Уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл на прошлой неделе выступила в парламенте. Представляя доклад о своей деятельности, она, в частности, заявила, что принятый парламентом в первом чтении проект закона «О противодействии международной изоляции Республики Абазия» направлен на ужесточение ограничения прав и свобод человека, гарантированных Конституцией РА, и способствуют еще большей изоляции Абхазии. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, как они относятся к норме, которая ограничивает право на передвижение.

– Как вы относитесь к законопроекту, который был принят в первом чтении, согласно которому при выезде из Абхазии в третью страну нужно получить разрешение в СГБ? Речь идет о странах, которые не признали Абхазию, т. н. недружественные страны, о Грузии речь не идет, потому что там отдельная процедура.

Анзор Маршан: Я не знаком с этим законопроектом, и очень странно, что такой законопроект вообще может быть рассмотрен в парламенте РА. Если этот закон каким-то образом будет ограничивать права наших граждан, связанные с поездками за рубеж, то я считаю, что это вообще недопустимо, потому что это напрямую противоречит и Конституции РА, и другим законам нашей республики. И очень хочется, конечно, в будущем узнать, что этот законопроект предполагает. Как бы там ни было, никаких ограничений для перемещения наших граждан не должно быть, брать какое-то разрешение, потому что есть соответствующие службы, пограничная служба, таможенники, там в любом случае может быть осуществлен необходимый контроль.

Наира Амалыиа: Законопроект, конечно, прежде чем его принимать – во втором чтении он будет принят или в окончательном чтении, – нужно разъяснить народу, для чего закон принимается. Для чего нужны эти поправки? Возможно, это временные ограничения. Конечно, будет масса неудобств, например, выехать за границу, к родственникам. Или в Абхазию приедут люди к своим родственникам, это будет очень неудобно. Но если это делается в связи с тем, что сейчас в мире происходит, военные действия на Украине, тогда вопрос понятен. И если это временные ограничения, то ничего против не имею. Но если это постоянно, то, конечно, такие законы нужно с оглядкой принимать, потому что будет масса проблем.

Людмила Сагария: Отрицательно отношусь, потому что непонятна причина, почему такая норма вводится. Мы уже привыкли жить в изоляции. Мы сами себе хотим применить Статью 13 Всеобщей декларации прав человека, запрет. (Статья 13. 1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства. 2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.) Учитывая, что у нас абхазская диаспора, то это будет очень неудобно и очень дико и унизительно. С древнейших времен, и с греческой цивилизации, и с римской, и византийской, и турецкой, мы всегда обладали свободой, у нас были права, но теперь они у нас ограничены. И это ни на Кавказе, ни на территории Абхазии не будет воспринято.

Александра: Я отношусь отрицательно, так как это противоречит Конституции РА, ее статьям, где говорится о том, что каждый человек обладает правом свободы передвижения и выбора места жительства. И так обращаться с Конституцией РА, мне кажется, что неправильно и неприемлемо. И я считаю, что в нашей стране есть более важные проблемы, которые необходимо решать. Например, поднять уровень жизни граждан страны. Для того чтобы вводить ограничения, прежде нужно улучшать жизнь внутри страны.

Эмма: Я категорически против нарушения конституционных прав граждан Абхазии. Это что такое? Мы и так не можем никуда выехать – ни в Европу, никуда попасть не можем, нам визы не дают, везде у нас проблемы, препоны еще себе создаем, вместо того чтобы помочь человеку как-то реализовать себя. У меня дочка учится на историческом факультете, специальность «Международные отношения», и зачем она учится, зачем нам этот факультет? Мы учим детей дипломатии, а сами себя изолируем, зачем нам дипломатия? Мы же должны себя как-то реализовать, показать свою культуру, кто мы такие, объявить себя, показать миру себя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия