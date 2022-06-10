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Алан Гаглоев уволил глав районных администраций и руководителей КГБ
Новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал указы об увольнении глав районных администраций, сообщает агентство «Рес».
От занимаемых должностей освобождены глава администрации Цхинвальского района Вахтанг Мамитов, глава администрации Знаурского района Олег Сиукаев, глава администрации Ахалгорского района Владимир Гулиев и глава администрации Джавского района Андрей Джиоев.
Кроме того, Гаглоев уволил первого заместителя председателя КГБ Владимира Хубаева и заместителя председателя ведомства Василия Гулиева.
Ранее Гаглоев назначил глав МВД и Минюста. В парламент представлена кандидатура Константина Джуссоева на пост главы правительства.
Другие новости дня
Саакашвили: грузины и абхазы должны создать федерацию со столицей в Кутаиси
Отбывающий тюремный срок экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что грузины и абхазы должны создать единое государство. Административный центр федерации должен быть в Кутаиси, пишет Саакашвили в соцсети.
Политик считает, что его план можно осуществить после победы Украины в войне против России, когда российские войска покинут Грузию. При этом вопрос Цхинвали, по словам Саакашвили, «решится сам собой».
В новом грузино-абхазском государстве, говорит Саакашвили, будет разрешено двойное гражданство: «У граждан Абхазии автоматически будет гражданство Грузии, а граждане остальной Грузии не будут гражданами Абхазии. Этим мы автоматически снимем у них страх ассимиляции».
В предложенной Саакашвили федерации будет два официальных языка – грузинский и абхазский, а в Кутаисском парламенте – две палаты (в верхней палате у двух субъектов федерации будет равное представительство).
«Президент Абхазии всегда будет вице-президентом Грузии», – пишет Саакашвили.
Интеграция вооруженных сил, таможенных и пограничных структур, по задумке Саакашвили, произойдет в течение 3-5 лет.
Проходящий лечение в тбилисской клинике экс-президент добавил, что у Абхазии нет шансов на международное признание, а вместе с Грузией она может стать частью ЕС с «гарантией развития и сохранения идентичности».
Саакашвили уверен, что после объединения с Абхазией ВВП Грузии за 3-4 года вырастет в 2-3 раза, а за 6-7 лет грузино-абхазская федерация сможет привлечь до 20 млн туристов.
Датский совет по беженцам завершил ремонтные работы в Драндской школе
Датский совет по беженцам завершил очередной проект в самопровозглашенной республике Абхазия.
Как сообщили в НПО, в Драндской средней школе Гульрипшского района был проведен ремонт первого этажа и замена кровли. Работы профинансировало Министерство иностранных дел Норвегии.
«В результате проведенных работ, которые длились почти год, при школе теперь функционирует актовый зал площадью 60 кв.м, семь больших классных комнат, восстановлена система водоснабжения и гигиены внутри школы», – сказано в сообщении.
С 1 сентября 2022 года до 200 учеников начальной школы будут учиться в отремонтированных помещениях.
«Яндекс» перестанет показывать границы стран на своих картах
Сервис «Яндекс.Карты» убрал границы государств на обзорной карте мира – она стала физико-географической, «акцент будет на природные объекты», сообщили в четверг в пресс-службе компании.
Как пишет русская служба Би-би-си, объяснение компании звучит так: «Яндекс.Карты» – сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты.
На карте появятся горы, реки, линии полярных кругов. Границы исчезнут как в web-версии, так и в мобильном приложении.
Некоторые пользователи соцсетей увидели в этом решении политическую подоплеку и связали с частичной оккупацией Украины российскими войсками.
«Зачем так мелочиться: давайте просто напишем на всем мире «Россия». Путин будет рад!» – пошутила в Twitter бывший пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.
Еще 4 июня пользователи соцсетей обратили внимание, что «Яндекс.Карты» перестали отображать границы между странами, при этом сервис продолжает показывать границы регионов и названия государств, отмечает издание TJ.
