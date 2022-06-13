Премьер Грузии: завершены переговоры о передаче государству акций «Боржоми»

На Сахалине суд приговорил двух жителей Южно-Сахалинска к 18 и 19 годам заключения по делу о "террористическом сообществе". Основание для обвинения Александра Козина и Арсения Лесного - их участие в страйбольком клубе. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Козину суд назначил 19 лет заключения, 5 из которых он проведёт в тюрьме, а 14 в колонии строгого режима. Лесного приговорили к 18 годам заключения. 4 года он должен будет провести в тюрьме. По словам адвоката Александра Дыдо, представляющего интересы Лесного, сторона обвинения запрашивала у судьи срок на год меньше.

В 2020 году Александра Козина и Арсения Лесного арестовали на обвинению в участии в "террористическом сообществе". ФСБ утверждало, что они входили в группу под названием S.T.C.N. ("Сахалинский тактический клуб националистов"), целью которой якобы являлось "нападать на сотрудников правоохранительных органов, чиновников и попытаться захватить власть".

В результате Козина признали виновным по статьям об организации террористического сообщества, организации содействия террористической деятельности, двух эпизодах хранения взрывчатки, двух эпизодах покушения на хранение взрывчатки и изготовлении взрывчатки. Лесной признан виновным по статьям об участии в террористическом сообществе, хранении оружия и взрывчатки, приготовлении в хранении взрывчатки и изготовлении взрывчатки и прохождении обучения для совершения теракта. Оба осужденных вину не признали.

Адвокат Лесного сообщает, что на момент обвинения тот уже не состоял в страйкбольном клубе несколько месяцев. Дыдо настаивает, что его подзащитный "никаких преступлений террористического характера не совершал". В страйкбольном клубе, по словам адвоката, не было иерархии или обязательной дисциплины, и понятие террористического сообщества к нему применить нельзя.

На допросах, по словам защитника, следователь требовал от Лесного подписать признание в том, что он "планировал насильственным способом свергнуть действующую в России власть и изменить конституционный строй, атаковать и захватить оружие в оружейной комнате отдела полиции, захватить здание Думы города Южно-Сахалинска, удерживать здание и заложников".