печатью черногорских властей.
Официального подтверждения этой информации нет. Москва и Белград сообщение СМИ не комментировали.
Газета обращает внимание на то, что ранее на этой неделе президент Сербии Александр Вучич публично заявил о логистических сложностях в связи с планируемым визитом Лаврова. 6 июня Вучич встретится в послом России в Белграде Александром Бокан-Харченко.
Эрдоган раскритиковал Запад за отношение к безопасности
Страны Запада начали соглашаться с идеей Анкары о необходимости реформировать Совбез ООН. Об этом на съезде правящей Партии Турции заявил президент Реджеп Эрдоган.
Турецкий лидер вновь подчеркнул, что Финляндии и Швеции придется удовлетворить требование Турции, если они хотят вступить в НАТО. Анкара обвиняет эти скандинавские страны в лояльном отношении к Рабочей партии Курдистана. В Турции она признана террористической.
Эрдоган также назвал паникой происходящее в Европе из-за российско-украинской войны. «Система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается», - сказал президент. Он напомнил, что Турция уже 11 лет справляется с нелегальной миграцией из Сирии.
Ранее Эрдоган заявил о готовности к проведению военной операции на севере Сирии против отрядов народной самообороны Сирии (ОНС), которые Анкара считает террористической организацией.
Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Турцию от новой военной операции и призвал ее придерживаться линии прекращения огня, установленной в 2019 году.
Анкара с 2016 года провела четыре военные операции в Сирии и контролирует часть северного региона страны. Турция планирует оттеснить группировки ОНС и разместить в 30-километровой буферной зоне беженцев из Сирии.
Бека Гвиниашвили принес Грузии третье золото Тбилисского Большого Шлема
Девять грузинских дзюдоистов вышли сегодня в финальный блок турнира Большого шлема, проходящего в Тбилиси, пишет Общественный вещатель Грузии.
В весовой категории 90 кг Бека Гвиниашвили одолел в финальной схватке венгра Кристиана Тота. Этой победой Бека принес грузинской команде третью золотую медаль.
Напомним, что после двух дней соревнований у сборной Грузии восемь медалей – две золотые, три серебряные и три бронзовые.
В Алазанской долине откроются курсы для мастеров квеври
Профессиональные курсы для подготовки мастеров изготовления вина в квеври - древнем грузинском сосуде для выдержки вина, откроются в этом году в Напареули, в Алазанской долине. Идея принадлежит братьям-виноделам Георгию и Геле Гамткицулашвили, основателям компании Twins Wine House, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на BM.ge.
В прошлом году они уже создали ассоциацию гончаров, идея которой заключается в том, чтобы опытные мастера делились опытом с новым поколением. Именно технология хранения вин в квеври - гигантских глиняных кувшинах, закопанных в землю, позволяет получать модное сегодня в Европе «оранжевое вино». А в Грузии такое вино пили веками.
Грузинский традиционный метод хранения вина в глиняном кувшине квеври с 2013 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО. Самый древний квеври, найденный на территории Грузии, датируется VI тысячелетием до н.э.
Квеври бывают разных размеров - от обычного кувшинного до громадных, на несколько тысяч литров. Использованием квеври особо больших размеров отличается Кахетия, где можно встретить квеври до 6-8 тысяч литров. С прошлого года квеври получил статус объекта охраняемого географического указания, а Минсельхоз разработал пакет стандартов.
Под будущую «школу квеври» братья выделили помещения на своей ферме и обратились за финансовой поддержкой к Агентству международного развития США (USAID). Программа шестинедельных курсов сейчас проходит авторизацию, обучаться одновременно смогут 15 человек. На курсах будет изучаться история традиционного грузинского виноделия, секреты ухода за квеври и технология приготовления вин по старинному способу.
В Южной Осетии четверых медвежат-сирот готовят к выпуску в дикую природу
Четверых медвежат, мать которых была убита браконьерами, планируют выпустить в естественную среду обитания уже в июле, сообщила информагентству «Рес» руководитель югоосетинской природозащитной организации «Зеленая Алания» Залина Габаева.