В марте ЕС ввел санкции против управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна. Ему пришлось выйти из совета директоров «Яндекса» и покинуть пост директора, который он занимал всего один день. 3 июня ЕС ввел санкции против сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Он тоже покинул руководящие должности в головной компании Yandex N.V. (Нидерланды), назвал санкции против себя нелогичными и заявил о намерении оспорить их в суде.
ВОЗ призвала «глубже» изучить версию утечки COVID-19 из лаборатории
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что необходимо продолжать изучать все версии возникновения COVID-19, в том числе "глубже" — гипотезу об утечке вируса из лаборатории. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на отчёт ВОЗ.
Эксперты ВОЗ отметили, что в истории уже случались вспышки болезней из-за лабораторных инцидентов, поэтому эту "крайне политизированную" версию исключать нельзя. Для более тщательного расследования, считают в ВОЗ, необходимо провести серию интервью с лабораторным персоналом, которому было поручено управление биобезопасностью и биозащитой. В примечании к отчёту указано, что эксперты ВОЗ из Китая, России и Бразилии не согласились с призывом исследовать версию о лабораторной утечке коронавируса.
После визита в Уханьский институт вирусологии в прошлом году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятна". Тогда учёные пришли к выводу, что болезнь вероятно передалась людям от летучих мышей. После серьёзной критики, в том числе со стороны коллег, глава ВОЗ признал, что исключать лабораторную утечку "преждевременно".
Китай неоднократно называл предположение о распространении COVID-19 из китайской лаборатории "необоснованным", и утверждал, что вирус возник в США, где также занимались исследованием коронавирусов. Как выяснило Associated Press, Китай препятствовал расследованию ВОЗ, в частности, не передавал информацию, необходимую для борьбы с распространением вируса. В феврале 2022 года глава ВОЗ письменно попросил правительство Китая предоставить сведения, в том числе о первых случаях коронавируса в Ухане. Ответили ли китайские чиновники, пока неизвестно.
- Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
- По данным Университета Джонса Хопкинса, отслеживающем заболеваемость коронавирусом, на 10 июня 2022 года в мире зарегистрировано более 534 миллионов случаев Covid-19, около 6,3 миллиона заболевших умерли. Во многих странах, включая Россию, карантинные меры сейчас ослаблены или отменены. Однако, в частности, в ряде городов Китая они остаются в силе, вплоть до локдаунов.
Турция требует экстрадиции задержанного в Грузии бизнесмена Галифа Озтюрка
Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган заявила, что турецкая сторона требует экстрадиции бизнесмена Галифа Озтюрка, задержанного 31 мая в Батуми.
Озтюрка обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. При этом Следственная служба грузинского Минфина также ведет в отношении бизнесмена расследование возможных фактов уклонения от уплаты налогов, изготовления и использования поддельных платежных документов и отмывания денег.
«Он гражданин Грузии, можно сказать, грузинский бизнесмен. [В Турции] он был признан виновным, и суд над ним закончился в 2018 году. Тогда мы потребовали его экстрадиции, ждем этого и теперь. Как гражданин Грузии, он подпадает под действие грузинского законодательства – несмотря на то, что является и гражданином Турции. Однако мы хотим его экстрадиции», – сказала дипломат.
Как ранее сообщало агентство «Новости-Грузия», в Турции против Озтюрка несколько раз начиналось следствие по финансовым злоупотреблениями, каждый раз его адвокаты добивались прекращения дел. Но в 2018 году турецкий суд приговорил Озтюрка к пожизненному заключению по делу об убийстве — он успел уехать в Грузию, где до этого получил второе гражданство. В статье Bloomberg говорилось, что речь идет об убийстве, совершенном в 1996 году.
Югоосетинский МИД утверждает, что Грузия оккупирует Казбегский район
В Цхинвали утверждают, что «исконные осетинские земли фактически оккупированы Грузией». Речь идёт, в частности, о Казбегском районе. Об этом говорится в заявлении МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Ведомство прокомментировало резолюцию Генассамблеи ООН о «Положении внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия». Документ поддержали 95 стран, 12 проголосовали против (Россия, Беларусь, Бурунди, Китай, Куба, Северная Корея, Лаос, Никарагуа, Судан, Сирия, Вьетнам и Зимбабве), 56 воздержались.
В Цхинвали не согласны с формулировкой резолюции о том, что Южная Осетия – оккупированная часть Грузии.
«Республика Южная Осетия – самостоятельное суверенное государство и к территории Грузии никакого отношения не имеет. Реальность заключается в том, что фактически оккупированы Грузией исконные осетинские земли – т.н. Казбегский район, где происходит массовое нарушение прав человека. Выдавленному из этих земель осетинскому населению запрещено посещать свои собственные дома, могилы своих предков, и это грузинское руководство и его западные друзья в ООН никак не комментируют», – сказано в заявлении.
- Ранее сообщалось, что после августовской войны 2008 года жители Северной Осетии не могли посещать Трусовское ущелье, расположенное в Казбегском муниципалитете Грузии. Они заявляли, что грузинские власти закрыли им въезд в родные села.
- При этом в ноябре прошлого года по итогам онлайн-переговоров председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе стало известно, что некоторые жители Северной Осетии посетили расположенные в Грузии родовые захоронения.
- В феврале текущего года представители североосетинских общественных организаций «Дарьял» и «Казбек» вновь заявили о невозможности попасть на историческую родину в Кобинскую котловину, а также Трусовское и Гудское ущелья Грузии для совершения религиозных обрядов.
- До 1990 года Южная Осетия была автономной областью в составе Грузинской ССР, с 1992 года существовала как непризнанное государство. В августе 2008, после пятидневной российско-грузинской войны, была признана Россией как независимая республика. В 2009 году в Грузии был принят закон, согласно которому Южная Осетия считается территорией, оккупированной Россией.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Япония запретила поставлять в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры
Япония запретила поставлять в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. Эти ограничения вступят в силу с 17 июня, сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду.
Кроме того, Япония прекращает экспорт в Россию древесины, запчастей для станков, газовых генераторов, насосов, оборудование для печати и станков. Запреты вводятся в ответ на военное вторжение России в Украину.
Япония уже заморозила активы попавших под западные санкции банков, запретила экспортировать высокотехнологичное оборудование в страну, в том числе 3D-принтеры, квантовые компьютеры и микроскопы.
Кроме того, Токио запретило вывоз в Россию предметов роскоши, в том числе — автомобилей премиального класса. 9 июня японская DMG Mori Seiki закрыла производство металлорежущих станков в Ульяновске, объяснив это тем, что техника могла бы быть использована в военном производстве.
В Грузию доставили тело погибшего в Украине добровольца
Тело погибшего в Украине грузинского бойца Георгия Григолия доставили минувшей ночью в Тбилисский аэропорт.
Почтить память погибшего в аэропорту собрались граждане, члены семьи и родственники погибшего.
Георгий Григолия погиб во время боев в Донецкой области, под Бахмутом. Грузинский боец жил в Украине с женой и детьми.
Тело погибшего проводили из Тбилисского международного аэропорта с воинскими почестями, на фоне гимна Грузии. По решению семьи, Георгий Григолия будет похоронен в Абаша, пишет агентство «Новости-Грузия».
Две российские радиостанции отменили программу Бориса Гребенщикова после сообщений о его пожертвовании Украине
Две российские радиостанции отменили программу музыканта Бориса Гребенщикова после того, как он, согласно сообщениям российских СМИ, пожертвовал деньги на помощь Украине. Сначала от программы "Аэростат" после 888 выпусков отказалось "Радио России". Затем — планировавшее выпускать её "Наше Радио".
В эфире "Радио России" "Аэростат" был отменён на фоне обсуждений в прокремлёвских СМИ благотворительного митинга-концерта "Звуки мира" в Берлине, в котором принимал участие Гребенщиков. Российские издания распространяли информацию, что музыкант после концерта пожертвовал Украине 12 миллионов евро. Сам он это опровергал, отметив, что у него нет таких денег. В эфире израильского "9 канала" он говорил, что такую сумму пожертвовал организатор концерта.
