Грузинский день в Скопье 

Реванш удался, сборная Грузии по футболу обыграла команду Северной Македонии со счетом 3:0. Эта победа практически гарантированно обеспечит команде переход в высший дивизион, уверены эксперты и болельщики.

Победная серия грузинской сборной в Лиге Наций УЕФА продолжается. Команда нанесла поражение Северной Македонии на выезде в Скопье со счетом 3:0, и укрепила лидерство в группе С). Впрочем, понервничать болельщикам все же пришлось, ведь первый тайм завершился без голов. Счет на 52-ой минуте открыл Буду Зивзивадзе.

«Мы ожидали, что игра будет очень сложной, так и было в первом тайме, мы не смогли сыграть как надо. Впрочем, после перерыва, во втором тайме мы уже начали более слаженную игру, что и отразилось на счете. Очень важно, что мы одержали победу над нашим потенциальным конкурентом с таким крупным счетом. Впрочем, мы не ожидали, что добьемся его, и это говорит о силе нашей команды», – заявил Зивзивадзе после матча.

Спустя 10 минут после первого гола, отличился Хвича Кварацхелия. А на 84-ой минуте довершил разгром македонцев Отар Китеишвили.

«Вся команда очень рада, хочу поздравить с этой важной победой всю Грузию. Конечно, это большой шаг вперед, а что касается моего гола – это был мой первый гол. Конечно, забить гол за сборную – это огромная радость, которую я испытал впервые, очень сильные эмоции. Я рад, что смог помочь команде», – сказал Китеишвили.

Итак, македонцам не удалось воспользоваться преимуществом домашнего поля. А грузины тем самым укрепили веру болельщиков в команду, которые с каждым матчем все сильнее за нее болеют, говорит Хвича Кварацхелия:

«Очень хорошая атмосфера была, и не только на стадионе, наши болельщики просто не останавливались, видно было как они желают нашей победы, и мы ее подарили им. Спасибо им, в том числе и за то, что они приезжают на выездные матчи и дают нам мотивацию. Очень хотелось бы, чтобы так и продолжилось».

Подопечные Вилли Саньоля уже выдали беспроигрышную серию из 8 матчей, которая продолжается при всего одной ничье с октября 2021-ого года. А после победы над Северной Македонией даже самые убежденные критики французского тренера прониклись к нему уважением, и спортивный журналист Отар Маглакелидзе один из них:

«Сначала я смотрел на Вилли Саньоля немного скептически. У иностранного тренера была иная практика, да и сначала он не давал повода для оптимизма. Однако в последнее время, от игры к игре мнение мое менялось, и сейчас я уже могу сказать, что в отношении Вилли Саньоля многие ошиблись, и я в том числе. Действительно видно, что он подходит сборной Грузии в плане подбора игроков, и вообще он очень хорошо повлиял на ребят. Это можно сказать даже по настроению игроков за пределами стадиона – они очень сплоченные, очень хорошая ситуация внутри команды».

Комплиментов Саньоль и его подопечные удостоились и от македонских СМИ. «Грузия взяла реванш и сравняла нас с землей», – пишет сайт sport1.mk. «Грузины показали класс и одержали убедительную победу над Северной Македонией. После этого поражения «Львы» потеряли практически все шансы занять первое место в группе», – говорится в статье topsport.mk. А сайт derbi.mk написал:

«Грузия показала свои сильные стороны и отпраздновала очередную убедительную победу. «Крестоносцы» доказали, что добились значительного прогресса под руководством Вилли Саньоля, который был их лидером более года. После побед над Гибралтаром и Болгарией, к сожалению, Грузия преподала и нам футбольный урок».

Действительно, такой сильной команды у Грузии не было долгие годы, утверждает Отар Маглакелидзе:

«Первое место в группе практически у нас в руках, я не знаю, что должно произойти в трех играх, чтобы Грузия потеряла преимущество в 5 очков. Нам нужно еще максимум 4 очка, чтобы получить путевку во второй дивизион. Вообще, так слажено грузинская сборная раньше играла редко, в таком темпе. Команда очень сбалансирована, сейчас можно заменять даже Кварацхелия, я имею в виду, что кто бы ни отсутствовал на поле, это не сильно ослабит команду. На всех позициях они сильны. В основном все футболисты – молодые и они дают надежду на то, что у народа вернется любовь к футболу».

Второе место в турнирной таблице занимает Северная Македония с 4 очками, третье место – Болгария, а Гибралтар – последнее. Четвертый матч в рамках Лиги Наций Грузия проведет с Болгарией 12 июня.