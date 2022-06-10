«Грузинской мечте» Европа не нужна без Иванишвили

Грузинская власть готова вступить в конфликт с ЕС, вплоть до отказа от статуса кандидата. Причиной тому – резолюция Европарламента с рекомендацией ввести санкции против Бидзины Иванишвили. Накануне его адвокат Виктор Кипиани признал, что Иванишвили с 4 марта фактически уже под негласным санкционным режимом. Между тем, президент Саломе Зурабишвили, находясь в Брюсселе, подвергла критике заявления «Грузинской мечты» и сообщила, что срочно возвращается в страну, чтобы спасти европейское будущее Грузии.

Пострадает Иванишвили – пострадает Грузия! – следует из заявлений представителей «Грузинской мечты», в которой уже второй день продолжают с тревогой обсуждать принятую накануне в Европарламенте резолюцию. В нем Бидзина Иванишвили назван олигархом, поддерживающим тесные связи с Кремлем, неформальным правителем, который пагубно влияет на демократию и европейские перспективы Грузии, поэтому он должен быть подвергнут санкциям. И если в ответ вчера же председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что таким резолюциям «грош цена», сегодня другие лидеры партии власти дали понять: стране это противостояние Иванишвили с Европой может обойтись дорого. Об этом открыто предупредил бывший врач Иванишвили, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Дмитрий Хундадзе. В своем письменном заявлении, (предоставленном «Интерпресньюс») он расценил резолюцию Европарламента как угрозу независимости страны:

«Да, вмешательство во внутренние дела и игнорирование выбора большинства населения и есть попытка попрания независимости страны. Ни Бидзину Иванишвили, ни грузинское государство никто не напугает санкциями».

Далее Дмитрий Хундадзе предлагает стране отказаться от статуса кандидата, если он будет обусловлен выполнением «таких же несправедливых требований, которые были указаны в резолюции».

Помимо призыва к руководству ЕС объявить Иванишвили санкции, в резолюции есть рекомендации и к грузинским властям – освободить из заключения гендиректора оппозиционного ТВ Мтавари Нику Гварамия, и из «гуманных соображений» отправить заключенного Михаила Саакашвили на лечение за границу.

С будущим Гварамия и Саакашвили в «Грузинской мечте» определились давно – они осуждены, как сказано, независимыми судом, и отбудут свое наказание в грузинской тюрьме. Судебная система, между тем, является, по оценкам западных партнеров и местных правозащитников, самой уязвимой ветвью власти в Грузии. Но эту критику в правящей партии не приемлют, и сегодня ее представители потребовали неопровержимых доказательств того, что у отца-основателя их партии есть связи с Кремлем и бизнес-интересы в России.

«В противном случае все это будет расценено как клевета, ложь и атака как против Иванишвили, так и против партии, несмотря на то что он не участвует в политике», – утверждал сегодня в том числе и глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

Это утверждение и другие заявления были созвучны с тезисами, которыми накануне в эфире ТВ Имеди поделился адвокат Иванишвили Виктор Кипиани. Он сообщил, что Иванишвили спокоен, что он практически под санкционным режимом пребывает с 4 марта, десятого дня российской интервенции в Украину. Как отметил Кипиани, с тех пор у его доверителя ограниченный доступ к своим счетам и активам. Он сказал, что это несправедливое давление, которое Иванишвили пытается исправить правовыми путями в судах разных стран. Виктор Кипиани предложил грузинскому народу воспринимать противостояние Швейцарского банка и Иванишвили как дело национальной консолидации. Не обошлось без вполне меркантильных стимулов:

«Вот если бы было другое отношение к этому делу – как к национально-консолидирующему фактору, связанному с грузином, который вступил в борьбу с глобальным институтом... Кстати, он (Иванишвили) даже заявил, что в случае победы в этом деле, более 90% вырученных от этого дела средств пойдет на благотворительность и нужды общественности. Процессуально у нас истец Иванишвили и члены его семьи, но реально в этом деле – грузинский интерес: Грузия – участник, бенефициар и главный потребитель вырученной от дела прибыли».

Аффилированные c Иванишвили и «Грузинской мечтой» небольшие группы общественников сегодня делали и более радикальные антиевропейские заявления. А певец Гия Гачечиладзе («Уцноби») предложил грузинскому народу в случае объявления Иванишвили санкций отказаться от всего европейского и продержаться на лобио, то есть фасоли.

Антиевропейский градус в «Грузинской мечте» к вечеру так поднялся, что президенту Саломе Зурабишвили, находящейся в Брюсселе, пришлось сделать специальное видеообращение. В нем она отметила, что из-за заявлений «Грузинской мечты» у нее не остается возможностей эффективно защищать Грузию в вопросе предоставления статуса кандидата. К тому же ей правительство отказало в посещении Польши, Франции и Украины, сообщив, что «они все уже сделали»:

«Это не то дело, в котором я могу полностью компенсировать бездействие правительства. Я несу ответственность по конституции. Ее 78-я статья обязывает меня сделать все возможное для того чтобы этот процесс продвинуть вперед. Я не верю, что у Грузии, кроме европейского, есть какое-нибудь другое будущее. Мы не должны пойти на жертвы ради Саакашвили, Гварамия или Бидзины Иванишвили. Никто не стоит того, чтобы пожертвовать будущим наших детей. Для этого я возвращаюсь в Грузию и там буду защищать это будущее».

Позже Саломе Зурабишвили через соцсети сообщила, что с этой целью она не намерена никого миловать, имея, вероятно, в виду Нику Гварамия и Михаила Саакашвили, помилование которых многими наблюдателями рассматривается как способ исправить ситуацию.

Оппоненты власти убеждены, что в «Грузинской мечте» царит паника и этими заявлениями она проверяет настроение общества. Об этом говорит лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария:

«Это иллюстрация истинной позиции «Грузинской мечты». Они не хотят вхождения в ЕС, это сила, которая, напротив, приближает нас к России. Сейчас они в панике разоблачают себя. У общества есть возможность реально оценить ситуацию и понять, в какую цену нам обходится это олигархическое правление «Грузинской мечты».

Элене Хоштария намерена предложить европейским партнерам расширить санкционный список. Она считает, что под санкции должны попасть еще пятеро приближенных Иванишвили бизнесменов, на которых, по ее словам, держится «олигархическая пирамида Иванишвили».

О том, что и в Вашингтоне глубоко обеспокоены демократической траекторией Грузии, заявила посетившая сегодня Тбилиси представитель госдепа США Кара Макдоналдс. Ответ Брюсселя на заявку Тбилиси по статусу кандидата на членство ЕС должен стать известным к 24 июня. И это ожидание, судя по сегодняшним заявлениям, спокойным не будет.