На данный момент медвежата находятся в Балтинском заповеднике Знаурского района самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Все у них хорошо. Мы их забрали в состоянии маленьких детей, они плакали, требовали соску. Сейчас они к людям не просятся. Мы не заходим в клетку, просовываем трубу и туда наливаем кашу. Они еще не умеют есть твердую пищу. Мы пытались им давать яблоки, но они их только сосут», - поделилась Габаева.
Как отметила руководитель организации, как только медвежата научатся кушать правильно и появятся фрукты в лесу, их выпустят в дикую природу.
«В конце июля мы должны их выпустить. Их четверо, они пока не такие дружные. Медвежата дружат по двое, двое все время обнимаются, другие двое все время дерутся», - сказала Залина Габаева.
- Медвежата появились в Цхинвали в апреле, после того, как браконьеры убили их мать-медведицу. Мишек «разобрали» как котят, «Зеленая Алания» забила тревогу и объявила акцию по поиску медвежат. Помощь в поиске организации оказали добровольцы и журналисты республики.
Скончался известный грузинский театральный режиссер Темур Чхеидзе
Грузинский режиссер Темур Чхеидзе скончался в возрасте 78 лет, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Темур Чхеидзе окончил режиссерский факультет Тбилисского государственного театрального института в 1965 году. В 1965-1967 годах был режиссером Зугдидского драматического театра, в 1967-1970 годах - Грузинского театра юного зрителя, в 1970-1980 годах - Театра Руставели, в 1980-1990 годах - Театра Марджанишвили. В 1981-1988 годах - художественный руководитель Театра телевидения Грузии, преподавал актерское мастерство и режиссуру в Тбилисском государственном театральном институте.
С 1991 года - режиссер Санкт-Петербургского Большого драматического театра, с 2004 года - главный режиссер, с 2007 по 2013 год - художественный руководитель. Поставил около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей.
Является лауреатом множества наград и премий, в том числе медали Илии в 2013 году («Навсегда и везде, Грузия, я с тобой») за выдающийся вклад в грузинскую культуру и духовность; в 2010 году стал почетным гражданином Тбилиси, в 1981 году - Народным артистом Грузии.
В 1997 году получил высшую театральную награду Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучший режиссер» за пьесу Жана Ану «Антигона».
Темур Чхеидзе был обладателем Ордена Почета «Золотой Гран-при», а также награжден Государственной премией Шота Руставели, премией Котэ Марджанишвили, премией Михаила Туманишвили, грузинской театральной премией «Золотая маска» (дважды).
Грузинский патриарх поздравил королеву Елизавету II с 70-летием интронизации
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с 70-летием ее интронизации, пишет «Грузия онлайн».
«Ваше Величество, от имени Церкви Грузии и от себя лично сердечно поздравляю вас с 70-летием интронизации на престоле Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Сегодня вы самый выдающийся монарх в мире и самый могущественный и влиятельный глава королевского престола. Ваша деятельность – это целая эпоха, укрепившая вашу страну на протяжении многих лет в особо трудные времена и сыграла неизгладимую роль в истории вашего королевства.
Я всегда с большим уважением вспоминаю встречу с вами и содержательный разговор. Прошу Бога даровать вам долголетие и дальнейших успехов вашей королевской семье», - сказал Илия Второй.
Путин пригрозил ударами по объектам, по которым они пока не наносились
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Украине будут поставлены дальнобойные ракеты, Россия начнет наносить удары по тем объектам, по которым она пока их не наносит.
Опубликован очередной фрагмент интервью Путина телеканалу «Россия 1» - это первое интервью российского президента с 24 февраля, когда он отдал приказ о начале так называемой спецоперации - широкомасштабного вторжения в Украину.
Путин прокомментировал принятое США решение поставить Украине реактивные системы залпового огня. По словам Путина, в самих таких поставках «нет ничего нового», поскольку у украинской армии уже есть на вооружение подобные системы советского производства. Однако, если к этим системам будут поставлены ракеты, позволяющие стрелять дальше обычного радиуса действия РСЗО (45-70 километров), Россия «сделает выводы». О том, по каким объектам она тогда будет наносить удары, Путин не сказал.
