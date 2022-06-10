Турция требует экстрадиции задержанного в Грузии бизнесмена Галифа Озтюрка

Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган заявила, что турецкая сторона требует экстрадиции бизнесмена Галифа Озтюрка, задержанного 31 мая в Батуми.

Озтюрка обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. При этом Следственная служба грузинского Минфина также ведет в отношении бизнесмена расследование возможных фактов уклонения от уплаты налогов, изготовления и использования поддельных платежных документов и отмывания денег.

«Он гражданин Грузии, можно сказать, грузинский бизнесмен. [В Турции] он был признан виновным, и суд над ним закончился в 2018 году. Тогда мы потребовали его экстрадиции, ждем этого и теперь. Как гражданин Грузии, он подпадает под действие грузинского законодательства – несмотря на то, что является и гражданином Турции. Однако мы хотим его экстрадиции», – сказала дипломат.

Как ранее сообщало агентство «Новости-Грузия», в Турции против Озтюрка несколько раз начиналось следствие по финансовым злоупотреблениями, каждый раз его адвокаты добивались прекращения дел. Но в 2018 году турецкий суд приговорил Озтюрка к пожизненному заключению по делу об убийстве — он успел уехать в Грузию, где до этого получил второе гражданство. В статье Bloomberg говорилось, что речь идет об убийстве, совершенном в 1996 году.