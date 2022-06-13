«Жители имеют право возмущаться, люди привыкли здесь отдыхать»

В поселке Агудзера Гулрыпшского района Абхазии местные жители, возмущенные вырубкой деревьев и строительством гостиницы на берегу моря, провели акцию протеста. Они требуют, чтобы администрация района предъявила им документы, подтверждающие законность стройки.

В поселке Агудзера Гулрыпшского района прошел митинг, созванный по инициативе местных жителей, возмущенных тем, что в парковой зоне вырубаются деревья под строительство гостиницы. Около объекта собралось примерно сто человек, происходило бурное обсуждение. Разбирались представители владельца объекта с местными жителями, присутствовали заместители главы района и депутаты.

Жители поселка Агудзера протестуют против строительства в парковой зоне и против рубки деревьев, они не хотят, чтобы общественная зона отдыха перешла в частную собственность и выход к морю был закрыт.

Светлана пришла на митинг, потому что ее волнует судьба парка, заложенного известным предпринимателем и меценатом Николаем Смецким, который на рубеже XIX-XX веков много лет жил и работал в Абхазии. В Гулрыпшском районе он основал санаторий и создал парк в поселке Агудзера:

«Это парк, в котором выросли люди, вырастили своих детей, парк действительно исторический, он был заложен еще Николаем Смецким. Каждый знает, сколько он сделал для Абхазии, здесь есть реликтовые деревья, в частности, вон там растет единственная, наверное, слоновая пальма в Агудзере. Все боятся, что скоро не будет доступа к морю, местным жителям придется пробираться к морю задворками. Кроме того, видимо, никто не проводил экспертизу проекта. А это канализация, лишние сточные воды, которые непонятно куда будут сливаться. Экономика Абхазии – это все-таки туристический бизнес, люди потеряют то, что они в курортный сезон зарабатывают, если здесь все перегородить, туристы сюда перестанут ездить».

Светлана ссылается на законодательный запрет на капитальное строительство в двухсотметровой зоне от моря и разделяет обеспокоенность местных жителей тем, что парковая зона будет и дальше застраиваться:

«Ходят разные слухи чуть ли не про то, что весь парк уже выкуплен. И вот эта часть парка, которая ближе к морю, хотя и говорят, что она не относится к парку, но деревья-то тут еще Смецкий сажал, тем не менее она уже начала разрабатываться. И видите, вон лежат эти безобразные кучи (срубленных деревьев). Раньше, говорят, здесь домики стояли, но они были не капитальные. А на основании этого сейчас собираются начать капитальное строительство, но мне кажется, что есть какой-то закон, запрещающий строительство в двухсотметровой зоне от прибрежной полосы. А здесь вот какой-то якобы Рома Габлия что-то купил. В общем, никто ничего точно не знает, администрация не подготовилась к сходу жителей, хотя он везде был анонсирован, документов нам никаких не показали. Мы требуем, чтобы хотя бы на время расследования строительство было приостановлено».

Местный житель, отказавшийся назвать свое имя, сообщил, что люди против того, чтобы кто-то считал участок парка своей частной собственностью:

«Человек оформил, так или иначе, землю, в которую попадает парковая зона, мы ее всю жизнь называли «парковой», местные жители всегда тут отдыхали. Где-то по каким-то документам она у него проходит, и, оказывается, можно это частной собственностью называть и загораживать вплоть до моря. Люди пришли и выразили свое мнение: если он хочет строиться, пусть у него гостиница стоит, но не надо называть это частной собственностью, закрывать забором и создавать какие-то резервации. Человек купил участок и думал, что если взял какие-то бумаги в руки, то все у него в порядке. Оказывается, не все в порядке, оказывается, этот участок у него немножко с проблемами получился, вот и все. Проблемы, вот вы видите, мы все здесь стоим, человек триста, вот эта проблема, сопутствующая купленному участку, давайте ее решать!»

Председатель Собрания Гулрыпшского района Станислав Зантария тоже присутствовал на митинге, он рассказал, что на этом участке раньше был оздоровительный лагерь, который находился на балансе Сухумского физико-технического института, но дальнейшая судьба этого объекта неизвестна:

«Конечно, жители имеют право возмущаться, я сам агудзерский житель. Да, люди привыкли здесь отдыхать, гулять, это береговая зона. Этот объект был еще объектом СФТИ с советских времен. Если не ошибаюсь, это был объект «Солнечный», молодежно-спортивный оздоровительный лагерь. Здесь кемпинг был и так далее. После войны этот объект остался на балансе СФТИ, до 2011 года он находился на балансе СФТИ, а в 2011 году жилой фонд, если не ошибаюсь, был передан в собственность администрации Гулрыпшского района, и, конечно, этот объект был выкуплен компанией или кем, я сейчас точно не помню, надо все документы смотреть. До того, как я стал депутатом Собрания, я работал в БТИ, я приезжал и мерил этот объект. В дальнейшем он был выдан определенным лицам, а что было дальше, я уже не помню».

Зантария считает, что невозможно понять данную проблему на митинге, надо поднимать документы, выяснять историю этого объекта и законность его выделения. Он сообщил, что Собрание Гулрыпшского района на этой неделе соберется, запросит у администрации района документы и будет разбираться в этой теме:

– Скорее всего, на этой неделе срочно соберем комитет районного Собрания по землеустройству, по архитектуре, по этим вопросам. Мы обсудим, мы попросим у администрации документы, которые имеются в наличии, надо исследовать, узнать, а сейчас раньше времени говорить не получается. Но, если не ошибаюсь, это к парку не относилось документально, вот поэтому надо углубиться в этот вопрос, чтобы можно было дать точный ответ.

– Здесь было снесено много деревьев, какое-то разрешение давалось на этот снос?

– На определенный вид деревьев, если не ошибаюсь, разрешение не нужно брать, здесь по остаткам можно понять, какие деревья вырублены были, каких-то благородных деревьев я не вижу, в основном акация и ольха, а из акации местные жители заборы делают.

– Насколько я понимаю, есть закон, который запрещает капитальное строительство в двухсотметровой зоне от моря. С этой точки зрения как вы оцениваете то, что здесь происходит?

– Данный объект не выделялся первоначально как голая земля для строительства чего-то. Этот объект уже существовал, этот объект не с нуля выдан, здесь уже было капитальное строительство. Вот, вы видите, тут уже стоит капитальный объект. А реконструировать, насколько я знаю, закон позволяет.

– А можно оспорить по суду первоначальное выделение этой земли в частные руки и под капитальное строительство?

– Конечно, можно оспорить в суде, главное, чтобы поступил иск. Есть ведь и прокуратура, может быть, они проверят подлинность документов, насколько законно это все.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия