Грузия в ожидании решения Еврокомиссии о статусе страны-кандидата в ЕС. «Эхо Кавказа» выясняло, что знают жители Тбилиси о содержании этого статуса.

– Как вы считаете, что означает для Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС?

Житель Тбилиси: Это шаг к тому, чтобы из страны-кандидата Грузия стала полноценным членом Евросоюза. Этот статус означает, что сейчас нам придется работать над тем, чтобы отвечать определенным критериям. Другой вопрос, насколько мы сейчас удовлетворяем требованиям. Мне кажется, сейчас мы отстаем по многим вопросам даже от самых отсталых стран Европы. А власти должны понять, что это не просто символический статус. Так же, как и план действий по членству важен для вступления в НАТО, так и статус кандидата важен для вступления в ЕС.

Элене: Честно говоря, я не знаю, что означает для Грузии этот статус. И, возможно, это тоже проблема, поскольку рядовым гражданам не объясняют, что это такое, а ограничиваются лишь словами, что это символический статус. Никакой конкретной информации касательно этого у меня нет, а власти даже не пытаются повысить осведомленность населения. Могу лишь поделиться своим общим мнением: я считаю, что единственное светлое будущее у Грузии может быть только в Евросоюзе, и чем больше шагов будет сделано в направлении ЕС, тем лучше.

Георгий: Я считаю, что получение статуса страны-кандидата в члены Евросоюза очень важен для нас. Я не могу сказать точно, что он означает, но знаю, что это обязательный шаг на пути по вступлению в ЕС. Пока мы не получим этот статус, далее идти в этом направлении просто не сможем. Потому это так важно для нас, и преуменьшать важность происходящего - это значит наносить вред стране, стремлениям, которые мы вынашивали долгие годы. Что бы ни означал этот статус, делать такие заявления, какие делает премьер-министр, – это ужасно, он практически заявил, что он нам не нужен. Но это его личное мнение, а не мнение народа. Жители Грузии считают, что это важно, и мы обязательно должны сделать шаг в этом направлении.

Жительница Тбилиси: Вообще, я не считаю, что мы должны входить с кем-то в союз. Все это означает, что нам будут диктовать, как мы должны жить, а я хочу, чтобы мы были независимы.

Давид: Статус кандидата важен, поскольку это один из этапов для вступления в Евросоюз, шаг в сторону цивилизованного мира. Сегодня из-за действий некоторых тиранов мир разделился на две части: на людей, которые желают вернуться в прошлое, в мир, который разделяли непреодолимые стены, где повсеместно царила агрессия, и тех, кого можно назвать цивилизованными. Для меня важно, чтобы моя страна тянулась в сторону вторых и потому скажу, что присвоение нам статуса кандидата жизненно необходимо.

Нанули: Хоть будущее поколение должно увидеть время, когда Грузия вступит в Евросоюз, я уже вряд ли доживу до этого. Мне сейчас 71 год, и я не вижу, чтобы власти делали какие-то шаги в этом направлении. Все их заявления направлены против этого, и видно, что они стремятся сблизиться с Россией. Я ничего не имею против этого, но мы не должны ограничиваться РФ. Я не знаю технических подробностей, но думаю, что статус кандидата даст нам надежду на лучшее будущее, на то, что Грузия будет свободной страной и мы сможем принимать участие во многих важных международных программах.