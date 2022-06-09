Президиум Европарламента призвал «работать над предоставлением» Грузии статуса кандидата

Бывший генсек НАТО Андерс фон Расмуссен вновь признал, что Запад ошибся, когда не сумел достичь консенсуса по принятию Грузии и Украины в альянс.

В интервью изданию Foreign Policy Расмуссен указал на две ошибки – решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году и слабые санкции против России после присоединения Крыма в 2014 году.

Андерс фог Расмуссен был премьер-министром Дании в 2001-2009 годах, а в 2009-2014 годах занимал пост генсека НАТО, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Оглядываясь назад, мы видим, что совершили ошибку. Первая ошибка была в 2008 году, когда у нас был саммит НАТО в Бухаресте, на котором мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Однако мы не смогли договориться о передаче им так называемого Плана действий по членству (ПДЧ), и этот раскол в НАТО дал неверный сигнал Путину, который через несколько месяцев, в августе 2008 года, напал на Грузию.

Я думаю, что первая ошибка, которую мы совершили в 2008 году, заключалась в том, что мы не проложили путь для движения вперед Грузии и Украины.

Мы также допустили ошибку в 2014 году, после того как Россия незаконно присоединила Крым к Российской Федерации, когда мы ввели определенные санкции. Однако это были легкие санкции, и все это создавало у Путина впечатление, что он может захватить территории силой практически любой ценой.

Таким образом, мы допустили ошибки. Мы были очень наивными в течение очень долгого времени.

Генсек НАТО находится в очень сложной позиции, так как ему нужно прийти к консенсусу. Не секрет, что все это время мне хотелось другого подхода.

В 2008 году я был премьер-министром Дании. Я был за то, чтобы передать План действий по членству Грузии и Украине, но мы не смогли прийти к консенсусу в НАТО.

В 2014 году я выступал за гораздо более жесткие меры [в отношении России], но мы не смогли прийти к единому мнению и, конечно, мне пришлось к этому привыкнуть.

Я думаю, нам нужно извлечь уроки из истории. Умиротворение диктаторов не может привести к миру. Это ведет к войнам и конфликтам, потому что они уважают только язык власти, силы и единства», – сказал Расмуссен.

Ранее Расмуссен также заявлял, что Альянс должен был предоставить ПДЧ Грузии и Украине на саммите в Бухаресте в 2008 году.