На этой неделе "Наше радио" сообщило на своем сайте, что "Аэростат" теперь будет выходить в их эфире по субботам (сейчас анонс удалён и доступен только в кэше Google). Вскоре после этого программа вновь была отменена. Основатель "Нашего Радио" Михаил Козырев, который давно не работает в редакции, заявил, что это произошло после звонка из прокуратуры и кампании в социальных сетях. Там также упоминалось о якобы пожертвованных Гребенщиковым миллионах.
После вторжения в Украину российские власти отменяют концерты групп, так или иначе выступивших против вторжения или войны. Только в июне в разных регионах были отменены выступления ДДТ, Би-2, "Кис-кис", Манижи, Anacondaz и Алёны Щвец.
В Благовещенске открыт первый автомобильный мост между РФ и КНР
В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем через реку Амур.
Мост соединяет Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Пока по мосту открыто только движение грузовиков, в дальнейшем по нему смогут ездить автомобили и автобусы. Строительство моста завершилось два года назад, однако открытие откладывали из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
Как сообщил глава Приамурья Василий Орлов, сегодня по новому мосту в Китай отправлена первая партия амурского соевого масла и пиломатериалов, в Россию - шины и комплектующие к электрооборудованию. По словам Орлова, средняя стоимость проезда по мосту для одного автомобиля составит 8700 руб, впоследствии она будет снижена.
Мост между Благовещенском и Хэйхэ построен по концессионной модели без использования бюджетных средств. Строительство обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории.
Строительство началось 24 декабря 2016 года, а две части соединили в 2019 году. Протяженность моста составляет 1080 метров. При полной загрузке ежедневная пропускная способность моста составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.
- В июле 2019 года четыре пролета временного рабочего моста рухнули в Амур из-за паводка на месте строительства мостового перехода между Амурской областью и китайской провинцией Хэйлунцзян. На мосту находился строительный кран, который не успели убрать из-за резкого подъема воды. Людей с подтопляемых площадок эвакуировали вовремя, никто не пострадал.
- Между Россией и Китаем также построен железнодорожный мост, который соединяет города Нижнеленинское и Тунцзян. Его строительство завершилось в апреле 2022 года.
Финляндия намерена отгородиться от России заборами
Защитные заграждения могут появиться на границе Финляндии с Россией. Об этом сообщила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен. 9 июня правительство представило в парламент предложение о внесении поправок в закон о пограничной службе. Ожидается, что поправки вступят в силу как можно скорее.
Помимо строительства заграждений, предполагается увеличить число пограничников, закупить новое оборудование для технического наблюдения и самолёты-разведчики. Финансирование на эти цели было выделено ещё весной. Микконен подчеркнула, что погранслужба должна быть готова отразить в том числе и угрозу "гибридного влияния", когда страна-сосед использует волны миграции из третьих стран в целях политического давления, как это было в 2021 году на белорусско-польской границе.
Поправки будут внесены и в закон об иностранцах. Прошения об убежище в Финляндии будут принимать и обрабатывать сразу на пограничных пропускных пунктах. Это предотвратит миграцию заявителей в пределах Финляндии или дальше в другие страны ЕС. В докладе правительства говорится, что с изменением международной обстановки Финляндия готовится подвергнуться широкомасштабным и сложным видам гибридного влияния как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Протяженность финско-российской сухопутной границы составляет 1271 км, расстояние от границы до столицы Хельсинки - 200 км.
После начала вооруженного вторжения России на территорию Украины прежде нейтральная Финляндия заявила о намерении присоединиться к НАТО. Страна уже подала заявку на членство в организации, но против этого пока возражает Турция.
Bloomberg: Дания и Нидерланды против статуса кандидата в ЕС для Украины
Европейская комиссия в конце следующей недели может официально рекомендовать дать Украине статус страны-кандидата в члены ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Некоторые страны ЕС не согласны с тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата. Так, по данным агентства , против этого выступают Дания и Нидерланды, а Германия предлагает дать Украине некий условный статус кандидата.
