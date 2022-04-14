Голос Кремля в Озургети

В Грузии прошли акции протеста против открытия в регионах офисов партии «Консервативное движение». В Гурии жители города Озургети, которые протестуют со вчерашнего дня, обещают в ежедневном режиме мешать работе его представительства, возникшего из антизападного и пророссийского движения «Альт-инфо».

Вот уже второй день в Озургети проходят акции протеста против открытия здесь офиса партии «Консервативное движение». Сегодня сотни жителей города, обвиняющих членов этого политического объединения в пророссийской направленности, пришли с флагами Украины к дому, в котором недавно открылось его представительство.

«Я беженка из Абхазии, мой долг и долг моего двухлетнего сына, с которым я сегодня пришла на акцию, стоять здесь и защищать территориальную целостность Грузии, не дать возможности врагу присоединить нас к РФ. Грузия никогда не будет частью России, мы не дадим никому такой возможности», – сказала одна из участниц акции.

Печально известное в Грузии своими антизападными настроениями и выступлениями за налаживание отношений с Россией движение «Альт-инфо» в декабре прошлого года преобразовалось в «Консервативное движение». Однако в его рядах по-прежнему состоят люди, которые обвиняются в массовых нападениях на журналистов во время событий 5 июля 2021 года.

Офис партии в Озургети движению не удавалось открыть на протяжении месяца из-за протеста местных жителей, не желающих, как они говорят, иметь в своем городе пророссийские силы. Произошло все спонтанно, говорит одна из участниц сегодняшней акции Тамар Роганова:

«В городе Озургети неожиданно открылся офис «Альт-инфо», что вызвало серьезные волнения в Гурии. Мы протестуем против российской пропаганды, поскольку «Альт-инфо» – т.н. «Консервативное движение» – пытается вызвать противостояние между людьми. Это прямое вещание голоса Кремля в нашей стране».

Накануне возникли неприятности даже между членами семьи, в чьем доме открылся офис «Консервативного движения». Помещение партии сдала местная пожилая женщина, владелица дома, чей внук – Илья Такаишвили, сорвал установленный здесь баннер политического объединения и повесил на воротах у дома украинский флаг. Пожилая женщина вступила в словесную перепалку с внуком и в итоге сорвала флаг, при этом бросала бутылки и камни в журналистов со словами «убирайтесь из моего дома!» Журналистам удалось записать Илью, который сказал:

«Я никоим образом не сторонник «Альт-инфо». Я вырос в этой семье и, естественно, не вынесу здесь российской пропаганды. До тех пор, пока я буду здесь, «Альт-инфо» не вывесит никаких баннеров».

Однако довольно скоро баннер вывесили снова, более того, как утверждают местные жители, подали жалобу на Илью за его порчу. Предположительно, по этой причине молодого человека с утра допрашивали в полиции. От комментариев на эту тему правоохранители отказались, а Илья сегодня на связь с журналистами не вышел. Его знакомые предполагают, что молодому человеку придется заплатить штраф.

На 50 лари оштрафовали и гражданскую активистку Хатуну Беридзе. Сегодня в Батуми она облила красной краской фасад здания, в котором располагается местный офис «Консервативного движения»:

«Русская агентура не будет работать в Грузии, а российские партии не смогут развиваться в стране. До тех пор, пока я жива, до последней капли крови я буду бороться за то, чтобы такие офисы и такие люди не находились в Грузии. Кому нужны русские и Россия – пусть уходят».

На обвинения активистки ответил представитель «Консервативного движения» Гога Кадидзе:

«Это не считается нормой в грузинском обществе, и за этим обязательно последует правовая оценка. Что касается обвинений, что нас спонсируют из России, – это нужно доказать. Что мне делать в организации, которую финансирует враг? Представляете, насколько оскорбительно это для нас?»

Впрочем, на вопрос журналистов, кто финансирует партию, Кадидзе не ответил. Судя по всему, этот вопрос будет волновать общество до тех пор, пока на него не дадут четкий ответ. Тем более что лидеры партии неоднократно заявляли, что ключ к решению территориальных проблем Грузии находится в Москве. Говорит эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе:

«С ними опасность в чем: в том, что они пытаются делать такую комбинацию – консерватизма и России. Но опять-таки в сознании населения Грузии это не укладывается, просто в силу нашей исторической памяти. Больше 3-4% (голосов избирателей) ни одна пророссийская сила в Грузии никогда не наберет. 5% они набирали, когда власть им «натягивала» эти пять процентов. Власти, конечно же, используют эти силы в качестве пугала, для того чтобы просто показать: смотрите, ребята, вы что-то про нас говорите, а есть гораздо хуже, чем мы, мы еще приличные на их фоне. И, естественно, любая агрессивная политическая сила находится под контролем спецслужб. А то, что находится под контролем спецслужб, соответственно используется».

Обвинения эти необоснованны, а их авторы опираются на какие-то мифы, говорит политолог Гия Абашидзе. Более того, существование подобных партий указывает на высокий уровень демократии в стране, считает эксперт:

«Да, действительно, в Грузии есть партии всех цветов, и я не вижу, что эти пророссийские партии, как они называются, представляют особую опасность для грузинской демократии. То, что российские политтехнологи опираются на таких политиков, – это говорит о том, что они не знают реальных настроений в грузинском обществе».

Между тем партии уже удалось открыть по всей Грузии десятки офисов. Во многих городах местные жители и гражданские активисты продолжают выступать против этого движения. В Озургети же обещают в ежедневном режиме мешать работе партии до тех пор, пока ее представительство здесь не закроется.