Нацбанк объявил причиной инфляции войну в Украине

В целях снижения инфляции Нацбанк Грузии принял решение о повышении ставки рефинансирования до рекордных 11%. Об этом сегодня объявил глава ведомства Коба Гвенетадзе и добавил, что верхней планки у повышения ставки нет.

Последнее повышение ставки рефинансирования произошло в декабре прошлого года. Впрочем, к существенному снижению инфляции эта мера не привела, на сегодня ее показатели вновь находится в пределах 14 процентов. По этой причине регулятор принял решение увеличить ставку еще на полпроцента. При этом глава Нацбанка Коба Гвенетадзе в рамках краткого анализа ситуации на финансовом рынке заявил, что непростая ситуация возникла от независящих от Грузии причин. Как неоднократно повторял Гвенетадзе, разгон инфляции обусловлен исключительно внешними факторами:

«Скажу прямо: если бы не агрессивные действия России в Украине, сегодняшнее решение было бы неактуально. К сожалению, именно ухудшающиеся макроэкономические фундаментальные факторы создали необходимость в этом. Очень надеюсь, что конфликт скоро закончится и снижение инфляции позволит нам своевременно начать снижение процентных ставок».

По данным НПО «Общество и банки», по состоянию на 1 марта 2022 года в Грузии выплаты по процентам возрастут для 191 800 кредиторов с плавающей процентной ставкой. По словам главы правления организации Георгия Кепуладзе, нынешнее решение Комитета по денежно-кредитной политике является продолжением ужесточенной антиинфляционной политики:

«Непростые процессы, вызванные пандемией, продолжились инфляционным давлением, обусловленным событиями российско-украинской войны. Главным же фактором инфляционного воздействия является рост цен на нефть, который приводит к цепной реакции повышения цен во всех отраслях экономики и, следовательно, вносит наибольший вклад в инфляцию. В текущей ситуации из-за введенных против России санкций цены будут расти и на отдельные товарные группы импорта, которые завозились из этой страны. На фоне углубления кризиса рост спроса маловероятен, поэтому в среднесрочной перспективе ожидается снижение цен. Основные усилия Национального банка должны быть направлены на поддержание стабильности обменного курса лари, что в наших условиях напрямую связано с инфляцией».

Вынужденные действия регулятора бьют не только по карманам конечных потребителей, но и другим сегментам финансового рынка. По словам главы микрофинансовой организации MBC Георгия Петриашвили, решение регулятора приведет к банкротству некоторых кредитных организаций:

«Данный процесс ведет к ухудшению ситуации в этом сегменте рынка. Дело в том, что деятельность микрофинансовых организаций напрямую зависит от ставки рефинансирования, так как мы привлекаем средства от банков, которые автоматически будут вынуждены поднять проценты по кредитам. Прошедшая пандемия нанесла по нам серьезный удар, и все были убеждены в улучшении ситуации. Сейчас и так многие компании балансируют практически на нижней планке рентабельности и, возможно, многим придется свернуть свою деятельность».

На сегодняшнем брифинге президент Нацбанка Гвенетадзе дал ясно понять, что в случае высокой инфляции ставка рефинансирования будет повышаться и впредь:

«Понятия верхнего предела ставки не существует, и, если четко просматриваются риски, наряду с учетной ставкой могут быть применены и другие меры, которые будут направлены на повышение финансовой стабильности. Несмотря на проблемы, политика НБГ будет направлена на выполнение своего мандата, чтобы приблизить инфляцию к целевому уровню в среднесрочной перспективе».

Впрочем, как и прежде, большинство экспертов с недоверием отнеслись к новым обещаниям Гвенетадзе, так как целевой показатель инфляции, прописанный в госбюджете, отстает от реального индикатора минимум в четыре раза.

В конце брифинга главный банкир страны прошелся по перспективам динамики роста ВВП на текущий год. Согласно новому прогнозу, реальный рост экономики Грузии в 2022 году будет на уровне 3%, вместо первоначально заявленных 5%.