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В Абхазии активист объявил голодовку из-за повышения цен на бензин
В Абхазии общественный активист Джансух Адлейба объявил голодовку из-за поднятия цен на топливо в самопровозглашенной республике. Акция голодовки проходит на сухумской площади Свободы. Адлейба требует возвращения цен к показателям годичной давности.
«Я обратился к премьер-министру Абхазии с требованием опустить цены на бензин. Год назад 92-й бензин стоил 42 рубля, сейчас – 56-57 рублей. Жду три дня и дальше буду принимать решение», – сказал он.
При этом Адлейба подчеркнул, что понимает, что повышение цен на топливо обусловлено мировым экономическим кризисом, однако, по его мнению, в Абхазии они очень завышены.
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», с Адлейба встретился глава сухумской администрации Беслан Эшба.
Другие новости дня
Глава МНЕС приветствует решение Цхинвали об открытии пунктов пропуска
Глава миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии Марек Щигель приветствует решение властей самопровозглашенной республики Южная Осетия о временном открытии пунктов пересечения в селах Одзиси, Кардзмани и Синагури.
«Открытие пунктов пересечения – это вопрос, который пользуется постоянной поддержкой сопредседателей формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Эргнети, в том числе на последней встрече 7 июня. Ограничения свободы передвижения негативно сказываются на повседневной жизни людей, пострадавших от конфликта», – заявил Щигель.
Решение открыть пункты пропуска на де-факто границе с Грузией с 13 по 17 июня было принято на заседании югоосетинского Совета безопасности под руководством нового президента Алана Гаглоева. В Цхинвали сообщили, что решение связано с празднованием религиозного праздника Ломисы дзуар (Ломисоба).
При этом воспользоваться инициативой можно как по спецпропускам, дающим право на пересечение де-факто границы; также по пропускам с истекшим сроком действия; по югоосетинским паспортам; a также по паспорту гражданина Грузии, предъявляемому лицом, проживающим в Ахалгорском и Джавском районах, не имеющим югоосетинского или российского гражданства.
Украинское зерно прибыло в Испанию по новому маршруту
Судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы утром 13 июня прибыло в порт на северо-западе Испании. Это первая партия зерна с начала российского вторжения в Украину, прибывшая в страны ЕС морским путём, сообщает CNN. Маршрут пролегал через Балтийское море.
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам цифровизации Дмитрий Сеник 12 июня сообщил Reuters, что Украина создаёт новые маршруты для экспорта 22 миллионов тонн зерна через Румынию, Польшу и страны Балтии.
- Украина является четвёртым по величине экспортером зерна в мире. В 2021 году она экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- На данный момент украинские морские порты заблокированы. Турция заявила, что готова помочь Украине с деблокадой портов, но украинские власти опасаются, что Россия воспользуется морским коридором для нападения на Одессу, если подходы к портам будут разминированы. Представитель ООН Маурицио Мартина заявил, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 миллионов.
- Украинские власти обвиняют Россию в незаконном присвоении украинского зерна на оккупированных территориях. Россия это отрицает.
Россия с начала войны продала энергоносители на 98 млрд долларов
За первые 100 дней вторжения в Украину Россия заработала на экспорте ископаемого топлива 98 миллиардов долларов. Основной покупатель – страны Евросоюза. Об этом пишет Центр по изучению энергетики и чистого воздуха (CREA).
На ЕС пришелся 61% российского экспорта энергоносителей, что составило 60 миллиардов долларов. Основные страны-потребители – Германия (свыше 12 миллиардов) и Италия (свыше 7 миллиардов). Главный импортер российских нефти и газа вне Евросоюза – Китай (12,6 миллиарда).
В отчёте CREA сказано, что объёмы экспорта российских энергоносителей снизились в мае на 15% по сравнению с довоенными показателями, но увеличение спроса на ископаемое топливо принесло России "неожиданную прибыль": эскпортная стоимость российских энергоносителей на 60% выше, чем в прошлом году.
- 3 июня Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину. Было принято решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в страны ЕС, которые в силу своего географического положения находятся в особой зависимости от поставок из России – речь идёт о Венгрии, Словакии, Чехии. Эмбарго на российскую нефть ранее ввели также США и Великобритания.
Мэр Святогорска перешёл на сторону «ДНР». Пушилин опять сделал его мэром
Мэр перешедшего под контроль российских войск города Святогорск в Донецкой области Владимир Бандура перешёл на сторону поддерживаемых Россией сепаратистов самопровозглашённой "ДНР".
Он продолжит руководить администрацией города - теперь уже по назначению лидера сепаратистов Дениса Пушилина.
Как отмечают украинские СМИ, ещё в мае Бандура называл россиян оккупантами, но, как утверждается в телеграм-канале Пушилина, уже долгое время он был "на связи" с сепаратистами, но "скрывал" свои убеждения.
Власти Украины ранее возбудили против главы Святогорска уголовное дело - после того, как тот выступил с обвинениями в адрес украинских солдат в поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры и призвал президента Владимира Зеленского к капитуляции. Украинские военные обвинили в обстреле лавры наступавшие российские войска.
Бандура был избран мэром в 2020 году от партии Оппозиционная платформа-За жизнь, которая считалась в Украине пророссийской, но действовала легально и на востоке страны была одной из крупнейших политических сил.
Ранее на сторону России перешёл мэр Купянска в Харьковской области. В других оккупированных городах, таких как Херсон, Мелитополь, Энергодар, мэры отказались сотрудничать с российскими войсками, и оккупационные администрации возглавили или местные депутаты от ОПЗЖ, или бывшие руководители.
После начала войны деятельность ОПЗЖ была приостановлена. Некоторые пророссийские партии по решению судов уже ликвидированы. В понедельник стало известно о запрете партии "Социалисты".
Правительство Грузии получит только 7.73% акций из пакета компании «Боржоми»
Правительство Грузии получит только 7.73% акций из пакета компании IDS Borjomi International. Благодаря этому власти Грузии станут контролирующими владельцами вместе с другими акционерами – семьей покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
Об этом сообщается в распространенном сегодня заявлении компании IDS BORJOMI International, владелец контрольного пакета которой, российский миллиардер Михаил Фридман, попал под западные санкции из-за ситуации в Украине. Это негативно отразилось на репутации, финансовых и кредитных возможностях компании. Кроме того, в Грузии уже два месяца остановлен розлив воды на двух заводах в Боржоми, его сотрудники бастуют и проводят пикеты с требованием выплатить задолженность по зарплатам, пишет агентство «Новости-Грузия».
Из сегодняшнего заявления компании по сделке становится ясно, что попавшая под санкции «Альфа-Групп» владела максимум 57.72% акций, из них 7.73% передала правительству Грузии.
«В результате пакет акций в 50.01% теперь уже принадлежит владельцам, которые не находятся под санкциями – это правительство Грузии и семья Патаркацишвили», – отмечает грузинское деловое издание BM.ge
Сегодня же компания IDS BORJOMI International распространила заявление, в которой благодарит правительство Грузии за возможность продолжать работу.
Текст заявления:
«13 июня 2022 года обладатель контрольного пакета акций IDS BORJOMI International безвозмездно передаёт правительству Грузии долю в 7.73%.
В результате соглашения:
- У контролирующего акционера не будет контролирующей функции в IDS BORJOMI International.
- С восьми до двух сократится число членов Совета директоров со стороны контролирующего акционера в IDS BORJOMI International.
- Председателем Совета директоров IDS BORJOMI International будет представитель правительства Грузии.
«Мы, IDS BORJOMI, выражаем благодарность правительству Грузии за поддержку в процессе достижения этого соглашения. В этой тяжёлой ситуации такое решение дает компании возможность продолжать долгосрочное развитие», – заявил член Совета директоров IDS BORJOMI International Элхан Алназаров.
- Консорциум «Альфа-групп» Михаила Фридмана приобрел контрольный пакет «Боржоми» в декабре 2012 года у прежних владельцев компании – семьи Бадри Патаркацишвили.
- Как следует из открытых источников, «Альфа-групп» тогда соглашалась приобрести 60% акций IDS Borjomi International за 460 миллионов долларов. Семья Патаркацишвили оставила за собой 40% акций
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня заявил, что государство станет совладельцем национального достояния, гордости страны – «Боржоми».
Премьер-министр Грузии упрекнул ЕС за торговлю с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вновь исключил введение экономических санкций против России, заявив, что это противоречит национальным интересам страны.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», тем самым Гарибашвили ответил оппонентам правящей партии «Грузинская мечта» внутри страны, а также западным политикам, которые считают позицию Тбилиси по антироссийским санкциям недостаточно четкой.
«Евросоюз ежедневно платит России миллиард долларов. С начала войны 90 миллиардов долларов зашло в Россию в результате той торговли, которая до сих пор существует у Европы с Россией», – заявил премьер на заседании правительства.
По его словам, после введения санкций Грузии «фактически придется разорвать торгово-экономические отношения с Россией», что неизбежно затронет не только миллион грузин, проживающих в РФ, но и до четырех миллионов жителей Грузии.
«У нас что нет своих национальных интересов или у нас не живут люди? Может быть, грузинский народ снова хочет войны, угнетений, потери территорий, нашей государственности?», – сказал премьер.
Гарибашвили добавил, что ждет «справедливого решения» по предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
«Если кому и полагается статус кандидата, так это Грузии, а потом Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и поэтому ей должен быть предоставлен статус, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, то мы не хотим войны, друзья. Мы требуем заслуженного статуса, который заслужил грузинский народ на протяжении 30 лет борьбы и строительства демократии и благодаря осуществленным за последние девять лет реформам», – сказал Гарибашвили.
Раскритиковал глава Кабмина и грузинскую оппозицию.
«Секретарь Совета национальной безопасности Украины сказал, что они хотят открыть второй фронт в Грузии, добавив, что не только наши женщины и дети должны гибнуть, эта война должна переместиться в другое место, она должна переместиться в Грузию, согласно их плану. Вспомним, кто участвовал в этой кампании – конечно же, «Национальное движение» со всеми его сателлитами, эта пятая колонна, которая 24 часа в сутки борется против национальных интересов нашей страны, государственности. Вы, наверное, помните их согласованные действия, начавшиеся после того, как я сделал известные заявления вскоре после начала войны, которые, между прочим, начиная с американского лидера, и заканчивая европейскими лидерами, почти все сделали аналогичные заявления», – сказал Гарибашвили.
Грузинский премьер также рассказал о росте внешнеторгового оборота в стране.
«Внешняя торговля значительно улучшилась, эти тенденции продолжились и в мае. Рекордные объемы экспорта были зафиксированы не только по сравнению с прошлыми годами, но и по сравнению с последними месяцами в целом. Это нужно особенно отметить на фоне несчастий, происходящих в регионе. В Украине идет такая война, а у нас рост по всем направлениям – экспорт, туризм, общий двузначный экономический рост, что беспрецедентно», – заявил Гарибашвили.
Югоосетинский лидер проведет в Москве консультации по вопросу референдума
В Москве завтра, 14 июня пройдут консультации по вопросу референдума о присоединении самопровозглашенной республики Южная Осетия к России.
Делегация во главе с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым уже выехала в российскую столицу, сообщили в пресс-службе Гаглоева.
В состав делегации также входят председатель югоосетинского парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного Суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев и государственный советник президента Константин Кочиев.
Алан Гаглоев впервые посещает Россию со дня инаугурации, прошедшей 24 мая.
30 мая он приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России – «до завершения консультаций с Москвой».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала здравым решение Гаглоева отложить референдум.
На Сахалине участников страйкбольного клуба осудили на 18 и 19 лет
На Сахалине суд приговорил двух жителей Южно-Сахалинска к 18 и 19 годам заключения по делу о "террористическом сообществе". Основание для обвинения Александра Козина и Арсения Лесного - их участие в страйбольком клубе. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Козину суд назначил 19 лет заключения, 5 из которых он проведёт в тюрьме, а 14 в колонии строгого режима. Лесного приговорили к 18 годам заключения. 4 года он должен будет провести в тюрьме. По словам адвоката Александра Дыдо, представляющего интересы Лесного, сторона обвинения запрашивала у судьи срок на год меньше.
В 2020 году Александра Козина и Арсения Лесного арестовали на обвинению в участии в "террористическом сообществе". ФСБ утверждало, что они входили в группу под названием S.T.C.N. ("Сахалинский тактический клуб националистов"), целью которой якобы являлось "нападать на сотрудников правоохранительных органов, чиновников и попытаться захватить власть".
В результате Козина признали виновным по статьям об организации террористического сообщества, организации содействия террористической деятельности, двух эпизодах хранения взрывчатки, двух эпизодах покушения на хранение взрывчатки и изготовлении взрывчатки. Лесной признан виновным по статьям об участии в террористическом сообществе, хранении оружия и взрывчатки, приготовлении в хранении взрывчатки и изготовлении взрывчатки и прохождении обучения для совершения теракта. Оба осужденных вину не признали.
