Грузия в мае установила рекорд по экспорту товаров

Грузия в мае текущего года установила рекорд по экспорту товаров — он достиг 504 млн долларов, что на 48% больше, чем в том же месяце 2021 года.

Таковы предварительные данные Национального статистического управления Грузии (Грузстат), пишет агентство «Новости-Грузия».

Грузинский экспорт в этом году распределился так:

Январь — 331 млн долларов

Февраль — 429 млн долларов

Март — 411 млн долларов

Апрель — 416 млн долларов

Май — 504 млн долларов

Что касается импорта, то этот показатель с начала года вырос на 45% и в мае достиг 1,1 млрд долларов.

Январь — 800,8 млн долларов

Февраль — 1018,7 млн долларов

Март — 925,6 млн долларов

Апрель — 967,0 млн долларов

Май — 1119.3 млн долларов

В целом внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) в период с января по май 2022 года составил 6,91 миллиарда долларов. Показатель увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Грузстат.

При этом экспорт составил 2091,9 млн долларов (на 36,2% больше), а импорт — 4821,4 млн долларов (рост на 37,3%).

Дефицит торгового баланса, отражающий отрицательное сальдо торгового баланса, в котором импорт превышает экспорт, достиг 2,72 миллиарда долларов (39,6% от товарооборота).