Российский президент также назвал целью поставок оружия Украине странами Запада затягивание вооруженного конфликта.
США приняли решение поставить Украине РСЗО HIMARS на этой неделе, отметив при этом, что ожидают, что это оружие не будет использоваться для ударов по территории России. Радиус действия этих систем - до 80 км, однако в определенной модификации и при условии поставок соответствующих боеприпасов она может составить и 300-500 км.
Ранее заместитель Путина в Совете безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «в случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий», российские военные будут «действовать на поражение центров принятия решений». Среди таких центров он назвал Минобороны и Генштаб Украины. В телеграм-канале он высказался еще жестче, сказав, что такие центры находятся за пределами Украины, и намекнул на возможность удара по третьим странам.
Ударить по «центрам принятия решений» в Украине в случае обстрелов российской территории Минобороны России пригрозило еще в апреле. О самой же возможности ударов по «центрам принятия решений» за рубежом Владимир Путин впервые упомянул в 2019 году.
Российские власти утверждают, что наносят удары только по объектам военной инфраструктуры. Эти утверждения противоречат объективным данным о числе разрушенных жилых домов и гражданских объектов в Украине. По правительственным зданиям в Киеве (в отличие, например, от Харькова или Николаева) удары на данный момент не наносились.
Источники El País: Испания готова поставить Украине танки Leopard
Испания готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые танки германского производства Leopard. Об этом пишет издание El País со ссылкой на источники в испанском правительстве.
Как утверждается, Испания, которая до сих пор предоставляла Украине боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение, готова сделать «качественный скачок» и начать поставки тяжелого вооружения.
В данный момент, готовится поставка батареи зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide. Однако обсуждается и поставка боевых танков Leopard 2A4, которые, как сообщается, находятся в резерве на базе испанской армии в Сарагосе. Речь идет о танках относительно старой модели - Германия продала их Испании еще в 1995 году. По оценке издания, примерно 40 единиц этих боевых машин могут быть отремонтированы и переданы Украине. Кроме того, Испания предложила Украине обучить военных обращению с этими боевыми танками.
El País отмечает сложности, которые могут возникнуть с поставкой танков, в частности то обстоятельство, что они требуют ремонта и модернизации, поэтому сроки поставок пока не ясны.
Ранее сообщалось, что Украине могут быть переданы старые танки Leopard непосредственно из Германии, однако власти этой страны пока не спешат с передачей Киеву тяжелого вооружения. Ранее Украина получила от Польши и Чехии танки советского производства.
Грузинский боец: Северодонецк полностью под контролем ЗСУ
Участвующий в боях против российской армии гражданин Грузии Вано Надирадзе сообщил, что украинской армии удалось вернуть под контроль город Северодонецк Луганской области.
«Северодонецк полностью под контролем ЗСУ», - написал он в социальной сети Facebook.
Ранее Киев сообщил о возвращении контроля над частью города. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские силы, ранее контролировавшие всего 30% города, предприняли контратаку, отбив еще 20% его территории, сообщает SOVA.
Лаша Шавдатуашвили взял золото на турнире Большого шлема в Тбилиси
Грузинский чемпион мира, Европы и Олимпийских игр по дзюдо Лаша Шавдатуашвили выиграл финал «Большого шлема» в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Шавдатуашвили одержал победу над японцем Кеном Оиши в весе до 73 кг.
До этого в первый день турнира золото Грузии принес Темур Нозадзе в весовой категории до 60 килограммов.
По итогам двух дней у Грузии восемь медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.
Сборная Грузии по дзюдо представлена 37 спортсменами на тбилисском турнире «Большого шлема». А всего соревнования собрали 278 спортсменов из 36 стран: 173 мужчины и 105 женщин.
На прошлогоднем турнире сборная Грузии завоевала девять медалей: две золотые, три серебряные, четыре бронзовые и заняла первое место в командном зачете.