В Копенгагене уверены в недостаточном соответствии Киева европейским требованиям, в частности, критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств, сообщает Bloomberg. Киеву, как пишет агентство, потребуется "принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу".
В то же время большинство европейских стран положительно относятся к заявке Киева. На встрече послов ЕС, состоявшейся 8 июня, Польша, Ирландия и Литва призвали принять решение в пользу Украины, представители Эстонии указали на необходимость дать Киеву надежду.
Окончательное решение будут принимать лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Ускоренного пути для получения этого статуса не существует, и Украине все еще нужно преодолеть возражения ключевых государств, которые выступают против расширения блока, отмечает Bloomberg.
В начале марта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейский блок отвечает "нет" на заявку властей Украины принять страну в Евросоюз по ускоренной процедуре, поскольку страна находится в состоянии войны.
Позже Макрон заявил, что вступление Украины в состав Евросоюза может затянуться на многие годы и призвал создать "новую организацию европейского политического сообщества", которая приветствовала бы в своих рядах Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту инициативу Макрона, заявил, что альтернатива вступлению Украины в ЕС — "компромисс" с Россией.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала российского вторжения. Её примеру последовали также Грузия и Молдова.
- 9 мая Украина передала Еврокомиссии вторую часть анкеты для получения статуса кандидата на присоединение к Европейскому союзу. Специальная комиссия оценит заявку в июне. Но даже если Украине присвоят статус "кандидата на вступление", чтобы стать полноценным членом союза, стране придётся провести множество реформ для соответствия критериям, а затем – получить одобрение от всех 27 стран блока. Представители Еврокомиссии и ряда стран Евросоюза, включая Польшу, заверили Украину, что ее заявка будет рассмотрена так быстро, как это возможно.
Новые западные данные о потерях России: до 20 тысяч убитыми
Российская армия с начала вторжения потеряла убитыми, вероятно, около 20 тысяч человек. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник в высокопоставленных кругах. Предыдущие западные оценки российских потерь во второй половине мая составляли 15 тысяч погибших.
Российские войска теряют особенно большое количество живой силы и боевой техники в нынешних боях на западе Луганской области – в районе городов Северодонецк и Лисичанск, где им удалось добиться определенных успехов и продвинуться вперед, говорит собеседник издания.
Украинское командование оценивает российские потери в 31 тысячу человек убитыми. Точно так же не известны и размеры украинских потерь. Агентство УНИАН сообщило со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова, что сейчас вооруженные силы страны ежедневно теряют около 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными. Проверить данные о потерях в условиях боевых действий возможным не представляется.
Источник The Guardian отмечает, что в скором времени обе стороны столкнутся с проблемой физической и психологической усталости войск. По его мнению, у россиян более значительные резервы живой силы, но это может компенсироваться более высоким боевым духом украинских военных.
Пентагон сообщил о поддержке украинских научных лабораторий
У Украины нет программы биологического и химического оружия. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны США.
В документе отмечается, что за последние 20 лет Вашингтон поддерживал 46 лабораторий и учреждений здравоохранения. Все они занимались диагностикой заболеваний в сферах здравоохранения и сельского хозяйства.
Пентагон пишет, что работа в лабораториях велась в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной организацией по охране здоровья животных. Минобороны утверждает, что эта работа привела к эффективному выявлению заболеваний. Украинские учёные работали в соответствии с международными нормами, отмечается в бюллетене.
Россия ранее заявляла, что на территории Украины при поддержке Минобороны США действуют лаборатории, имеющие отношение к биологическому оружию. И Вашингтон, и Киев эти обвинения российской стороны отрицают. В Соединённых Штатах не исключают, что Москва намеренно распространяет неподтверждённые сведения – для осуществления собственных биологических или химических атак.
