«Грузинская мечта» отчиталась за европейский вектор 

Евроинтеграция Грузии, поляризация в обществе, поддержка Украины – неполный круг вопросов, затронутых в ходе политических дебатов, которые начались после годового отчета спикера парламента Шалвы Папуашвили о работе законодательного органа.

В своем годовом отчете спикер парламента Грузии предоставил депутатам статистическую информацию о деятельности каждого комитета законодательного органа. Он также прокомментировал бойкот оппозиции, отметив, что «сценарий однопартийного парламента провалился, и сегодня парламент представлен так, как решило население».

Споры, разгоревшиеся после получасового доклада спикера, нередко переходили в оскорбительные выпады. Статистика спикера оппозицию не удовлетворила, и она сразу перешла в наступление.

Тон дискуссии задала член политсовета партии «Лело» Саломе Самадашвили, которая сразу сместила акценты на внешнеполитическую повестку. По мнению депутата, риторика и поведение «Грузинской мечты» практически делают невозможным получение Грузией статуса кандидата членства в ЕС.

«Мой вопрос касается приглашения президента Украины Зеленского в парламент Грузии. Вы ответили, что он не обращался с таким запросом. По сути, президент Украины обратился с речью практически ко всем демократическим парламентам планеты, и насколько известно, именно парламентарии этих стран были инициаторами этого приглашения. Почему вы заблокировали эту инициативу? Не потому ли, что она исходила от оппозиции?»

Это заявление вызвало раздражение фракции партии власти. Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа вместо вопроса к спикеру посвятил свое выступление критике Самадашвили:

«Мне часто приходится слушать госпожу Самадашвили. Не могу понять, в чем мы провинились перед этой дамой?! Почему она всегда оскорбляет нас своей речью, что за тон? Вы один из дипломатов-неудачников – вот что я хочу сказать! Вы заблудший дипломат, который в 2008 году, после российской агрессии сделал все для того, чтобы принять резолюцию в Совете Европы по инициативе своей команды, где вы обвинили грузинских парней в эскалации насилия. Каким тоном вы с нами разговариваете?»

В оппозиции считаю выступление депутата Заркуа продолжением агрессивной риторики «Грузинской мечты» против оппонентов. Парламентарий от ЕНД Леван Хабеишвили посоветовал правящей команде впредь до рассмотрения заявки Грузии скрывать таких депутатов. В свою очередь, по мнению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, именно такие выходки повышают вероятность того, что Грузия может оказаться перед закрытой дверью в Евросоюз.

«Я что-то не заметил в вашем выступлении даже намека на активность в европейском направлении. Чем занят парламент? Принимает законы по гармонизации нашего законодательства с европейским? Или, может быть, работает над поправками к Конституции, которые приблизят нас к заветной цели? Мы также не видим попыток реформирования судебной системы, зато видим сплоченные действия правящей команды по дискредитации и унижению оппозиции. Не ваш ли председатель выступил с заявлением, что исключает любое сотрудничество с оппозицией?», – вопрошал депутат.

В ответной речи спикер парламента попытался структурировать ответы. По его словам, вопрос приглашения Зеленского отпал после демарша украинской стороны, которая отозвала посла из Грузии. Что касается европейских перспектив Грузии, то, по мнению Шалвы Папуашвили, он все четко изложил в последнем письме на имя президента Европейского парламента Роберты Метсолы:

«Если она ознакомилась с текстом моего послания, она наверняка сделала вывод, что членство в ЕС является цивилизационным выбором Грузии. Мы не раз видели со стороны оппозиции злорадство по поводу того, что нам, возможно, не присвоят статус кандидата, и последний проект резолюции «Европейской народной партии», думаю, является шагом в этом направлении. Думаю, в преддверии таких судьбоносных решений не время для политических дрязг внутри страны. Поэтому не советую выставлять Михаила Саакашвили перед европейскими коллегами в качестве узника совести. Он обвиняется в конкретных преступлениях, и своими действиями вы создаете искаженную реальность, утверждая, что в Грузии есть политзаключенные».

В конце своего выступления спикер парламента вновь призвал оппозицию к сотрудничеству, оговорив два условия. Первое – отказаться от представления «Грузинской мечты» как российского проекта, второе – признать легитимность результатов последних парламентских выборов.

На это последовал ответ оппозиционера Серго Чихладзе, который отметил, что не обязательно быть пророссийским, чтобы делать российское дело.

«Я действительно считаю, что Папуашвили предпочитает гулять в Германии, а не в Москве, но по сути, они делают все, чтобы отделить нас от ЕС, отделить нас от Европы. Это не ошибка, а делается преднамеренно. Когда вы отдаляетесь от Запада, делаете антизападные заявления, не выполняете взятые обязательства и не следуете рекомендациям, тогда вопросов нет, вы делаете российское дело», – заявил одни из лидеров «Стратегии Агмашенебели».