Пророссийское «Консервативное движение» оштрафовано в Грузии за сокрытие доходов

Пророссийская партия «Консервативное движение», более известная в Грузии как «Альт-инфо», оштрафована на 216 тысяч лари (73 тысячи долларов) за сокрытие информации о пожертвованиях.

С иском в Тбилисский городской суд обратилась Служба государственного аудита, пишет агентство «Новости-Грузия».

Ведомство утверждало, что «Консервативное движение» неправильно заполнило декларацию за 2021 год. В частности, в документе партия указала, что в декабре у нее не было финансовых оборотов, однако именно в это время «Консервативное движение» открывало свои офисы в разных регионах Грузии.

Также в иске речь шла о сокрытии неденежных пожертвований, которые партия получила «в виде изготовления брендированных материалов и ремонта региональных офисов». Кроме того, были случаи, когда партия арендовала помещение под офис без соответствующего соглашения.

Суд обязал «Консервативное движение» выплатить сокрытую сумму средств – 72 тысячи лари – в трехкратном размере.

Один из лидеров партии Константин Моргошия заявил, что они не согласны с этим решением обжалуют его. Здесь же он подчеркнул, что у «Консервативного движения» есть доноры, благодаря которым они продолжают функционировать.