Адвокат Лесного сообщает, что на момент обвинения тот уже не состоял в страйкбольном клубе несколько месяцев. Дыдо настаивает, что его подзащитный "никаких преступлений террористического характера не совершал". В страйкбольном клубе, по словам адвоката, не было иерархии или обязательной дисциплины, и понятие террористического сообщества к нему применить нельзя.
На допросах, по словам защитника, следователь требовал от Лесного подписать признание в том, что он "планировал насильственным способом свергнуть действующую в России власть и изменить конституционный строй, атаковать и захватить оружие в оружейной комнате отдела полиции, захватить здание Думы города Южно-Сахалинска, удерживать здание и заложников".
Кинотеатры в России закрываются или работают только по выходным
После ухода из проката голливудских фильмов кинотеатры в некоторых регионах России закрываются, а также переходят на работу в выходные или сокращают рабочие часы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченных по делам предпринимателей.
По словам бизнес-омбудсмена Челябинской области Александра Гончарова, выручка кинотеатров в регионе в первом полугодии упала на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 70 процентов - по сравнению с 2019. Он отметил, что в регионе уже есть случаи закрытия кинотеатров у которых только один или два зала. "Пока это произошло в Златоусте, но если ситуация не изменится, то же самое произойдет и в других городах региона, включая Челябинск", - сказал омбудсмен.
По словам уполномоченного в Кемеровской области Елены Латышенко, в регионе пока нет кинотеатров, которые приняли решение закрыться, однако число кинозалов сокращается. При этом наибольшие трудности испытывают кинотеатры в небольших городах.
В Нижегородской области закрылся кинотеатр в Богородске, а в Сарове кинопрокатчики будут работать по выходным и праздничным дням. В Нижнем Новгороде владельцы сократили количество кинозалов. Репертуар сократился на 70 процентов, а восстановление на 10 процентов за счет российских фильмов "не позволяет держаться на плаву", рассказал бизнес-омбудсмен в регионе Павел Солодкий.
- К середине апреля в России закрылись чуть более 36 процентов кинозалов, их число составило 3633, говорится на сайте Ассоциации владельцев кинотеатров. "Критический недостаток репертуара в ближайшие 2 месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более, чем на 80 процентов и приведет к закрытию минимум 50 процентов кинозалов", - говорилось в сообщении. Кинопрокатчики отмечают, что восстановить репертуар за счет российских фильмов в короткий срок невозможно, а возможность получить картину в прокат за счет параллельного импорта у владельцев кинотеатров отсутствует. К концу 2022 года прогнозируется совокупный убыток российских кинотеатров 11,1 миллиарда рублей.
- После начала военной агрессии России в Украине западные кинокомпании приостановили прокат фильмов в российский кинотеатрах. Лишь из-за отказа выпускать в прокат "Бэтмена" и "Морбиуса" российские кинотеатры потеряли около 5 миллиардов рублей.
Подоляк рассказал, сколько тяжёлого вооружения нужно Украине для победы
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 13 июня в своём твиттере заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, в частности 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО , 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.
По мнению Подоляка, поставки техники в таких объёмах обеспечат Украине победу.
Подоляк добавил, что ожидает положительного решения Контактной группы министров обороны, встреча которой состоится 15 июня в Брюсселе.
- Западные поставки вооружения Украине начались ещё до российского вторжения, однако после него их объёмы увеличились, некоторые страны начали поставлять тяжёлую технику.
- Президент США Джо Байден 9 мая подписал "Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года". Украина уже получила минимум 100 дронов-камикадзе Switchblade 300, 10 дронов-камикадзе Switchblade 600, несколько вертолётов Ми-17 и 108 артиллерийских орудий M777. Отправка четырёх реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS запланирована на июнь.
- 6 июня британский министр обороны Бен Уоллес заявил о поставке Украине РСЗО M270.
- Польша, Чехия и Болгария поставили Украине более 200 единиц танков Т-72М различных комплектаций.
- Германия анонсировала поставку современный системы ПВО IRIS-T. Она будет передана Украине в конце 2022 года.
- В Киеве призывают ускорить поставки и расширить их номенклатуру.
Генштаб ВСУ: войска РФ взяли под контроль центр Северодонецка
Российским войскам в ходе уличных боёв удалось вытеснить украинских военных из центра Северодонецка. Об этом сообщил Генштаб Украины. по словам главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, под российским контролем сейчас около 70 процентов территории города.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о взятии жилых районов города ещё около 2-х недель назад, однако всё это время бои там продолжались.
Сейчас украинские военные контролируют главным образом территорию промзоны на востоке города. На заводе "Азот", как сообщается, находится несколько сот мирных жителей, которые укрываются там от обстрелов.
Накануне сообщалось о разрушении всех мостов, соединяющих Северодонецк и остающийся под контролем Украины Лисичанск.
Этот город также подвергается обстрелам. По словам Гайдая, за последние сутки там погибли трое мирных жителей, в том числе ребёнок.
Ещё один удар был нанесён по Бахмуту в Донецкой области.
Российские войска также пытаются окружить Лисичанск и Северодонецк. Кроме того, продолжается наступление на Славянск, однако, по данным украинской стороны, российские военные не могут продвинуться вперёд.
- Сепаратисты так называемой "ДНР" в понедельник заявили, что 3 человека погибли в результате обстрела одного из районов Донецка. Утверждается, что под удар попал крытый рынок, где находились люди.
В руководстве Украины заявляют, что России удаётся удерживать инициативу за счёт огневой мощи, главным образом превосходства в артиллерии. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник написал, что Украине для достижения паритета на фронте необходимы поставки с Запада - в частности, тысячи гаубиц, 300 РСЗО и 500 танков. По словам Подоляка, вопросы поставок Украине вооружений будут обсуждаться 15 июня на совещании в Брюсселе. Страны Запада после начала войны начали поставлять Украине тяжёлую технику, однако в Киеве называют темпы и объёмы поставок недостаточными.
Премьер Грузии: завершены переговоры о передаче государству акций «Боржоми»
Правительство Грузии завершило переговоры о передаче государству пакета акций компании, владеющей заводами по розливу минеральной воды «Боржоми». Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
«Мы успешно завершили переговоры с акционерами «Боржоми», и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом «Боржоми». Акции нам будут переданы безвозмездно. После этого наше государство станет совладельцем нашего, как говорится, национального достояния, гордости – «Боржоми». Будут решены все проблемы, которые возникли у «Боржоми» и его сотрудников, – сказал Гарибашвили.
Он добавил, что вопрос передачи акций государству был обсужден с международными партнерами, в том числе в Великобритании.
В конце апреля IDS Borjomi заявила о финансовых проблемах и остановила розлив воды - компания попала под санкции из-за российской доли в капитале. На заводе при этом продолжается забастовка. Она началась после того, как компания попыталась перевести рабочих на новые условия оплаты и уволила часть сотрудников.
Грузия в мае установила рекорд по экспорту товаров
Грузия в мае текущего года установила рекорд по экспорту товаров — он достиг 504 млн долларов, что на 48% больше, чем в том же месяце 2021 года.
Таковы предварительные данные Национального статистического управления Грузии (Грузстат), пишет агентство «Новости-Грузия».
Грузинский экспорт в этом году распределился так:
- Январь — 331 млн долларов
- Февраль — 429 млн долларов
- Март — 411 млн долларов
- Апрель — 416 млн долларов
- Май — 504 млн долларов
Что касается импорта, то этот показатель с начала года вырос на 45% и в мае достиг 1,1 млрд долларов.
- Январь — 800,8 млн долларов
- Февраль — 1018,7 млн долларов
- Март — 925,6 млн долларов
- Апрель — 967,0 млн долларов
- Май — 1119.3 млн долларов
В целом внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) в период с января по май 2022 года составил 6,91 миллиарда долларов. Показатель увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Грузстат.
При этом экспорт составил 2091,9 млн долларов (на 36,2% больше), а импорт — 4821,4 млн долларов (рост на 37,3%).
Дефицит торгового баланса, отражающий отрицательное сальдо торгового баланса, в котором импорт превышает экспорт, достиг 2,72 миллиарда долларов (39,6% от товарооборота).
В Абхазии надеются на установление дипотношений с Палестиной
Посол самопровозглашенной республики Абхазия в Сирии Баграт Хутаба встретился с послом Палестины в Дамаске Самиром Аль-Рифаи. Об этом сообщили в абхазском МИДе.
«Главы дипломатических представительств обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества, а также перспективы установления дипломатических отношений между двумя странами. Посол Палестины в Сирии выразил надежду на укрепление межгосударственных двусторонних отношений», – говорится в сообщении.
Ранее Хутаба заявил, что Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений. Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба при этом указал на сложную ситуацию, сложившуюся в Йемене.
«Мы будем двигаться по пути международного признания государственного суверенитета и международной правосубъектности нашей страны. Йемену благодарны за диалог. В стране, как известно, сложности. Мы договорились выждать, пока формируем базу для установления дипломатических отношений», – сказал Ардзинба.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Мария Захарова вновь раскритиковала деятельность тбилисской лаборатории Лугара
В интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь рассказала о работе тбилисского центра Лугара и «военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве».
В Москве в очередной раз утверждают, что в Грузии «проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций».
По словам Захаровой, в лаборатории Лугара на постоянной основе развернуто «Управление медицинских исследований сухопутных войск США-Грузия».
«Российские официальные лица, в том числе по линии МИД и Минобороны, и общественные деятели, а также грузинские эксперты и представители гражданского общества неоднократно указывали, что деятельность центра Лугара вызывает серьезные вопросы на предмет соблюдения США обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», – сказала Захарова.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, утверждения, что активность Пентагона и связанных с ним структур сфокусирована исключительно на вопросах здравоохранения, не соответствуют действительности.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- Москва активизировала дезинформационная кампания против лаборатории Лугара после начала вторжения в Украину. При этом на аналогичных объектах в Украине, по заявлениям российских чиновников, шли и разработки биологического оружия.
- Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что в украинских биолабораториях, созданных и финансируемых США, «проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей».
- 8 марта сообщество выпускников биофака МГУ распространило в фейсбуке пост, в котором потребовало от ряда российских прокремлевских СМИ прекратить «лживую пропаганду, основанную на дезинформации и ненависти».
- Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов недавно сказал, что происходит «смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию ряда субъектов Российской Федерации».
- В течение многих лет Россия обвиняет тбилисскую лабораторию Лугара и в распространении африканской чумы свиней (АЧС). Игорь Кириллов во время выступления в ООН представил на слайде распространение с 2007 года АЧС «из Грузии в Российскую Федерацию, страны Европы и Китай».
Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны
Риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен холодной войны. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Ситуация, как заявили в институте, усугубляется обострением ядерной риторики со стороны государств так называемого ядерного клуба, в который входят Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Эксперты утверждают, что несмотря на незначительное уменьшение количества ядерных боеголовок в 2021 году, все эти страны намерены увеличить их число в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов.
Из общего запаса — примерно 12 705 боеголовок — на начало 2022 года около 9440 находились на военных складах для потенциального использования. Около четырех тысяч были развернуты вместе с ракетами и самолетами, а около двух тысяч — почти все из которых принадлежали России или США — находились в состоянии повышенной боевой готовности, сообщили в институте.
Как отмечают эксперты, из-за ухудшения отношений между странами произошли проблемы и в области ядерной дипломатии. Россия открыто угрожала возможным применением ядерного оружия в контексте войны на территории Украины. После начала российского военного вторжения в Украину были фактически заморожены переговоры между РФ и США по стратегической стабильности. Кроме того, постоянные члены Совета Безопасности ООН Китай, Россия, Франция, США и Великобритания не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия, а ядерная сделка с Ираном так и не согласована участниками.
Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности заместителя главы Россотрудничества бывшего прокурора аннексированного Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поклонская сообщила в телеграме, что переходит на другую работу, но подробности не привела.
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества 2 февраля. Она тогда заявила, что "видит своим приоритетом в Россотрудничестве защиту прав соотечественников, в частности в Украине".
Поклонская, которая родилась в Луганской области, была в числе тех, кто не поддержал российскую военную операцию в Украине. В интервью Катерине Гордеевой она назвала вторжение в Украину "катастрофой" и сказала: "Я – гражданка России, но украинка. Родина, конечно, там".
В эфире ютьюб-канала "Живой гвоздь", который ведут журналисты закрытого "Эха Москвы", она назвала букву Z символом трагедии и горя, потому что в ходе конфликта гибнут солдаты и мирные люди с обеих сторон.
Позже она написала в своём телеграм-канале: "Опасно слепо поклоняться любым символам – история этого не любит. На праздничных пасхах изображаются крестики, а не военные символы. В детских садах делают зарядку и учат стихи про маму, мир и добро, а не выстраивают детей в военные символы". Поклонская также добавила, что "назвать все эти вещи по-другому" она не может и готова понести наказание, если это нарушает её должностной регламент.
В октябре прошлого года Поклонская была назначена послом в островном африканском государстве Кабо-Верде. Однако она так и не приступила к исполнению обязанностей, объяснив, что у неё "изменились личные обстоятельства".
- Наталья Поклонская до 2014 года работала прокурором в Украине. После ввода в Крым российских войск и прихода к власти пророссийского правительства в марте 2014 года она была назначена прокурором аннексированного Крыма. В 2016 году была избрана в Госдуму по списку "Единой России". Власти Украины обвиняют её в ряде преступлений.
В Германии оппозиция призвала предоставить Украине, Грузии и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС
Немедленно предоставить Украине, Грузии и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС призвала немецкая оппозиция, пишет DW.
«В наших интересах открыть Украине, Молдове и Грузии путь в Евросоюз», – сказал эксперт по вопросам европейской политики Гунтер Крихбаум – представитель крупнейшей оппозиционной фракции бундестага, включающий в себя Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС).
«Поскольку процесс вступления часто бывает длительным, мы призываем к созданию новой модели, позволяющей кандидатам быть тесно связанными с Европейским союзом еще до полного членства», – добавил он.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что некоторые страны ЕС не согласны с тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата. Так, по данным агентства , против этого выступают Дания и Нидерланды, а Германия предлагает дать Украине некий условный статус кандидата.
В Грузии при этом обсуждают вероятность того, что статус кандидатов на членство в ЕС получат лишь Украина и Молдова.
Amnesty International: Россия обстреливала Харьков кассетными бомбами
Сотни мирных жителей погибли в Харькове в результате применения российской армией кассетных бомб и неуправляемых ракет. Об этом говорится в отчёте международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в понедельник, 13 июня.
Повторяющиеся обстрелы жилых районов Харькова являются неизбирательными ударами, и как таковые представляют собой военные преступления, заявляют правозащитники.
Amnesty Internationalутверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами многократного применения российской армией кассетных бомб и противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями. Россия факт применения запрещенных боеприпасов отрицала.
Жилые районы Харькова подвергались обстрелам и бомбардировкам с первого дня войны, и за два месяца непрерывных ударов нанесли масштабный урон городу с населением в полтора миллиона человек. По данным Харьковской военно-гражданской администрации, за время войны погибло 606 жителей города, 1248 были ранены.
Сотрудники Amnesty International опросили около 160 харьковчан, среди которых пострадавшие от обстрелов, их свидетели, родные жертв, а также врачи, лечащие раненых, и задокументировали по меньшей мере 28 случаев неизбирательных ударов по Харькову со стороны России.
Неуправляемые ракеты установок "Град" и "Ураган", которые российская армия широко использует в войне против Украины, неспособны точно поражать цель, часто отклоняясь от неё более чем на 100 метров. В жилых районах, где дома стоят на расстоянии всего нескольких метров друг от друга, использование таких ракет и обычной артиллерии неизбежно приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения, подчеркивает Amnesty International. Кассетные бомбы оснащены поражающими элементами, которые при подрыве в воздухе поражают площадь в сотни квадратных метров.
Беспорядочные обстрелы, в ходе которых гибнут мирные люди и уничтожается гражданская инфраструктура, считаются военным преступлением. Ответственные за эти атаки должны быть привлечены к суду, а пострадавшие и родственники жертв - получить компенсации, указывают правозащитники.
Французская TotalEnergies сможет поставить газ в ЕС из Катара
Французская TotalEnergies стала первым иностранным партнером в крупном энергетическом проекте Катара. Европейцы приобрели 6,25-процентную долю в газовом проекте North Field East (NFE) примерно за два миллиарда долларов. Об этом сообщает телеканал France 24.
NFE поможет Катару увеличить производство сжиженного природного газа более чем на 60 процентов к 2027 году, заявили в TotalEnergies. Сделка поможет компенсировать уход компании из России.
Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби сообщил, что действие совместного предприятия рассчитано до 2054 года. Другие иностранные фирмы также приобретут доли в NFE, но ни одна из них не будет больше, чем TotalEnergies, сказал Кааби, не раскрыв названия компаний. Источники в отрасли говорят, что речь идет об ExxonMobil, Shell и ConocoPhillips.
3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций в связи с российским вторжением на территорию Украины. Ограничения предусматривают частичное эмбарго на российскую нефть. ЕС принял решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Европейские страны сейчас ищут альтернативных поставщиков энергоресурсов.
Интернет-сервис ВТГРК взломали ради призыва остановить войну
Интернет-сервис "Смотрим.ру", предназначенный для просмотра российских телевизионных каналов с персональных компьютеров, владельцем которого является Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), был взломан в воскресенье вечером неизвестными хакерами.
В течение получаса на странице сервиса транслировалась заставка с надписью "Путин уничтожает украинцев! Остановите войну!". Телевизионные программы в это время были недоступны. Позже стартовая страница "Смотрим.ру" перестала работать полностью. Комментарии от владельцев сервиса не поступали.
С начала военного вторжения России на территорию Украины хакеры из группы Anonymous объявили о том, что будут совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. С того времени атакам, в частности, подверглись сайты Кремля, Госдумы, Министерств обороны, культуры и энергетики, Федеральной службы исполнения наказаний, Росстата, информационного агентства ТАСС, издания "Известия", и многие другие.
Столтенберг: мир возможен, но Украина не готова на него любой ценой
Мир на территории Украины вполне возможен, но главный вопрос в том, какую цену она готова за него заплатить. Задача Запада - сделать так, чтобы Киеву не пришлось идти на территориальные уступки и потерю независимости. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной с президентом Финляндии пресс-конференции.
По словам Столтенберга, Украина не готова на мир любой ценой.
"Не мне судить, насколько высокую цену Украина должна заплатить. Мы тоже платим цену, потому что оказываем поддержку и вводим санкции, но нет сомнения в том, что именно украинцы ежедневно платят самую высокую цену ", - подчеркнул глава НАТО.
Самый лучший путь прекращения боевых действий, по словам Столтенберга, отказ президента России от войны, поскольку только Кремль ответственен за войну.
Генеральный секретарь также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о завершении войны за столом переговоров. И задача западных партнеров - сделать позицию Киева максимально сильной, подчеркнул Столтенберг.
Руководитель НАТО не исключил, что мировой порядок из-за нападения России на Украину изменится, но решения споров должны быть найдены дипломатическим путём.
У абхазского президента обнаружили «помощника грузинского происхождения»
В пресс-службе президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания подтвердили, что его помощником по особым поручениям является россиянин Александр Мирелли.
Ранее Telegram-канал RESPUBLICA опубликовал сообщение о том, что у Аслана Бжания – «помощник грузинского происхождения», поменявший фамилию с Мирилашвили на Мирелли. Позже в Telegram-канале сообщили, что Мирелли числится в списке членов грузинской диаспоры – на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.
В пресс-службе Аслана Бжания призвали журналистов «не публиковать информацию с непроверенных сайтов, не выдергивать нужные им фото и фразы из общего контекста».
«Если верить данным интернет-портала, то членами грузинской диаспоры также являются Георгий Дмитриевич Гулия и Фазиль Абдулович Искандер. Надеемся, их происхождение не вызывает вопросов. Однако фото Искандера и Гулия, наравне с фото Александра Мирелли, размещены на данном сайте в разделе «Диаспора Грузии в лицах», – заявили в пресс-службе абхазского президента.
Там подчеркнули, что Александр Мирелли родился, вырос и начал свой трудовой путь в Сухуми, позже переехав в Россию.
По информации пресс-службы, за 23 года опыта на руководящих должностях в РФ Мирелли награждён медалями, почетными грамотами, отмечен благодарностями и приветственными письмами президентом РФ Владимиром Путиным, председателем Госдумы Борисом Грызловым, мэром Москвы Сергеем Собяниным и Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
«Уверены, что подобный опыт и профессиональные навыки весьма важны для Республики Абхазия», – сказано в сообщении.
На официальном сайте Мирелли указано, что в 2007-2018 годах он был помощником депутата Государственной Думы Станислава Говорухина, в 2009-2012 годах – заместителем губернатора Архангельской области, в 2014-2017 годах – советником губернатора Ненецкого автономного округа, с 2018 года – помощник депутата Госдумы РФ Алены Аршиновой и заместителя председателя Совета Федерации РФ Ильяса Умаханова.
Какими «особыми поручениями» абхазского президента занимается Александр Мирелли, не сообщается.
Макс Ферстаппен выиграл этап «Формулы - 1» в Баку
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в гонке восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» - Гран-при Азербайджана. Гонка прошла в воскресенье в Баку.
Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес, третьим стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял в гонке четвертое место.
Максу Ферстаппену 24 года. Он одержал пятую победу на этапах «Формулы-1» в текущем сезоне. Всего на его счету 25 побед.
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