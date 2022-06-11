Югоосетинские власти с 13 по 17 июня откроют пункты пропуска на де-факто границе с Грузией

На сегодняшнем заседании Совета безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия были обсуждены вопросы обеспечения временного порядка пропуска жителей Ахалгорского и Джавского районов республики через МПГГ «Раздахан», «Синагур» и «Переу» с 13 по 17 июня 2022 года в связи с празднованием религиозного праздника Ломисы дзуар (Ломисоба).

Югоосетинский президент Алан Гаглоев поинтересовался у членов Совбеза ситуацией на де-факто границе. Председатель КГБ Олег Ширан доложил, что угроз безопасности нет, пишет информагентство «Рес». «Обстановка на сегодняшний день спокойная и, в целом, позволяет жителям отпраздновать этот праздник», – сказал он.

Секретарь Совета безопасности Валерий Валиев отметил, что «практика пропуска жителей через контрольно-пропускные пункты ПУ РФ в РЮО в праздничные дни была инициирована самими жителями Ленингорского района и успешно применена во время празднования Пасхи Христовой».

Далее были обсуждены вопросы, касающиеся перечня документов, по которым граждане смогут пересечь границу.

По словам врио руководителя Пограничной службы КГБ Валерия Алиханты, право пересечения через МПГГ «Раздахан» имеют жители населенных пунктов, входящих в перечень согласно постановлению правительства. Он также объяснил процедуру получения спецпропуска и механизмы пересечения де-факто границы, а также условия перемещения в зоне МПГГ.

«В перечень входит не весь Ленингорский район, а лишь отдельные села. Пересечение через МПГГ осуществляется для жителей Ленингора и синагуро-карзманской зоны по спецпропускам, также утвержденным Постановлением Правительства РЮО. Лица, прошедшие проверку через КГБ, пропуска имеют. Эти граждане при наличии пропуска и паспорта гражданина Республики Южная Осетия могут пересекать госграницу в МПГГ. Любое перемещение в пограничной зоне для граждан Южной Осетии происходит по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность», – сказал он.

Валерий Алиханты также отметил, что пропуск выдается на определенный срок, процедура продления пропуска проходит оперативно, необходимо лишь вовремя предоставлять списки на получение или продление пропуска.

Алан Гаглоев призвал ответственных лиц довести до населения требования и порядок, необходимые при пересечении де-факто границы через МПГГ.

Участники заседания также обсудили возможность послаблений пересечения де-факто границы лицам, выезжающим на лечение в плановом порядке, особое внимание при этом было обращено перевозке больных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

В ходе обсуждения были внесены необходимые корректировки, после чего Совет безопасности решил: «Разрешить въезд в Республику Южная Осетия и выезд в Грузию с 13 июня 2022 года по 17 июня 2022 года включительно через МПГГ «Раздахан», «Переу» и «Синагур» жителям населенных пунктов Ленингорского и Дзауского районов, указанных в Приложении №1 Постановления Правительства РЮО от 23 ноября 2010 года №119, по специальным пропускам, дающим право на пересечение государственной границы Республики Южная Осетия, также по пропускам с истекшим сроком действия, по паспортам Республики Южная Осетия, a также по паспорту гражданина Грузии, предъявляемому лицом, проживающим в Ленингорском и Дзауском районах Республики Южная Осетия, не имеющим гражданства Республики Южная Осетия и гражданства Российской Федерации».