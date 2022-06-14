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Голодовка на сухумской площади Свободы

Голодовка на сухумской площади Свободы
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Голодовка на сухумской площади Свободы

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Объявленная абхазским активистом Джансухом Адлейба голодовка против роста цен на топливо привлекла внимание местных жителей, которые тоже решили высказать претензии властям.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

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