«18 санаториев здесь было, ни разу митинга не было – почему рушат?»

Глава администрации Агудзеры Аслан Барателия удивлен акции протеста, на которой местные жители выступили против вырубки деревьев и строительства гостиницы в прибрежной зоне. По его словам, раньше разрушались более значимые объекты, но митингов не было. Однако люди кажутся взволнованными всерьез.