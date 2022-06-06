«Буквально через одну неделю после зарплаты у меня не остается ни одного тетри» 

В Грузии растут цены не только на продукты питания, но и на товары первой необходимости. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у пользователей соцсетей, как это отразилось на их кошельке и как они адаптируются к новым реалиям.

– Пришлось ли вам корректировать в последнее время свой бюджет из-за повышения цен на продукты и разные услуги?

Георгий: Та зарплата, которую я получаю, считается достаточно хорошей для Грузии, однако, честно говоря, в последние 3 месяца мне ее не хватает ни на что, вообще ни на что. Я получаю оклад и буквально через одну неделю у меня не остается ни одного тетри. Никак не могу приспособиться к новым ценам: очень выросли коммунальные налоги, цены на бензин взлетели до небес, обслуживание автомобиля уже непосильно. Многие скажут: надо ездить на общественном транспорте, но проблема в том, что моя машина – часть моей работы. Кроме всего прочего, я выплачиваю ипотеку и плачу за семейную страховку и страховку автомобиля. В итоге с зарплаты на покупку всех необходимых продуктов у меня остается 300-400 лари, и я не знаю, как на них жить. Я не представляю, что мне делать дальше.

Мари: Особо не приходилось корректировать бюджет, однако, мне кажется, что скоро это сделать мне придется. К примеру, я решила, что буду покупать более дешевый шампунь, очень уж на эту продукцию подорожали цены, кроме того, пообещала себе больше обращать внимание на скидки. А раз в неделю буду ходить на рынок, там все намного дешевле, чем в магазинах. В общем, пока я не корректировала свой бюджет, не было в этом нужды, но в последние 2 недели почувствовала ощутимую разницу между тем, сколько тратила раньше и сейчас.

Бека: Цены на продукты довольно ощутимо повысились за последнее время, так что это серьезно влияет не только на мой бюджет, но, наверное, и любого человека. Цены повысились даже на те продукты, которые раньше не замечал, я имею в виду, что когда их покупал, не смотрел на цену – это хлеб, яйца, подсолнечное масло, крупы. Я просто заходил в магазин, брал их и расплачивался, но в последние месяцы понял, что трачу значительно больше, и с тех пор начал наблюдать за ростом цен. А повышаются они практически каждый день. Из-за этого мне пришлось отказаться от некоторых продуктов и пересмотреть свой бюджет.

Людмила: Очень многим пришлось пожертвовать, во многом отказывать себе, потому что цены на самое необходимое поднялись в первую очередь. От того, от чего можно отказаться, то, что не является предметом первой необходимости, естественно, себе уже не позволяешь. Например, лишний раз выйти, скажем на какую-то прогулку.

Малхаз: Конечно, рост цен на продукты сильно влияет на мой бюджет. Пересмотреть пришлось все, раньше не обращал внимания на скидки, а теперь сразу начинаю считать, насколько выгодно приобретать тот или иной продукт со скидкой. Из месяца в месяц список моих потребностей уменьшается, я даже курить бросил из-за этого и, конечно, придется отказаться от отдыха этим летом. Не знаю, что вообще хорошего можно сказать по этому поводу.

Бачо: Не только мне, но практически и всему моему окружению пришлось от чего-то отказаться. Продукты питания и разные услуги подорожали в последнее время на 20-30%, конечно, в такой ситуации приходится пересматривать свой бюджет. Мне пришлось отказаться от сигарет, и это было очень сложно. Конечно, кто-то скажет: так лучше для здоровья, но у меня все в порядке со здоровьем. Кроме того, мы с семьей решили отключить цифровое телевидение, как-то пытаемся проживать на существующий бюджет. Так могу сказать, что по разным мелочам экономят все мои близкие люди.