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«18 санаториев здесь было, ни разу митинга не было – почему рушат?»

«18 санаториев здесь было, ни разу митинга не было – почему рушат?»
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«18 санаториев здесь было, ни разу митинга не было – почему рушат?»

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Глава администрации Агудзеры Аслан Барателия удивлен акции протеста, на которой местные жители выступили против вырубки деревьев и строительства гостиницы в прибрежной зоне. По его словам, раньше разрушались более значимые объекты, но митингов не было. Однако люди кажутся взволнованными всерьез.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

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