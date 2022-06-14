Голодовка на сухумской площади Свободы

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Объявленная абхазским активистом Джансухом Адлейба голодовка против роста цен на топливо привлекла внимание местных жителей, которые тоже решили высказать претензии властям.
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Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
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