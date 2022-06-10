Алан Гаглоев уволил глав районных администраций и руководителей КГБ

Отбывающий тюремный срок экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что грузины и абхазы должны создать единое государство. Административный центр федерации должен быть в Кутаиси, пишет Саакашвили в соцсети.

Политик считает, что его план можно осуществить после победы Украины в войне против России, когда российские войска покинут Грузию. При этом вопрос Цхинвали, по словам Саакашвили, «решится сам собой».

В новом грузино-абхазском государстве, говорит Саакашвили, будет разрешено двойное гражданство: «У граждан Абхазии автоматически будет гражданство Грузии, а граждане остальной Грузии не будут гражданами Абхазии. Этим мы автоматически снимем у них страх ассимиляции».

В предложенной Саакашвили федерации будет два официальных языка – грузинский и абхазский, а в Кутаисском парламенте – две палаты (в верхней палате у двух субъектов федерации будет равное представительство).

«Президент Абхазии всегда будет вице-президентом Грузии», – пишет Саакашвили.

Интеграция вооруженных сил, таможенных и пограничных структур, по задумке Саакашвили, произойдет в течение 3-5 лет.

Проходящий лечение в тбилисской клинике экс-президент добавил, что у Абхазии нет шансов на международное признание, а вместе с Грузией она может стать частью ЕС с «гарантией развития и сохранения идентичности».

Саакашвили уверен, что после объединения с Абхазией ВВП Грузии за 3-4 года вырастет в 2-3 раза, а за 6-7 лет грузино-абхазская федерация сможет привлечь до 20 млн туристов.