В Казахстане проходит референдум об изменении Конституции
В Казахстане пятого июня проходит референдум об изменении Конституции. Избиратели голосуют за принятие 56 поправок к основному закону. Документ предложен после массовых протестов в стране, которые в январе переросли в кровавые беспорядки.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявляет, что новый закон ограничит его власть. По его слвоам, принятие поправок станет залогом того, что беспорядки, прошедшие в стране в январе, не повторятся.
На 9.00 мск в Казахстане по официальным данным проголосовали уже 43 процента избирателей.
Изменения коснутся трети положений основного закона. В стране, в случае принятия поправок, будет восстановлен Конституционный суд. Из текста будут убраны все упоминания первого президента Нурсултана Назарбаева как лидера нации, или елбасы.
Сам Назарбаев, как сообщается, проголосовал на референдуме. После беспорядков были сняты с постов ряд его родственников и приближённых, несколько человек были арестованы.
Родственникам президента запретят занимать руководящие посты в государственном секторе. Самому ему запретят быть членом политических партий. Количество назначаемых им членов Сената будет сокращено с 15 до 10. Сенаторы потеряет право принимать новые законы: он будет одобрять или не одобрять законопроекты, поступившие из нижней палаты парламента и утверждать предложенные президентом кандидатуры ключевых чиновников.
Документ снижает до пяти процентов барьер для прохождения партий в парламент, снижается, с 20 до 5 тысяч, число подписей избирателей, необходимых для регистрации партии, а также в целом упрощается вся процедура регистрации. Беспартийным гражданам вновь разрешат баллотироваться в парламент и региональные законодательные собрания (масхилаты). 70 процентов членов парламента должны избираться по пропорциональной системе, а 30 процентов - по мажоритарной.
Избирателям предлагается проголосовать за весь пакет поправок: в бюллетене под вопросом принимает ли избиратель изменения, будут лишь две графы - “да” и “нет”. Избирателям почти не дали времени разобраться в поправках, предупреждают независимые наблюдатели и оппозиция. Активисты призвали президента отложить голосование, - передаёт Казахская служба Радио Свобода. Многие эксперты воспринимают новый документ как подготовку к выборам президента, намеченную на 2024 год.
По Киеву утром в воскресенье были нанесены ракетные удары
По столице Украины Киеву утром в воскресенье российские войска нанесли ракетные удары.
Взрывы произошли в Днепровском и Дарницком районах, об этом написал в телеграме мэр украинской столицы Виталий Кличко. Эти районы расположены на левом берегу Днепра. По предварительным данным, погибших нет, госпитализирован 1 пострадавший.
Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил, что удары наносились по объектам железнодорожной инфраструктуры. По каким именно - пока не сообщается.
Украинское предприятие "Энергоатом" сообщило, что одна из крылатых ракет, выпущенных, предположительно, по Киеву, пролетела утром на "критически низкой высоте" над Южноукраинской АЭС в Николаевской области.
Информации Минобороны России о последних ракетных ударах по Украине пока нет. В последний раз ракетные удары по Киеву наносились ещё в апреле.
Мэр Краматорска в Донецкой области сообщил, что в ночь на воскресенье был нанесён авиаудар по двум промышленным предприятиям в городе. Глава администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что 4 июня в результате обстрелов в области погибли шесть человек.
Также сообщается об артиллерийском обстреле Криворожского района Днепропетровской области.
Корреспонденты российских прокремлёвских СМИ и сепаратисты так называемой "ДНР" сообщают об обстреле центра Донецка вечером в субботу. Утверждается, что подконтрольный сепаратистам город обстреляли из ракетных систем залпового огня, повреждены жилые дома, есть раненые.
Наиболее напряжённые бои сейчас по-прежнему идут в Донецкой и Луганской областях, в том числе в Северодонецке, под Бахмутом и Славянском.
Сегодня 102-й день российского вторжения в Украину.
На Кубани нашли могилы военных – среди них подполковник ФСБ
На Славянском кладбище Краснодара обнаружены две новые могилы российских военнослужащих, предположительно погибших в ходе войны против Украины. Одна из них принадлежит подполковнику ФСБ Дмитрию Молчанову, об этом Кавказ.Реалии рассказал местный активист Виталий Вотановский.
