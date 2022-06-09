«Крестоносцы» против «Красных львов»

Сегодня сборная Грузии по футболу сыграет на выезде с командой Северной Македонии в рамках Лиги Наций. В 4 группе Лиги С по итогам двух матчей Грузия возглавляет турнирную таблицу с шестью очками, у Северной Македонии 4 очка, впрочем, именно этот матч определит лидера группы. Об ожиданиях экспертов и болельщиков расскажет Серго Брегвадзе.

«Это не матч-реванш», – настаивают представители грузинской сборной, несмотря на то, что Северная Македония за последние 2 года стала постоянным соперником Грузии. За это время команды дважды сыграли вничью, а матч за выход в финальный этап Чемпионата Европы по футболу в 2020-ом завершился поражением «крестоносцев».

Благодаря этой победе Северная Македония впервые получила право сыграть на ЧЕ, а для грузин всё закончилось отставкой бывшего главного тренера Владимира Вайсса. На смену ему в феврале 2021-ого пришел Вилли Саньоль, который призывает спортивное сообщество относиться к предстоящей игре исходя из новых реалий:

«Когда в финале Грузия проиграла Северной Македонии , я еще не был главным тренером, потому для меня это не реванш. Да, турнир тот же, однако с совершенно иным контекстом. Неважно, что было полтора года назад, важно то, что происходит последние 7 дней и что будет потом. Если мы сохраним интенсивность игры, обязательно вернемся в Тбилиси счастливыми. Все игроки в хорошей форме и готовы к матчу. Когда начинался турнир, я говорил, что фаворитом в группе будет Северная Македония. Факт – они играли на ЧЕ, и обыграли Италию, но одно дело разговоры, другое – то, что будет на поле. На данном этапе я не могу предоставить глубокий анализ. Если мы посмотрим на игру с Болгарией, то, можно сказать, что мы не добились удовлетворительного результата. Третья же игра самая ответственная. Мы знаем, что в Северной Македонии есть отличные игроки, но мы сосредоточены только на себе и своих возможностях», – цитирует Саньоля сайт Федерации футбола Грузии.

Итак, матч против «грозы Италии» начнется в 22:45 по тбилисскому времени на стадионе в Скопье. И несмотря на то, что у «Красных львов» преимущество домашнего поля, грузинские футболисты настроены оптимистично, заявил полузащитник сборной Ника Квеквескири:

«Наверное, атмосфера в команде видна и за её пределами. Настрой хороший потому, что мы не просто боремся с противником, но играем за и для Грузии и нас радует уже этот факт, потому в команде такой дух и связь между молодыми и сравнительно испытанными футболистами. Этот матч не то, что реванш, а попытка порадовать грузинский народ».

На счету грузин в текущем розыгрыше Лиги Наций 9 голов и 2 победы – над Гибралтаром и Болгарией. Северная Македония же сыграла с болгарами вничью (1:1), а гибралтарцев обыграла со счетом 2:0. Впрочем сегодня состоится один из сложнейших матчей, признает главный тренер «Красных львов» Македонии Благой Милевски:

«Мы хорошо проанализировали игру сборной Грузии не только с Болгарией, но и с Гибралтаром. Соперник силен как командно, так и индивидуально. Обеим командам предстоит сложный матч и его исход зависит и от нас. Я думаю, что мы скажем свое слово. Отдельные игроки играют важную роль, однако в игре побеждает команда, а на данный момент я не могу требовать большего от своей команды, я доволен нашей игрой. Если мы используем свои возможности максимально, нашей команде точно будет что сказать. Игра двухлетней давности не имеет никакого отношения к предстоящему матчу. Теперь все иначе. Сборная Грузии – это новая команда с новым тренером, а также с новыми игроками и философией», – цитирует Милевски спортивный портал crystalsport.

Этот матч определит лидера группы, уверен ветеран футбола Владимир Гуцаев:

«В том матче, который мы проиграли была не совсем футбольная ситуация. Многие наши ребята болели, была пандемия, болельщиков не было на трибуне. Но сейчас, я думаю, наша команда в корне изменилась и это показал нам последний матч с Болгарией, который она провела очень красиво… Мотивация очень большая, практически, я думаю, кто сегодня выиграет тот, наверное, и займет первое место в группе. Поскольку если победу одержит Грузия, то второй матч будет дома и конечно будет намного легче. Если же выиграет Македония, то мне кажется они с болгарами и Гибралтаром тоже наберут очки. Этот матч, будет решающий».

И шансы у подопечных Вилли Саньоля достаточно высокие, ведь тренер проделал отличную работу за последний год продолжает Гуцаев:

«Он нашел футболистов, которых поставил на свои места. Многое изменил. Сегодняшние полузащитники более творческие, могут дать острый пас, могут сами завершить комбинацию. В общем, многое изменилось, и я думаю в лучшую сторону».

Следующий матч в своей группе, 12 июня Грузия вновь проведет с Болгарией, но уже дома.