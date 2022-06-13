Абхазская «Санта-Барбара» в сухумском микрорайоне Маяк завершилась

В субботу 11 июня завершилась «эпопея» по выборам в депутаты парламента Абхазии седьмого созыва. Во втором туре повторных выборов в избирательном округе №8 (Маякский) победил Наур Нармания, ставший 35-м парламентарием этого созыва, приступившего к работе еще 26 апреля.

В субботу с раннего утра в группе «Пресса ЦИК» в WhatsApp развернулась оживленная переписка. Сразу несколько абхазских журналистов, которые должны были освещать голосование в округе в своих изданиях в четвертый раз за последние три месяца, признались, что забыли о нем. «Санта-Барбара» какая-то» – определила одна из участниц переписки свое отношение к нынешним парламентским выборам в сухумском микрорайоне Маяк. (Напомним, что на постсоветском пространстве название этого американского телесериала стало синонимом чего-то нескончаемого.)

Разумеется, ничего сверхъестественного в этом округе не произошло. Если говорить о первых турах, то в обоих случаях (12 марта и 28 мая) результаты, то есть необходимость проведения вторых туров, выглядели даже предсказуемо. Ведь в одном случае было семеро кандидатов, в другом – пятеро, и в обоих не было кого-то из них с явным преимуществом. Поистине редкостное событие произошло только 26 марта, когда в ходе повторного голосования «финалисты» Наур Нармания и Леон Губаз набрали равное число голосов – по 989. Но и это теоретически возможно, и винить тут некого… Кстати, окончательный исход выборов в округе выглядит вполне закономерно и справедливо. Если учесть, что Наур Нармания, главный специалист управления образования администрации Сухума, 12 марта набрал на 71 голос больше, чем Леон Губаз, сотрудник Таможенного комитета Абхазии, а 28 мая – соответственно, на 81 голос больше его.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем ЦИК Абхазии Дмитрием Маршаном:

– Ну, поздравляю вас с окончанием этой «Санта-Барбары».

– Спасибо (смеется).

– В двух словах что бы вы могли сказать об итогах?

– 55 процентов избирателей проголосовало. Это 2243 человека. 1 149 человек проголосовало за Нармания. И 1054 проголосовало за Губаза. Что в процентном отношении составляет 52 на 47 процентов. 20 бюллетеней оказались испорченными. 35-й депутат зарегистрирован, парламент полностью сформирован. Я думаю, что в этом округе избиратели окончательно определились, на 95 голосов больше набрал Нармания.

– Ну, собственно, он изначально и шел с преимуществом.

– При этом за всю историю законодательства и правоприменительной практики абхазского избирательного процесса равного количества голосов никогда не набирали.

– А теперь у вас в ЦИКе уже пауза, наверное, будет до следующих выборов…

– Нет, вы знаете, сейчас нам много работы предстоит. Председатели прежних составов комиссии говорят о том, что законодательство надо менять. И не только по выборам в депутаты Народного Собрания, но и по выборам президента. Вы знаете, что в 19-м году были вопросы, и в 20-м в Верховном суде продолжалось обсуждение, потому что однозначного толкования никто не мог дать. И чтобы таких эпизодов больше не было, мы должны свои предложения представить главе государства или напрямую в парламент. Это их обязанность в парламенте такие вопросы поднимать. Но мы будем как минимум предлагать. Правом законодательной инициативы мы не обладаем, но тем не менее эти вопросы без внимания не оставим, и сейчас у нас есть время этим заняться.

– Следующие выборы уже президентские?

– По срокам – да.

Очередные президентские выборы в Абхазии должны состояться в начале весны 2025 года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия