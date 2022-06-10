Алеко Гварамия: «После войны некоторые студенты ходили в университет с автоматами»

На будущий учебный год – первый постковидный, как все надеются – Абхазский госуниверситет, единственный государственный вуз Абхазии, принял часть абитуриентов без приемных экзаменов. Это победители специальной олимпиады «Путь к вершинам-2022», проходившей 13-15 мая для выпускников абхазских школ по 37 направлениям. Они получили бюджетные места на филологическом, юридическом, экономическом и биолого-географическом факультетах.

С этой темы начался разговор «Эхо Кавказа» с ректором Абхазского государственного университета, профессором, доктором физико-математических наук, академиком Академии наук Абхазии и Адыгской международной Академии наук Алеко Гварамия. Он рассказал:

«В последний раз мы в 2019 году проводили олимпиаду для школьников. Назвали ее «Путь к вершинам». Хорошие результаты были. Но в связи с пандемией мы не могли проводить ее – в 2020, 2021 годах. А в этом году провели недавно. Участвовал 321 будущий абитуриент – со всей Абхазии. 22 победителя. 22 человека получили грамоты второй степени. 14 человек получили грамоты второй степени. Мы тщательнейшим образом посмотрели, откуда пришел будущий абитуриент, из какой школы, какие у него успехи, какое социальное положение. На приемной комиссии по каждому участнику олимпиады имели суждение. И вот что мы сделали. 64 участника олимпиады мы приняли в университет без экзаменов. Точно так же 60 человек приняли на платной основе. Но они должны еще получить школьные аттестаты, потом прийти написать заявления, и только тогда будет приказ о зачислении 124 абитуриентов этого года».

В Абхазии хорошо помнят, как спустя несколько лет после войны в никем еще не признанной республике, более того, находившейся под санкциями стран СНГ, благодаря сохранившимся с советских времен человеческим связям в некоторые российские вузы стали принимать на учебу абхазских абитуриентов – как говорили в прежние времена, по лимиту. Это было встречено в абхазском обществе с большим энтузиазмом. Данная практика продолжается и сегодня, теперь отбором абитуриентов занимается представительство Россотрудничества в Абхазии. Хотя, увы, не все выпускники российских вузов возвращаются после учебы в Абхазию. У Алеко Алексеевича, естественно, свой взгляд на эту практику:

«У нас выпуск в средних школах – всего 1982 человека в этом году. Раньше меньше даже было. И что? По «Россотрудничеству» 90 человек зачислили уже. А потом еще выбивание мест в разных вузах… К чему это приведет? Приведет к тому, что мы лишимся своего, как говорится, «электората» (смеется), своих абитуриентов. Только с теми, кто еле-еле закончили сельские школы, в которых и занятий-то по существу (в пандемию) не было, поднять дальше университет будет практически невозможно... Наши коллеги, которые приезжают, удивляются: «Вот вы столько молодежи разбазарили…». Они уезжают и не возвращаются. Остаются, в основном, в России. Ну, так нельзя! За что проливали кровь в войну? В том числе, и за университет, я думаю. А сейчас забыли. Государственную политику надо резко менять – в первую очередь заботиться о своем национальном университете. Конечно, у нас далеко не весь перечень направлений и специальностей, которые имеются в России. Абхазии нужны инженеры, медики и так далее. Так вот, мы в свое время инженеров-строителей подготовили вместе с Уральским техническим университетом, психологов – с московским институтом одним и прочее. То есть мы стараемся круг специальностей, которым обучаем, увеличивать. Сейчас думаем уже более детально о создании медицинского факультета... Сейчас в АГУ довольно качественный состав преподавательский. Более 130 после войны защитили докторские и кандидатские диссертации».

Гварамия с гордостью упомянул о недавнем приятном событии: в мае студенты экономического факультета Абхазского госуниверситета заняли третье место в ходе Международной студенческой олимпиады по истории экономического учения, которую ежегодно организует Московский финансовый университет. И как тут было не вспомнить о тяжелейшем времени, когда АГУ возрождался после грузино-абхазской войны:

«После войны мы три года мы только и занимались, то «ликвидацией неграмотности». А иногда после войны ребята приходили с автоматами на занятия, потому что они одновременно и служили. На все мы закрывали глаза, и так спасли ситуацию».

А какие факультеты из восьми и направления, ныне существующие в университете, пользуются наибольшим «спросом» у абитуриентов? Ректор назвал международные отношения, экономику. Отметил, что обычно тут называют и юридический факультет, но он бы так не сказал. И продолжил:

«Тяжелая ситуация у нас на таких специальностях, как математика, физика, география, биология. То есть фундаментальные дисциплины».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия