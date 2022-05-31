Эффект антироссийских санкций: бессрочная забастовка в «Боржоми»

Работники заводов «Боржоми» начали бессрочную акцию протеста. В числе их требований – возвращение 50 уволенных сотрудников, а также увеличение заработных плат на 25%. Администрация, в свою очередь говорит о тяжелом положении, в котором оказалась компания после того, как ее владелец – российский предприниматель Михаил Фридман, попал под санкции Запада из-за войны в Украине.

Сегодня в 6 утра сотрудники двух заводов «Боржоми» по разливу минеральный воды начали забастовку. Всего – около 400 человек. Среди них – Мариам Двалишвили.

«Они уволили ни в чем невиновных людей, 50 человек – тех, кто боролся на передовой, кто говорил правду. Нас хотели перевести на почасовую оплату, но мы категорически против. Мы существуем на эту зарплату и хотим, чтобы фиксированная зарплата сохранилась», – сказала сотрудница «Боржоми» в интервью СМИ.

Интересы бастующих сотрудников защищает профсоюз «Лабори». Как говорит его председатель Георгий Диасамидзе, 26 мая вышел срок процесса медиации, запущенный три недели назад. Соответственно, ввиду отсутствия каких-либо подвижек в споре сотрудников с компанией, они начали забастовку.

«Две компании по разливу [минеральной воды] парализованы, не функционируют. Забастовка продолжится до тех пор, пока требования сотрудников не будут выполнены. А требования – теперь уже не только встреча с гендиректором, но и с дольщиками; переход на старые трудовые контракты; восстановление 50 незаконно уволенных сотрудников; [оформление] коллективного соглашения и другое», – говорит Георгий Диасамидзе.

В то же время администрация говорит о тяжелых временах, которые переживает компания в настоящее время. Директор завода по разливу №1 Мераб Ахметели заявляет, что счета компании заморожены, а более 80% производства и экспорта приостановлено. В настоящее время, по его словам, главная задача – выйти из кризиса и спасти производство минеральной воды. Именно поэтому, важно, чтобы на грузинский рынок продукция поставлялась без перебоев.

«…В этих сложнейших условиях мы приняли беспрецедентное решение – вместо масштабных увольнений, мы смогли сохранить 95% сотрудников, а также, оставили без изменений ставку заработных плат. Изменилась только система учета нерабочих часов, впрочем, она все еще лучше, чем принятая в индустрии практика. Я хочу подчеркнуть, что оплата отработанных часов остается неизменной для всех сотрудников», – говорится в обращении директора завода по разливу №1.

В то же время он отмечает, что в сложившейся ситуации, требование о повышении заработных плат на 25% – абсолютно нереально, и является целенаправленной попыткой нанести вред и без того, сведенному до минимума процессу производства.

Ранее управляющая компания IDS Borjomi International заявила, что готова безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии в компании по розливу минеральной воды «Боржоми». Таким образом компания смогла бы выйти из-под санкций.

На прошлой неделе премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что в ближайшие дни ситуация, связанная с «Боржоми», должна разрешиться.

«У нас была прямая коммуникация с управляющей компанией, владельцами «Боржоми». Есть предложение: они дарят государству долю, стоимость которой, грубо говоря, 100 млн долларов. Заключение будет через несколько дней, это все мы утвердим на следующем заседании правительства. Так что, в оперировании «Боржоми» проблем не будет. Бренд, являющийся нашей гордостью, продолжит работу», – заявил премьер.

Тем не менее, пока о каком-либо конкретном решении объявлено не было.