Грузия испытывает головокружение от транзитных успехов

Нагрузка на транспортные артерии Грузии неуклонно растет. Железнодорожный транспорт пока справляется, чего не скажешь об автомобильном. Однако, как полагают специалисты, при грамотном управлении, Грузия за пару лет может превратиться в важный международный транспортный узел.

По информации Минфина Грузии, только за прошлый месяц через контрольно-пропускной пункт Карцахи с Турцию в Грузию проследовало более 5 тысяч большегрузных автомобилей, в обратном направлении границу пересекло 9200 фур, что на 513% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Схожая ситуация на всех без исключения пунктах пересечения границы, что создало многокилометровые очереди с всех сторон. Схожий рост наблюдается и в железнодорожных перевозках, и здесь транзит не стал причиной проблем.

Транзитные железнодорожные коридоры через Грузию работают по следующей схеме: Центральная Азия – порт на Каспии, затем азербайджанский порт, далее азербайджанская железная дорога, затем Грузинская железная дорога, где одна ветка ведет в терминалы и порты на побережье Черного моря, другая – в турецкий Карс.

По словам Давида Перадзе, директора Грузинской железной дороги, после того, как Россия начала войну на Украине, нагрузка на транзитный коридор многократно возросла. По его словам, такой объем грузопотока «даже не планировался» в ближайшем десятилетии.

«Впервые с 2016 года железная дорога вышла в прибыль, только в первом квартале 2022 года компания получила прибыль в размере 23,5 млн лари. Привлечение грузов фиксируется со многих направлений. В мае Грузия уже начала транспортировать казахстанскую нефть. На сегодняшний день по грузинской железной дороге можно перевозить около 27 миллионов тонн грузов, половина мощностей уже используется. Мы не видим никаких задержек на данном этапе. Сегодня мы хотим привлечь дополнительные гарантированные грузы, которые останутся в нашем коридоре даже после отмены санкций против России».

По словам Перадзе, после завершения модернизации ГЖД пропускная способность магистрали увеличится до 48 миллионов тонн. Ускоренным темпами идет обновление путевого хозяйства и вагонного парка, строительство новых путей через Рикотский перевал займет несколько лет.

Директор Центра исследования транспортных коридоров Паата Цагареишвили считает, что в ближайшие год-два железнодорожный транзит возрастет до 18 миллионов тонн. Речь идет о гарантированных грузах, которые и в будущем будут транспортироваться через коридор даже в случае завершения войны в Украине.

«Дополнительные грузы в виде нефти пойдут из Казахстана и Туркмении, которые по ряду причин отказались от транзита через Россию. Опыт подобных перевозок у Грузии был в прошлом, в основном через казахский порт Актау. Кроме того, государства Центральной Азии транспортируют по этому маршруту зерно, сыпучие грузы, прокат и алюминий. Кроме того, не забываем про Китай, который давно пользуется коридором контейнерных перевозок. Предполагается, что что в этом году около 100 тысяч контейнеров преследуют по ветке Баку-Тбилиси-Карс, что в три раза больше прошлогодних показателей».

Кроме того, по словам эксперта, значительно возрастут и автомобильные перевозки, в среднем на 4 миллиона тонн в год.

«В отличии от железнодорожного, где есть доля инерционности, автомобильный транспорт быстрее адаптировался к новой реальности, следствием чего являются многокилометровые очереди не только в Грузии, но и на всех пропускных пунктах Турции и Азербайджана. Перевозчики восточной Европы и Турции быстро перестроились на наш коридор, транспортируя грузы паромами не только через Каспий, но и в Россию».

Многокилометровые заторы на российско-грузинской границе стали новой головной болью перевозчиков Армении. Правительство озабочено создавшейся на КПП «Верхний Ларс» ситуацией, заявил сегодня на брифинге министр экономики Ваан Керобян.

«Мы работаем по нескольким направлениям, в том числе и по вопросу задействования паромной переправы Поти – Порт Кавказ (Россия), которая начнет работать с 15 июня», – отметил чиновник.

По словам Пааты Цагареишвили, сложная ситуация вынуждает Армению восстанавливать подзабытый убыточный маршрут.

«Армения заявила, что восстановит паромные перевозки, так как ожидание при перевозках через Ларс превышает разумные сроки, в особенности для скоропортящийся продукции. И так как эта паромная переправа всегда была убыточной, правительство этой страны решило субсидировать перевозчиков, чтобы до разрешения ситуации смягчить проблему».

Новости есть и в морских перевозках Грузии. На прошлой неделе была задействована паромная переправа Батуми-Поти-Констанца (Румыния), рассчитанная на 210 контейнеров раз в неделю. Планируется привлечение новых судов, заявили в Минэкономики.