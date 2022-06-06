Роснефть Грузии больше не партнер

Российский бизнес покидает Грузию. И если переоформление акций «Роснефти» на грузинских партнеров прошло без лишнего шума, то на заводе «Боржоми» производство остановилось и персонал готовится к массовым увольнениям. Власти ищут пути решения, но пока без особого успеха.

Сегодня стало известно, что российский энергетический гигант «Роснефть» окончательно покинул рынок Грузии. Как следует из пресс-релиза, завершены переговоры о продаже 49% акций российской компании Вано Накаидзе, партнеру, основателю и генеральному директору Petrokas Energy Group. Цена не уточняется.

Таким образом, «Роснефть» перестала быть акционером сети автозаправочных станций Gulf. Ей также принадлежал в Грузии Потийский нефтяной терминал и Petrokas Fuel Service Georgia, один из крупнейших поставщиков авиатоплива.

«Роснефть» работала в Грузии с декабря 2014 года, после того, как в рамках партнерства с Petrokas «Роснефть» приобрела 49% акций компании.

Параллельно идут переговоры с принадлежащей российской «Альфа-Групп» компании IDS Borjomi, также попавшей под санкции. Напомним, руководство компании выразило готовность безвозмездно передать грузинскому правительству часть своих акций, так как с конца апреля IDS Borjomi Georgia была вынуждена приостановить работу двух заводов в Грузии.

Сейчас производство работает только на внутренний рынок, отгрузки за рубеж прекращены. Сегодня на акции протеста персонал блокировал подъездные пути, требуя выплатить зарплату за 3 месяца, а также восстановления уволенных работников.

Профессор Университета Европы, экономист Гоча Тутберидзе убежден, что процесс необратим – рано или поздно попавшим под санкционные жернова российским компаниям придется покинуть рынок Грузии.

«Российским компаниям продеться уйти, и чем раньше это произойдет, тем лучше для них. На примере «Боржоми» мы видим, что остановка производства настолько обесценила активы, что их пришлось дарить Грузии. Тоже самое произойдет и с другими гигантами, к примеру, РАО ЕЭС, которая владеет энергетическими активами в стране. Убежден, что переговоры по этой теме тоже ведутся».

Происходящее на сегодняшнем заседании правительства прокомментировал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, вопрос будет поднят на заседании правительства на следующей заседании, когда государство станет владельцем контрольного пакета.

«Министерство экономики практически завершило переговоры. Через неделю государство станет акционером и совладельцем «Боржоми». Это урегулирует проблему, так как возникли трудности. Инспекция труда уже занимается поручением правительства. Я хочу всем сказать, что никто из наших граждан не будет обижен, мы будем относиться ко всем по справедливости», – сказал Гарибашвили.

Гоча Тутберидзе приветствует возвращению флагмана минеральных вод под юрисдикцию Грузии, но сомневается в перспективах эффективности управления с стороны государства:

«Управление компанией – не дело государства, мы знаем не одно убыточное предприятие, тот же Партнерский фонд, который не может выбраться из убытков годами. Поэтому государство должно найти покупателей по разумной цене и восстановить производственный процесс. Если это не получится, есть более разумный, но растянутый во времени вариант по созданию акционерного общество открытого типа. Думаю, это пойдет на пользу как компании, так и Грузии в целом».

Необходимо отметить, что у грузинских политиков пока нет четкой позиции по попавшим по санкции российским активам. Часть предлагает их выкупить за средства госбюджета, часть – национализировать.