Захоронения появились недавно. На могиле Молчанова сказано, что он погиб 29 мая 2022 года, ему было 46 лет. Как рассказал Вотановский, на его форме черного цвета - значок ФСБ в виде щита и меча. На могиле также лежат венки с лентами «От отдела».
Во второй могиле похоронен лейтенант Никита Мальковский, который погиб 27 мая. Ему было 28 лет. По словам Войтановского, судя по военной форме, возрасту и датам смерти похороненные участвовали в боевых действиях на Украине, однако об их гибели не заявлялось публично.
На этой неделе активисты нашли уже несколько новых могил российских военнослужащих, которые, предположительно, погибли в войне против Украины. Так, на кладбище Шелба в районе села Борисовки под Новороссийском похоронены шесть военных. На кладбище Анапы - восемь новых могил.
1 мая активисты Виталий Вотановский и Виталий Черкасов при посещении городского кладбища в районе хутора Копанского в Краснодаре обнаружили не менее восьми могил предположительно погибших в ходе войны в Украине. На это указывают фото похороненных в военной форме, флаги ВДВ и ВМФ над некоторыми могилами, а также даты смерти.
- На данный момент Кавказ.Реалии известны имена 584 погибших в Украине военных из числа уроженцев или жителей Юга и Северного Кавказа. Это данные, основанные на публикациях в СМИ, заявлениях властей и информации от наших собственных источников. Реальные потери могут быть значительно больше.
- По подсчетам «Русской службы Би-би-си», по состоянию на 30 мая было известно о 3052 погибших в Украине российских военнослужащих, из которых 152 человека – старшие офицеры. По оценкам журналистов, полученным в результате сопоставления публикуемой местными администрациями и СМИ информации с захоронениями на кладбищах, списки подтвержденных потерь могут содержать на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.
- Минобороны России публиковало информацию о потерях дважды: 2 марта сообщалось о гибели 498 человек, 25 марта – 1 351 человека. Украинская сторона утверждает, что потери российских войск на порядок выше.
- Накануне в селении Дышни-Ведено Веденского района Чечни похоронили двух местных жителей, убитых в ходе войны против Украины. Это Казбек Дебишев и Аслудди Мурадов. Также Росгвардия сообщила, что на войне с Украиной погиб уроженец Чечни сержант Адам Бисултанов - он был убит группой иностранных наемников.
В Тайване вспомнили погибших в протестах в Китае в 1989 году
Несколько сотен человек собрались на площади Свободы в центре Тайбэя, чтобы почтить память жертв разгона протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Тогда студенческие выступления были разогнаны армией, число погибших до сих пор скрывается компартией, однако правозащитники уверены, что речь может идти о тысячах убитых.
Собравшиеся развернули флаги в поддержку независимости Тибета и демократического движения в Гонконге, передает Центральное новостное агентство Тайваня. Перед мемориалом Чан Кайши на площади была установлена реплика монумента «Столп стыда» в память о погибших. Оригинал был установлен в Гонконге, но демонтирован после того, как китайские власти фактически уничтожили демократическое движение в городе в 2021 году.
В Китае власти запрещают вспоминать о событиях 1989 года, до прошлого года единственным исключением был Пекин. Один из лидеров протестных выступлений 1989 года Чжоу Фэнсуо в видеообращении к собравшимся в Пекине сказал, что китайцам важно помнить об идеалах, ради которых пожертвовали своими жизнями протестующие - свободе и демократии.
В Чите на митинге против роста цен призвали к отставке Путина
В Чите 4 июня состоялся митинг против роста цен. Активисты предложили внести в проект резолюции пункт об отставке президента России Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент Сибирь.Реалии с места событий.
На митинге участники призывали власти обратить внимание на высокие цены и низкие зарплаты. Они потребовали ввести дополнительные пособия для всех граждан России, индексировать зарплаты и пенсии и демонополизировать рынок продовольственных товаров.
