«Наполеоновские планы» турбизнеса в Абхазии

Накануне очередного рабочего визита в Москву президент Абхазии Аслан Бжания дал интервью в своей сухумской резиденции для новостной программы Первого канала российского телевидения. Разговор проходил за широким столом во дворе резиденции под пальмами и перемежался красивыми видами на море, и этот фон вполне соответствовал оптимистичному настрою беседы. Еще бы - ведь в нынешнем сезоне побит 30-летний рекорд посещаемости Абхазии туристами.

Аслан Бжания рассказал:

«На самом деле этот год оказался в плане количества посетивших Абхазию рекордным. Ну, если говорить о цифрах, это примерно 1,5 миллиона гостей. Мы этому обстоятельству очень рады. Курортная отрасль для экономики Абхазии имеет ключевое значение. И, конечно же, будем прилагать усилия для того, чтобы в будущем году к нам приехало больше, чем в этом. В советское время было очень, скажем так, престижно отдыхать в Абхазии. Здесь находились лучшие объекты – это Пицунда, Гагра, Новый Афон. Другая причина состоит в том, что у нас все-таки по сравнению с другими туристическими странами дешевле, значительно дешевле».

Перечислив другие факторы, привлекающие россиян на отдых в это для них «самое ближнее зарубежье», – знание местными жителями русского языка, чистота воздуха и морской воды и так далее, – Бжания перешел к планам на будущее, прежде всего, в транспортной инфраструктуре, осуществление которых поможет не только закрепить, но и значительно развить успех нынешнего турсезона:

«Сухумский аэропорт – он один из лучших аэропортов был в советское время. Там требуется ремонт, мы сейчас этим занимаемся. Авиационные власти Российской Федерации в реализации этого проекта нам помогают. Мы планируем, что в 2024 году воздушное сообщение между Абхазией и некоторыми российскими городами будет возобновлено. И такое же состояние дел у нас в плане морского сообщения. В советское время ходили круизные корабли, ходили катера. И пришло время, на мой взгляд, все это восстановить… Я думаю, что трех-, пятикратное увеличение в ближайшие 10-15 лет – это то, что может быть реализовано. Это соответствует чаяниям наших народов. Люди должны общаться, люди должны чаще бывать друг у друга в гостях. Нам нужно строить мосты, а не препятствия. Я так думаю, это мое мнение и мнение большинства жителей Абхазии».

Говоря о полутора миллионах российских туристов в этом году в Абхазии, надо, конечно, прежде всего, участь, что эта цифра приблизительная. Незадолго до этого в интервью другому российскому СМИ ее назвал министр по туризму Абхазии Теймураз Хишба, а еще раньше, в первой половине лета, он называл ее в качестве запланированного ориентира в данном сезоне. Конечно, это значительно больше, чем в предыдущие турсезоны после войны, когда в лучшем случае звучали цифры в миллион и миллион сто тысяч туристов. Ради объективности надо отметить, что примерно половина из них – это туристы, заезжающие из соседнего Сочи на однодневные экскурсии, то есть без ночлега. Ну, и будем откровенны: абхазскому турбизнесу нынче, конечно, помогло значительное снижение конкуренции со стороны туристических стран дальнего зарубежья из-за ковидных ограничений.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Теймуразом Хишба и поинтересовалось его мнением относительно намеченных Асланом Бжания на будущее цифр. Он сказал:

«Я считаю, что если мы в полной мере задействуем потенциал Восточной Абхазии, в полной мере, и горный кластер, который есть в Абхазии, в тех временных рамках, которые обозначил президент, это возможно».

По поводу необходимости «удлинения» турсезона, министр заметил:

«Безусловно, потому что, если мы сделаем ставку на бальнеолечебный комплекс и на экотуризм в будущем, это возможно. И мы можем перейти на круглый год, это действительно так.

– А вот строительство какого-то горнолыжного курорта в перспективе возможно?

– Буду откровенен, Виталий, пока что это только разговоры. Потому что это многомиллиардный проект».

Что же касается сравнения лучших показателей в послевоенные годы с потоком курортников в Абхазию в советские десятилетия, то тогда, как считается, «отдыхающих», как чаще всего их было принято называть, заезжало примерно три, а то и четыре миллиона. Поскольку никакой госграницы на Псоу тогда не существовало, эту цифру обычно определяли по количеству выпекаемого в республике хлеба – иного способа определить число заехавших у местных властей не было. И еще один важный факт: советские отдыхающие были готовы спать в пик сезона на Черноморском побережье в лоджиях квартир, а то и в сарайчиках, сегодня же просто невозможно представить себе, чтобы россияне согласились снимать жилье в частном секторе (как правило, это отдельная квартира) без отличного ремонта, кондиционера-двух, больших холодильника и телевизора, стиральной машины и так далее.

В нынешнем июне мы на «Эхе Кавказа» беседовали на эту тему с сухумчанкой Натальей Миловановой, археологом, автором и директором проекта журнала «Абхазский берег», которая, помимо прочего, занимается и сдачей внаем жилья туристам. Обратился к ней и на сей раз. Мне неоднократно приходилось слышать от представителей Минтуризма Абхазии в минувшие годы, что в республике нет пока столько объектов размещения, чтобы значительно увеличить число заезжающих «стационарных» туристов. Но они имели в виду дома отдыха, пансионаты, отели… А какова емкость частного сектора, способного удовлетворить возросшие потребности российских туристов, по сравнению с той, которую предоставляют отельеры? Наталья Милованова сказала:

«На этот вопрос трудно ответить однозначно. Мне кажется, что востребованы в равной мере и та, и другая категории жилья. Допустим, в пик сезона все занято: и гостиницы заняты полностью, и частный сектор занят полностью. Высокий сезон - июль, август. Если взять межсезонье, то я могу сказать, что в июне, сентябре, октябре в частном секторе уже мало людей. С другой стороны, мы наблюдаем интенсивное строительство отелей, и это свидетельство того, что они и в другие месяцы не пустуют, что они рентабельны…»

В советские времена цифра в 3-4 миллиона курортников в год в Абхазии была обусловлена как тем, что они были согласны на спартанские условия размещения, так и тем, что на заграничные курорты могли выезжать лишь избранные. Достижима ли подобная цифра ныне? Милованова считает:

«Она реальна, на самом деле. Но нужно два фактора, чтобы она стала реальностью. Число средств размещения должно быть увеличено, потому что нам не хватает тех же отелей. И должна быть налажена инфраструктура туристская круглогодичная. Ну, горный курорт если построим, это все равно что мы на Луну полетели (смеется). Но есть какие-то альтернативные программы, чтобы зимний отдых активировать. Придаю большое значение экотуризму. Его можно в любое время года развивать. Эко- и этнотуризм».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия