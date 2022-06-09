Ахра Аристава: «Нет повода для такого оптимизма»

Выступление министра туризма Абхазии Теймураза Хишба на расширенном заседании у президента Аслана Бжания по вопросам готовности к курортному сезону вызвало резонанс в медийном пространстве. Экономист Ахра Аристава прокомментировал «Эху Кавказа» данные, представленные министром, дал оценку курортному сезону прошлого года и прогноз на сезон нынешнего года.

– Ахра, на совещании у президента министр туризма Абхазии Теймураз Хишба сообщила о том, что количество средств размещения туристов увеличилось на 60%, а количество койко-мест – на 44%. О чем эти цифры говорят?

– Мы знаем, что в прошлом году рост по налоговым платежам, официально озвученный Министерством по налогам и сборам, составил 15%. Это говорит о том, что нет повода для такого оптимизма. По четырем месяцам текущего года озвучена цифра роста налоговых платежей в размере примерно 40%, но это тоже не вызывает оптимизма, потому что цены на товары и услуги резко повысились, а по реальной покупательной способности мы имеем даже отрицательную динамику. Сказать о том, что просто увеличились места размещения и койко-места, не значит, что приехали туристы в таком объеме. А некоторые люди поняли это так, что на 44% увеличился турпоток. Но мы по другим отраслями экономики не увидели такого резкого увеличения турпотока. Туристы, находясь на территории Республики Абхазии, едят, пьют вино, пиво, водку, они могут употреблять и никотин содержащие товары. Например, внутренний торговый оборот в 2019-м году составлял почти 20 млрд рублей. И плюс к нему 44% означает, что торговый оборот вырос на 12 млрд рублей. На такую сумму вырос бы приход в кассы банков, увеличилось бы производство пива, вина – это везде бы отразилось, но мы этого не видим.

– Насколько я помню, говорилось о том, что прошедший курортный сезон был в Абхазии прорывным, приехало невероятное количество туристов. Почему это не отразилось на тех показателях, о которых вы говорите?

Производство у нас вообще упало в прошлом году, зафиксирован спад и говорить, что сезон был прорывной, некорректно

– Я не считаю, что прошлый год был прорывным. Да, у нас был значительный рост по местам массового посещения туристов, это Рица и Новый Афон. Я думаю, что это связано, в первую очередь, с экскурсиями из большого Сочи и посещениями на личном автотранспорте на день-два, то есть заехал турист и уехал, но в местах размещения такого роста не было заметно. Промышленное производство у нас вообще упало в прошлом году, зафиксирован спад и говорить о том, что сезон был прорывной, я думаю, наверное, некорректно.

– В обсуждении под вашим постом в социальной сети Facebook, отвечая на вопрос одного из комментаторов, что происходит у нас в туристической сфере – скрываются обороты, воруют или это ошибочно озвученные цифры, – вы пишите, что, возможно, скрывают обороты, так как многие стали работать через российские банки, и деньги в Абхазию могут с туристами не попадать. Что вы имели в виду, поясните, пожалуйста?

Если российский турист оплачивает проживание в отеле на российскую карту абхазского предпринимателя, то банковский сектор Абхазии и полномочные органы этих денег не видят

– Речь идет о том, что наше законодательство очень отстает, и широкий вид банковских услуг стал доступен абхазским предпринимателям со стороны России и российских банков. И для туристов удобно, и для нашего бизнеса удобно пользоваться услугами, например, Сбербанка России или российского банка Тинькофф. Российский банк Тинькофф открывает счета и выдает карты нерезидентам России. Если российский турист оплачивает проживание в отеле на российскую карту абхазского предпринимателя, то банковский сектор Абхазии и полномочные органы этих денег не видят, турист приедет, отдохнет и уедет, а деньги в Абхазию не зайдут. Я не обвиняю бизнес, дело в том, что здесь нужны реформы.

– Вы как-то могли бы оценить масштаб этого явления?

– Есть предварительные цифры (я все-таки считаю, что это внешний экономический оборот) за пять месяцев, по-моему, прошлого года, речь шла о четырех с лишним миллиардах рублей, которые ушли из Абхазии. Я стал подозревать заказы наших граждан на покупку товаров по интернету. Например, есть такая технология: я получил зарплату на карту «АПРА», потом я ее перевожу на карту Тинькофф-банка и, когда я ее перевожу на карту Тинькофф, это значит, что деньги из Абхазии ушли. А вот куда они ушли, неизвестно: на покупку мебели или на покупку лекарств, или на покупку одежды? Этот вопрос повисает в воздухе. Но мы же видим, как развивается доставка на дом товаров из России. И опять же, это просто граждане или, может быть, предприниматели, которые пользуются современными цифровыми технологиями, которые позволяют по интернету покупать товары и доставлять их. И тут надо думать том, чтобы эти технологии внедрялись в Абхазии, чтобы мы могли с той же карты «АПРА» не снимать деньги, а покупать товары. И тогда уже все будет прозрачно и уполномоченные органы, например, налоговая служба или таможенный комитет будут понимать цель сделки, она не будет носить сомнительный характер и будет прозрачна. А для этого нам надо принимать закон о цифровом документе, о цифровой подписи, нам нужен закон о валютном регулировании, нам надо уже думать о налоговых инструментах в цифровой области. Например, тот же Google – огромная организация, или Алибаба, все эти движения денег и товаров, где, в какой стране и как рассчитывать налоги, как уплачивать… Этот этап мир уже прошел, они как-то об этом договорились, а мы во всем этом полностью отстаем…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия