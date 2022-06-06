Компания «Боржоми» заявила сотрудникам о недопустимости ультиматумов

Владеющая заводами по розливу минеральной воды компания «Боржоми» не может выплачивать зарплаты большинству сотрудников из-за заморозки счетов. «В условиях крайне ограниченных финансовых ресурсов в первую очередь зарплата перечисляется сотрудникам, которые на данном этапе вовлечены в производственный процесс», - сказано в заявлении IDS Borjomi Georgia.

Информацию о наборе новых сотрудников из-за границы в компании называют ложью и «попыткой нагнетания процессов», пишет агентство «Новости-Грузия». При этом они подчеркивают, что «в ситуации, когда любая бизнес-компания провела бы полную реорганизацию, IDS Borjomi сохранила более 90% своих сотрудников».

В «Боржоми» приветствуют предложение премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о привлечении инспекции труда. Компания обещает предоставить ведомству «полную и исчерпывающую информацию» о трудностях, с которыми они сталкиваются в условиях санкций. Здесь же подчеркивается, что они не приемлют разговоры на языке ультиматумом и угрозы в адрес сотрудников, задействованных в производстве. «Любое такое действие повлечет соответствующее реагирование в полном соответствии с законом», - отмечено в заявлении.

С сегодняшнего утра сотрудники «Боржоми», большая часть которых бастует с 31 мая, блокируют входы на оба завода компании. Вывозить продукцию с предприятий невозможно. Протестующие требуют восстановить до полусотни освобожденных сотрудников и выплатить им зарплаты. Среди других условий – заключение новых трудовых договоров и повышение зарплат на 25%.