Проект резолюции вместе с внесенными поправками был принят присутствующими единогласно. По словам активистов, следующий митинг пройдёт в начале июля, после повышения тарифов на ЖКХ.
Футбол: Армения победила Ирландию в рамках розыгрыша Лиги наций
Национальная сборная Армении по футболу одержала победу над сборной Ирландии со счетом 1:0 в первом матче в рамках турнира Лиги наций (1-я группа Лига «B»), который прошел в субботу в Ереване.
Единственный гол в матче на 74-й минуте забил Эдуард Сперцян, пишет Радио Азатутюн.
Следующий матч в рамках текущего турнира сборная Армении проведет на выезде против сборной Шотландии 8 июня, а 11 июня в Польше армянские футболисты проведут выездной матч против сборной Украины.
Министр образования Украины поблагодарил Грузию за поддержку украинских детей
Министр образования Украины Сергей Шкарлет благодарит Грузию за поддержку украинских детей. Как отметил министр, Грузия продемонстрировала большую, сильную поддержку Украины во время войны, сообщает Общественный вещатель.
«Это большая, мощная поддержка Украины во время войны. Более 100 стран открыли украинские классы и выделили образовательное пространство для наших детей, и это очень важно для всех украинцев. Мы должны сохранить эту стратегию, чтобы процесс обучения украинских детей не останавливался. У наших учащихся должна быть возможность получения образования, которое имеет важное значение для их будущего. Большое спасибо грузинскому народу, всей Грузии, нашим друзьям за эту важную и мощную поддержку. Еще раз спасибо», - сказал Сергей Шкарлет.
Решением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в 41-й общеобразовательной школе имени Грушевского в Тбилиси и 20-й общеобразовательной школе в Батуми созданы украинские секторы, где украинские учащиеся имеют возможность получать общее образование по единому украинскому учебному плану и учебникам, как в Украине.
По решению правительства Грузии учащиеся, которые в результате войны в Украине не имеют возможности продолжить общее образование в украинских школах и изъявят желание продолжить обучение в Грузии, зачисляются в школы по упрощенной схеме. По имеющимся данным, в Тбилиси и регионах уже зачислено более 1000 учащихся разного возраста. В настоящее время на украинском секторе в Тбилиси и Батуми обучаются более 400 детей.
Казахстан переименовал марку своей нефти из-за санкций против России
Казахстан изменил название марки своей нефти, чтобы при экспорте из морских портов России ее не путали с нефтью российского происхождения, попавшей под западные санкции. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на источники.
«В связи с недавними значительными геополитическими изменениями ... и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты, с июня 2022 года применяется следующее название сорта - KEBCO (Казахстанская экспортная смесь сырой нефти)», - пояснила казахстанская компания «СНПС-Актобемунайгаз».
Информацию о переименовании марки подтвердили четыре источника в казахстанских нефтяных компаниях, осуществляющих транзит через российские морские порты. По словам источников, казахстанские нефтедобытчики надеются добиться более высоких цен на свою нефть и облегчить ее продажу, если в документах будет четко указано, что она не из России.
Источники утверждают, что изменения вступят в силу с понедельника, 6 июня. В Министерстве энергетики Казахстана отказались комментировать этот вопрос.
Через российские морские порты идет 20% экспортного потока казахстанской нефти. В 2021 году Казахстан отправил таким образом около 13,3 миллиона тонн топлива. Нефть, добытая на территории Казахстана, не подпадает под западные санкции, однако, как сообщают трейдеры, казахстанские поставки неоднократно путали с российскими. Переименование марки, по их мнению, поможет избежать санкционных рисков и проблем с финансированием.
- В пятницу, 3 июня, Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, новые санкции предусматривают частичное эмбарго на российскую нефть. Поставки морем, на которые приходится 75% российского нефтяного экспорта в Европу, будут полностью запрещены. В виде исключения Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии разрешат получать нефть по трубопроводу «Дружба».
- К концу 2022 года, по заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, импорт российской нефти в страны ЕС сократится на 90%.
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