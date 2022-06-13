У абхазского президента обнаружили «помощника грузинского происхождения»

В пресс-службе президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания подтвердили, что его помощником по особым поручениям является россиянин Александр Мирелли.

Ранее Telegram-канал RESPUBLICA опубликовал сообщение о том, что у Аслана Бжания – «помощник грузинского происхождения», поменявший фамилию с Мирилашвили на Мирелли. Позже в Telegram-канале сообщили, что Мирелли числится в списке членов грузинской диаспоры – на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.

В пресс-службе Аслана Бжания призвали журналистов «не публиковать информацию с непроверенных сайтов, не выдергивать нужные им фото и фразы из общего контекста».

«Если верить данным интернет-портала, то членами грузинской диаспоры также являются Георгий Дмитриевич Гулия и Фазиль Абдулович Искандер. Надеемся, их происхождение не вызывает вопросов. Однако фото Искандера и Гулия, наравне с фото Александра Мирелли, размещены на данном сайте в разделе «Диаспора Грузии в лицах», – заявили в пресс-службе абхазского президента.

Там подчеркнули, что Александр Мирелли родился, вырос и начал свой трудовой путь в Сухуми, позже переехав в Россию.

По информации пресс-службы, за 23 года опыта на руководящих должностях в РФ Мирелли награждён медалями, почетными грамотами, отмечен благодарностями и приветственными письмами президентом РФ Владимиром Путиным, председателем Госдумы Борисом Грызловым, мэром Москвы Сергеем Собяниным и Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

«Уверены, что подобный опыт и профессиональные навыки весьма важны для Республики Абхазия», – сказано в сообщении.

На официальном сайте Мирелли указано, что в 2007-2018 годах он был помощником депутата Государственной Думы Станислава Говорухина, в 2009-2012 годах – заместителем губернатора Архангельской области, в 2014-2017 годах – советником губернатора Ненецкого автономного округа, с 2018 года – помощник депутата Госдумы РФ Алены Аршиновой и заместителя председателя Совета Федерации РФ Ильяса Умаханова.

Какими «особыми поручениями» абхазского президента занимается Александр Мирелли, не сообщается.