Даур Кове – о будущих памятниках и работах в Пантеоне на Сухумской горе

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с министром культуры Абхазии Дауром Кове, который вступил в эту должность всего два месяца назад, 6 апреля. Нас интересовали два вопроса, которыми ему пришлось вплотную заняться в первые недели на новом месте работы, причем их можно объединить одной темой – «памятники».

Так, 2 мая под председательством Даура Кове прошло заседание Государственной комиссии по монументальному искусству. На нем, как сообщала пресс-служба Минкульта, были рассмотрены итоги ранее проведенных открытых международных конкурсов на лучший проект памятника основателю современного абхазского государства, первому президенту Республики Абхазия В. Г. Ардзинба и на лучший проект памятника второму президенту Республики Абхазия С. В. Багапшу, а также вопросы о проведении еще ряда конкурсов на лучший проект памятников выдающимся людям Абхазии.

Собственно говоря, итоги конкурса, связанного с увековечением памяти первого президента страны, были подведены еще в феврале прошлого года, и итоги эти оказались неутешительными. 15 февраля 2021 года в Центральном выставочном зале открылась экспозиция к конкурсу на памятник Владиславу Ардзинба, где были представлены макеты трех конкурсных работ. Все три представленных проекта скульптур в полный рост по итогам онлайн-голосования на сайте Министерства культуры были отклонены на заседании комиссии по монументальному искусству через неделю. Случай в Абхазии беспрецедентный. Но это решение соответствовало критическому восприятию проектов интернет-пользователями в соцсетях. Кстати, памятники Владиславу Ардзинба уже есть в некоторых городах Абхазии – Ткуарчале и Гагре, но в столице его пока нет, и понятно особо требовательное отношение общества к будущему памятнику. Что касается проекта памятника Сергею Багапшу, то тут ситуация была сложнее, тем не менее к единому мнению о победителе так и не пришли.

Эта тема в дальнейшем была заслонена текущими жизненными проблемами, но в обществе законно требовали: так как же быть с памятниками этим национальным лидерам?

И вот членами комиссии было принято решение на следующем ее заседании, которое состоится 14 июня 2022 г., подготовить конкурсную документацию для объявления повторного открытого международного конкурса на лучший проект памятника первому президенту Владиславу Ардзинба; а также предложения и рекомендации по дальнейшей доработке проектов участников, прошедших во второй тур открытого международного конкурса на лучший проект памятника Сергею Багапшу; конкурсную документацию на лучшее фото, символизирующее День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Даур Кове говорит:

«В этот день должны собраться и уже определить с госкомиссией, какие проекты будем выносить на конкурс. Это будет вынесено решением госкомиссии по монументальному искусству».

2 июня рассматривались и предложения о проведении конкурсов на лучший проект памятникам Сарие Лакоба, добровольцам Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг., выдающейся абхазской спортсменке, копьеметательнице, серебряному призеру Московской Олимпиады 1980 года Саиде Гунба. Но это было пока предварительное обсуждение. Сария Лакоба – зверски замученная в бериевских застенках супруга лидера советской Абхазии Нестора Лакоба, и предложение воздвигнуть памятник этой героической женщине впервые публично озвучил во время приезда в Абхазии двадцать лет назад всемирно известный писатель Фазиль Искандер. Что касается памятнику самому Искандеру, умершему шесть лет назад, то на проходившем в Абхазии конкурсе на лучший проект памятника ему победил эскиз председателя Союза художников Абхазии Виталия Джения, но в дальнейшем этот проект – Фазиль, сидящий на садовой скамейке на сухумской набережной – встретил возражения и тема эта как-то ушла в тень.

А 3 июня премьер-министр Александр Анкваб провел совещание, посвященное состоянию Сухумского пантеона. Внимание властных структур и общественности было привлечено к этому состоянию в начале мая, когда председатель Союза Абхазии Вахтанг Абхазоу обнаружил, что неизвестные вандалы осквернили три могилы в Пантеоне писателей, общественных деятелей и деятелей культуры Абхазии, который расположен на восточном склоне Сухумской горы. Там с надгробных памятников государственным деятелям советского времени – Аслана Отырба, его супруги Татьяны Конджария и бывшего министра культуры Темура Кецба – исчезли бронзовые барельефы и таблички с их именами. Это вызвало негодование в обществе, бурное обсуждение случившегося состоялось в Абхазском институте гуманитарных исследований. На совещании у премьера было решено, что работы по реставрации в Сухумском пантеоне будет курировать Министерство культуры. Даур Кове отметил:

«По поручению премьер-министра мы выезжали туда, были представители УКСа, «Абхазстроя», были художники. Оценили масштабы проблемы. Поручение есть у УКСа и «Абхазстроя», они должны подготовить смету по первичным работам, сделать освещение, поставить территорию под видеонаблюдение, по периметру всему поставить ограду. Также художники свою часть работ будут выполнять. Сейчас они занимаются восстановлением этих барельефов, сорванных непонятными людьми. Ну, и соответственно в дальнейшем будет решаться вопрос о подведомственности этого объекта, его надо закреплять за какой-то организацией, которая будет нести ответственность за его сохранность, ухаживать за ним, как полагается. А восстанавливать будут по тем эскизам, которые есть, будут ровно такие, какие были».

На объекте будет обеспечена круглосуточная охрана. Ранее силами Администрации Сухума и МУП «Благоустройство» пантеон был расчищен от зарослей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия