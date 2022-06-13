«Торпедо» Кутаиси vs Real Madrid

Вы можете представить себе искривленное пространство, в котором ваш сосед, пьяница и бездельник, будет каждый день вас ругать последними словами и при этом невозмутимо требовать от вас помогать ему материально? И принимать от вас помощь с таким гордым лицом, будто так оно и надо, будто на самом деле это больше нужно вам, а не ему? Или того хуже: мир, в котором тренер какой-нибудь футбольной команды из отсталой страны будет учить уму-разуму тренера мадридского «Реала» – говорить ему: «Да кто ты такой, по какому праву ты учишь меня играть в футбол? Не лезь в мои дела, сам знаю, что и как...»

Не можете? Ну что ж, добро пожаловать в Грузию. Как говорится, «есть такая партия», и это наша родная, правящая «Грузинская мечта».

Над нашим дорогим Боренькой нависла угроза международных санкций. О его проделках и чрезвычайно экстравагантной манере управления государством наконец вспомнили в Европарламенте и рекомендовали вышестоящим инстанциям рассмотреть вопрос о возможности введения против него санкций.

Пока только предложили рассмотреть, никакого решения не принято, и, учитывая темпы действий европейской бюрократии, надо полагать, он еще долго сможет рулить, прежде чем останется без копейки. Мы видим, как долго разворачивалась громоздкая европейская машина, прежде чем ударить по российским олигархам, и нет причин полагать, что в этом случае будет иначе.

Однако шум поднялся нешуточный: штатные и внештатные сотрудники обслуги олигарха, различные «общественные деятели», которые многие годы получали и сейчас получают от Бореньки неплохое ежемесячное содержание, выстроились в ряд в защиту хозяина.

Градус хамства зашкаливал за все мыслимые и немыслимые пределы – «Европа и Америка наказывают Иванишвили за то, что тот не позволяет втянуть Грузию в войну», «Европарламент с 2012 года поддерживает криминалов», «Если Европа и Америка будут атаковать Бидзину, то такая Европа и Америка нам не нужны».

Настоящим символом дирижированной антизападной кампании стал некий шоумен, большой любитель шопинга в Милане, заявивший, что, в случае чего, «мы будем только фасоль есть, но на шантаж Европы не поддадимся».

Было некое ощущение нереальности происходящего: Европу последними словами ругали не Путин, товарищ Си или Эрдоган, а по сути попрошайки, представители маленькой, ничего миру не давшей нации, которая к тому же полностью зависит от Запада во всем. Выстроившиеся в ряд содержанки, казалось, не понимают разницу в весовой категории – это даже не «лает моська на слона». С учетом разницы в уровне развития напрашивается как раз вышеупомянутое сравнение: тренер какого-нибудь кутаисского «Торпедо» предъявляет претензии тренеру мадридского «Реала». Не осознавая при этом, что выглядит просто смешным.

Антизападная истерия последних дней выявила два обстоятельства. Одно локальное, касается исключительно данного периода, хотя данный период и затянулся на 10 лет, и пока неясно, когда он закончится. Второе – значительно более глубокое, выходящее за локальные рамки.

Первое в общем-то и так было известно: у «Грузинской мечты» нет никакой идеологии, она не прозападная, но и не пророссийская, она никакая, у нее нет иных интересов, взглядов и ценностей, кроме сохранения власти и денег хозяина. И Запад, и Россия для них не более чем инструмент для выполнения этих двух задач: если есть возможность идти на Запад, но при этом оставить нетронутой порочную, феодально-олигархическую систему управления, то почему бы и нет?

Так оно и было до сих пор. Запад спокойно смотрел на проделки «мечтунов», называл их стратегическими союзниками, не поддерживал оппозицию – в этой ситуации «Мечте» ничего не мешало идти в Европу, не забывая при этом о России. Но как только с Запала подул прохладный ветерок и угроза нависла над тем самым главным, ради чего на свете существуют Боренька и его кооператив – деньгами и властью, – тут же на свет выползло тщательно маскировавшееся уголовно-олигархическое мурло.

Но это не самое главное. Есть еще нечто другое, и тут Западу есть над чем поработать.

Проблема в том, что у грузин в широком смысле проблема с чувством ответственности – у них отсутствует осознание причинно-следственных связей между антизападничеством и возможными проблемами для себя лично. Например, представители спецотряда содержанок, которые сейчас кидают грязь в Европу, сами очень даже часто туда ездят на шопинг, их дети там живут или учатся, в общем, вся их никчемная, убогая жизнь намертво связана с этим самым Западом.

К сожалению, они Запада не боятся – если учесть, что, оказывается, вот уже четыре месяца идет война в Украине, а сынок Дмитрия Медведева все это время жил в Штатах, нет ничего удивительного в том, что штатные бидзинисты уверены: им ничто не угрожает. Они могут заражать народ антизападными настроениями, а потом как ни в чем не бывало фоткать селфи в Париже или Флоренции.

Та же проблема массово имеет место и на более низких уровнях – большинство грузинских бездельников, кричащих про то, что «Запад не имеет права указывать нам, что делать», при этом существуют на деньги, высылаемые их мамашами из Европы.

Совершеннейшее кривое зеркало, которое срочно надо выровнять, и сделать это может только Запад. У грузин должно наконец появиться чувство ответственности и осознание того, что идиотизм наказуем, а ответка придет очень быстро и по адресу.

Европа должна доходчиво всем объяснить: ругать ее и в то же время пользоваться всеми ее благами и преимуществами недопустимо. Все должно быть предельно просто и понятно: ляпнул сегодня что-нибудь по ТВ или написал дебильный антизападный пост в соцсетях – что ж, через два дня всех твоих родных депортируют обратно, без права возвращения.

Ляпнул что-то непотребное – что ж, через три дня и ты, и твоя семья в черном списке, и вы никогда не сможете пересечь границы своего убогого местечко-провинциального феодального княжества. Никакого Милана и Парижа – езжайте на отдых в Сочи и Анапу…

Это должно касаться по возможности всех – от высокопоставленных и статусных бездельников до уличной шпаны. Антизападничество должно пресекаться самыми жесткими способами. Призываете всех питаться фасолью ради сохранения власти и денег Бореньки – что ж, придется питаться фасолью. «Не хотим Европу» – что ж, ее у вас не будет. Только не будет от и до, а не так, как вы хотите: чтобы шопинг в Милане и учеба ваших детей в Америке были, а ответственности и обязательств не было.

Сделать это может только коллективный Запад, и он должен это сделать. В противном случае хождение по кругу продлится вечно.

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