ООН раскритиковала Москву за слова о биологическом оружии у Украины. Организация утверждает, что у неё нет каких-либо сведений по разработке Киевом биологического оружия.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Сборная Грузии по футболу на выезде разгромила Северную Македонию
Сборная Грузии по футболу разгромила команду Северной Македонии в матче третьего тура Лиги наций со счетом 0:3. Игра проходила в Скопье, на стадионе «Филипп II».
Все мячи были забиты во втором тайме: отличились Буду Зивзвадзе, Хвича Кварацхелия, Отар Китеишвили.
До этого сборная Грузии на старте в двух турах обыграла дома Гибралтар со счетом 4:0, Болгарию на выезде — 5:2 и является лидером группы.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», за последние два года Грузия и Северная Македония провели пять поединков. В матчах дивизиона D Лиги наций сезона-2020/2021 команды дважды сыграли вничью — 1:1.
А вот матч, состоявшийся 12 ноября 2020 года в Тбилиси, стал судьбоносным. В той игре определялось, кто из соперников получит первую в своей истории путёвку на чемпионат Европы.
Победу со счётом 1:0 одержали македонцы, а тренер сборной Грузии словак Владимир Вайсс ушел в отставку.
Более полутора лет с грузинами работает француз Вилли Саньоль и с ним сборная Грузии по футболу провела 17 матчей: восемь побед, две ничьи и семь поражений.
Перелом наступил в октябре 2021 года: с этого месяца сборная играет без поражений.
В одном из храмов Санкт-Петербурга неизвестный открыл стрельбу
В Петербурге в здании Благовещенской церкви на Пискаревском проспекте неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщает, что в результате стрельбы погиб один человек. Вероятнее всего, речь идет о самом стрелявшем.
В телеграм-канале Росгвардии Петербурга говорится, что стрелявший - мужчина 1991 года рождения. 78.ru называет стрелявшего постоянным прихожанином храма. По данным издания, он доставлен в больницу с ранением. «Фонтанка» сообщает, что это была попытка самоубийства.
По информации «Известий», в храме, помимо стрелявшего, находилось двое прихожан. Они не пострадали.
Зеленский ввел санкции против Путина, руководства России и вузов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против высшего руководства России. В санкционном списке 35 человек, среди них - президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, председатель правительства Михаил Мишустин и все его заместители, а также кабинет министров в полном составе.
Всем им запрещен въезд в Украину и транзит через ее территорию. Запрещено вести какие-либо финансовые дела с Украиной и на территории Украины. Все их экономические и финансовые обязательства аннулируются, активы блокируются. Запрещено также пользоваться украинскими радиочастотами и электронными коммуникациями, участвовать в торговом или экономическом сотрудничестве. Операции по ценным бумагам, эмитентами которых они являются, не будут производиться. Те, у кого ранее были государственные награды Украины, будут их лишены.
Другим указом Зеленский ввел санкции против 236 российских университетов. В Украине будет запрещено образовательное и научное сотрудничество с ними. В санкционный список, в частности, вошли Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, Высшая школа экономики, МГИМО и другие.
ООН обновила данные о погибших за время войны украинцах
С начала российского вооруженного вторжения на территорию Украины погибли 4302 мирных жителя. Ранения получили 5217 тысяч человек. Среди погибших - 272 ребенка. Об этом говорится в новом отчете управления верховного комиссара ООН по правам человека.
В Донецкой и Луганской областях погибли 2493 человека, 2979 получили ранения. На территориях этих областей, подконтрольных Киеву, погибли 2339 человек, 2326 получили ранения.
Большая часть смертей и увечий вызвана работой тяжелой артиллерии и систем залпового огня.
Управление ООН напоминает, что реальное число погибших может быть значительно выше, так как данные из мест, где велись интенсивные бои, приходит с запозданием. В частности, это относится к Мариуполю, Изюму и Попасной, откуда поступают сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.
Paris Match: сопровождение Путина скрывает состояние его здоровья
Владимира Путина в зарубежных поездках сопровождает «специальный» сотрудник Федеральной службы охраны, который отвечает за сбор экскрементов и мочи президента России. Об этом говорится в материале французского издания Paris Match, который был подготовлен при участии сотрудника российского издания «Проект» Михаила Рубина.
