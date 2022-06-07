Проект резолюции «Европейской народной партии» содержит предложение ввести санкции в отношении Иванишвили

«Европейская народная партия» (EPP) готовит резолюцию, которая среди прочего предполагает введение санкций в отношении основателя правящей партии «Грузинская мечта», экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили. Документ вынесут на рассмотрение 9 июня, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

По данным издания, пятый пункт резолюции призывает страны-члены ЕС «учитывать тот факт, что основатель «Грузинской мечты» предпринимает попытки подорвать демократические институты страны, так же как судьи и прокуроры, которые с энтузиазмом используют избирательное правосудие и набрасывают тень на закон и порядок». Всех их рекомендуется ввести в санкционные списки, поясняет издание.

Вместе с тем резолюция касается свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. Упоминаются также события 5 июля и арест гендиректора телекомпании «Мтавари» Ники Гварамия. В проекте документа выражается обеспокоенность ситуацией со свободой СМИ в Грузии.

В документе также говорится о бывшем президенте Михаиле Саакашвили, прописан призыв освободить его из заключения, пишет СОВА.

Как сообщалось ранее, на съезде «Европейской народной партии» в Роттердаме было обнародовано письмо Михаила Саакашвили. Кресло Саакашвили, который приговорен в Грузии к нескольким годам тюремного заключения, символически оставалось в зале пустым. Его письмо прочел экс-премьер Польши и бывший президент Евросовета, лидер ЕНП Дональд Туск