По данным журналистов, один из охранников Путина с 2017 года отвозит собранное в Россию для того, чтобы скрыть информацию о состоянии здоровья главы государства.
Ранее издание «Проект» сообщало, что с 2016 по 2020 год Путина в поездках сопровождала группа врачей из Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, и среди них был специалист по раку щитовидной железы.
Слухи о том, что Владимир Путин болен онкологическим заболеванием и был прооперирован, появляются в СМИ не первый год. В Кремле эту информацию отвергают, утверждая, что президент полностью здоров.
Однако весной текущего года информацию о болезни Путина подтвердил американский режиссер Оливер Стоун, снявший в 2017 году четырехсерийный документальный фильм о президенте России. Во время работы над фильмом Стоун неоднократно встречался с Путиным. При этом режиссер, рассказывая о болезни президента РФ, сказал, что тот «перенес» онкологическое заболевание. Ссылаясь на официальные американские источники, о болезни писало и издание Newsweek.
Аджика и ткемали получат статус охраняемого географического указания
Для двух знаменитых соусов – аджики и ткемали, будет использоваться географическое указание места происхождения, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии – «Грузпатент» («Сакпатенти»). Статус, подтверждающий уникальность продуктов, должен быть присвоен аджике и ткемали через три месяца, как только завершатся все формальные процедуры.
Обычно продукция с указанием географического местоположения пользуется большим спросом, при этом цены на нее значительно выше стоимости аналогов. «Грузпатент» считает, что специальный статус аджики и ткемали поможет развитию регионов и аграрного туризма, стимулирует привлечение новой рабочей силы, повысит узнаваемость Грузии.
Согласно документации ведомства, аджика – продукт абхазского происхождения. «Апырпыл-джика» в переводе с абхазского означает «перечная соль». Для изготовления классической аджики используется красный острый перец, соль, чеснок и сухой кориандр. Иногда к традиционным ингредиентам добавляют орехи и разные травы.
В «Грузпатенте» указывают, что ареал распространения аджики охватил регион Самегрело, позже Запад страны и всю Грузию. «Сегодня этот продукт можно встретить за любым грузинским столом», – сказано в пресс-релизе «Грузпатента».
Сливовый соус ткемали «Грузпатент» называет визитной карточкой грузинского стола. Отмечается, что сегодня его готовят во всех регионах страны, однако родиной ткемали считается Западная Грузия.
- Сейчас в государственном реестре Грузии зарегистрировано более двух десятков географических обозначений, которые применяются для «мацони», «чурчхелы», «чачи». Есть даже «ахалкалакский картофель» и «кутаисская зелень».
Бурчуладзе объяснил, почему Грузия воздерживается от поставок вооружений Украине
Глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе объяснил, почему Тбилиси отказывается от поставок вооружений Украине.
«То, что мы не передаем Украине вооружение, считаем, что защищаем интересы граждан Грузии и страхуем Грузию от риска нового конфликта», - сказал Бурчуладзе, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.
По его словам, попытки представить ситуацию так, будто Грузия «дистанцировалась от международного сообщества» в «процессе распределения вооружений», является ложью и направлена на дискредитацию не только правительства, но и государства в целом, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Хочу вам сказать, что наши отношения с НАТО с каждым годом становятся все более интенсивными. Лично я участвовал в оборонном министериале НАТО четыре раза», - добавил министр.
- 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча международной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран. Грузия на ней представлена не была. Представителей Тбилиси не было и на последующих аналогичных заседаниях
- В Минобороны страны объяснили неучастие тем, что роль Грузии ограничивается мощной политической и гуманитарной поддержкой Украины.
WP: с конца февраля на кладбище в Днепре похоронили 293 военных
За три месяца войны на кладбище в украинском городе Днепр похоронили 293 военных. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на военного капеллана Дмитрия Поворотного. Он сообщил, что за последние восемь лет боевых действий в Донбассе - до начала российского вооруженного вторжения 24 февраля - на этом кладбище кладбище было похоронено 175 военнослужащих.
Поворотный добавил, что всего в Днепропетровской области с начала полномасштабной войны похоронено более 700 украинских военных.
1 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные потери украинской армии составляют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными.
Минобороны России 18 апреля заявило, что потери украинской армии превысили 23 тысячи человек.
- 25 марта министерство обороны России заявило, что потери российской армии составили 1351 человек убитыми.
- По данным Генштаба ВСУ, потери Вооруженных сил России по состоянию на 9 июня превысили 31 тысячу человек.
- Русская служба Би-би-си 3 июня опубликовала исследование, согласно которому потери российкой армии составили три тысячи человек. Речь идет о тех военнослужащих, чьи имена и фамилии удалось подтвердить по сообщениям глав регионов России и местных СМИ.
Путин: На нашу долю выпало возвращать и укреплять территории
Президент России Владимир Путин в четверг на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что российский император Петр I не отторгал территории Швеции во время Северной войны 1700-1721 годов, а «возвращал» их и «укреплял». По словам главы государства, «на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять».
Путин заявил, что на территориях, захваченных Петром I, испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Эти земли, по его словам, «всегда были под контролем российского государства». Президент также вспомнил и про город Санкт-Петербург, основанный первым российским императором в 1703 году. Он заявил, что изначально страны Европы не признавали эти территории за Россией.
Ранее стало известно, что представители назначенной Россией администрации в Херсоне и Запорожской области Украины заявили о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России. Это было сделано после визита первого заместителя главы российской Администрации президента Сергея Кириенко на оккупированные российскими войсками территории Украины. После вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия контролирует большую часть Херсонской области вместе с областным центром и значительную часть Запорожской области, хотя сам город Запорожье остается под украинским контролем.
В эти дни в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. В российской историографии этот царь, впоследствии император, традиционно оценивается как правитель, который жесткими методами укрепил мощь государства и внедрил в нем ряд почерпнутых с Запада реформ. Одним из итогов деятельности Петра стало присоединение ряда прибалтийских территорий, которые отошли к России от Швеции по Ништадскому миру 1721 года. Некоторые из них, в частности территории современных Эстонии и части Латвии, до того практически никогда не входили в состав России или каких-либо русских княжеств.
Какие именно территории Путин имеет в виду под словами о «возвращении», он не сказал.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
- В начале войны с Украиной Москва заявляла, что аннексия территорий не является целью операции. Киев неоднократно заявлял, что не готов ни на какие территориальные уступки по итогам войны. Боевые действия продолжаются.
- Путин, обосновывая решение ввести войска в Украину, утверждал, помимо прочего, что многие территории этого государства исторически не были населены украинцами, говорил о них как о «подарках» советской власти и напоминал об их прошлом в составе Российской империи.
- В 2014 году Россия аннексировала Крым. Перед этим власти региона, находившиеся под влиянием России, объявили о своей независимости от Украины, Киев это решение не признавал. Голосование на референдуме проводилось, когда автономная республика находилась под полным контролем России и вопреки украинскому законодательству. Почти все страны мира не признают его итогов.
Чехия раскрыла подробности программы приема россиян и белорусов
МИД Чехии опубликовал подробности программы ускоренной эмиграции для российских и белорусских граждан, которые в своих странах преследуются властями. Прием заявлений начался 20 мая и продлится целый год, но квота составляет всего 500 человек.
Программа получила название «Гражданское общество». Она проводится министерствами иностранных и внутренних дел Чехии совместно с неправительственными некоммерческими организациями. Как утверждают в МИДе, новая программа призвана помочь активистам покинуть свои страны в целях безопасности.
Лица, которые отвечают критериям участия в программе, а также члены их семей, могут подать заявление в чешском посольстве. Им будет обеспечено упрощенное и ускоренное рассмотрение обращения – в течение месяца.
Чехия приостановила выдачу виз россиянам и белорусам 24 февраля, сразу после вторжения России на территорию Украины.
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