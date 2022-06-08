Асида Шакрыл: «Парламент устанавливает правила, отбирая у абхазского народа свободы без его ведома»

На заседании сессии парламента Абхазии Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл отчиталась о проделанной в 2021 году работе. Она акцентировала внимание на проблемах взаимодействия с Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой, обратила внимание депутатов на закон «О противодействии международной изоляции Республики Абхазия», который нарушает базовые конституционные права граждан. И высказалась против принятия закона об иностранных агентах, направленного на дискриминацию граждан Абхазии, работающих в некоммерческих организациях.

Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл сообщила депутатам нового седьмого созыва парламента, что предыдущий созыв отказывался обсуждать ситуацию с правами человека, таким образом депутаты продемонстрировали незаинтересованность в их соблюдении. И отметила положительную правозащитную тенденцию, когда граждане не хотят мириться с чиновничьим произволом и готовы добиваться в судах соблюдения своих прав. Из доклада следует, что в 2021 году было 115 обращений, какое количество дел удалось разрешить, Уполномоченная не уточнила.

В своем докладе Асида Шакрыл остановилась на наиболее важных моментах. В частности, она сказала, что пенсионное обеспечение в Абхазии регулируется законодательством советских времен и не может считаться справедливым, так как не обеспечивает пенсионерам прожиточный минимум. Напомнила, что в период пандемии международные организации оказали Абхазии серьезную помощь, выделив на борьбу с ковидом около 1,5 млн долларов. Энергетический кризис, который создавал угрозу здоровью и жизни людей и осложнял работу медиков, правительству так и не удалось преодолеть, а принимаемые меры по борьбе с незаконной добычей криптовалюты не улучшили ситуацию. К пробелам в законодательстве, которые тормозят развитие страны, она отнесла отсутствие закона об образовании, о семейном и бытовом насилии, неурегулированность правового положения населения восточных районов Абхазии. Омбудсмен считает, что необходимо внести изменения в закон, запрещающий аборты, рассмотреть вопросы, связанные с предотвращением пыток, унижающим достоинство обращением и обеспечением прав людей, находящихся в местах принудительного содержания.

По словам Асиды Шакрыл, ее работе серьезно препятствуют силовые ведомства – Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура, которые отказывают ей и адвокатам в допуске к людям, содержащимся под стражей:

«Вопрос обеспечения постоянного доступа Уполномоченного в ИВС и СИЗО МВД Республики Абхазия без дополнительных разрешений остается острым и неразрешенным. Министерство внутренних дел, как и в 2020 году, связывало ограничение доступа в места принудительного содержания, в том числе и право на доступ к адвокату, с вынужденными ограничительными антиковидными мерами. При этом руководство органов внутренних дел за все это время не приняло никаких мер, направленных на создание условий, обеспечивающих безопасность с точки зрения предупреждения распространения Ковид-19 при общении адвокатов с их подзащитными. Как и в предыдущие годы, силовыми структурами Республики Абхазии нарушаются права задержанных и обвиняемых на доступ к защите».

Эффективность деятельности омбудсмена зависит от конструктивных контактов с прокуратурой, но она не получает ответы на большинство своих обращений:

«Генеральная прокуратура демонстрирует слабую эффективность реагирования на многочисленные случаи нарушения прав человека и чиновничьего произвола. В связи со сказанным, обращаюсь к руководству Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры с призывом прекратить практику не допущения адвокатов к их подзащитным. Доступ к юридической помощи должен быть обеспечен сотрудниками правоохранительных органов с момента задержания лица. Искаженное понимание и игнорирование норм действующего законодательства со стороны должностных лиц органов прокуратуры является серьезным препятствием для реализации закрепленных в Конституции Республики Абхазия гарантий в сфере защиты прав человека и основных свобод, что не может не дискредитировать работу прокуратуры, как органа, осуществляющего надзор. Не реагируя должным образом на запросы Уполномоченного по правам человека, Генеральная прокуратура практически препятствует этой деятельности».

Асида Шакрыл обратила внимание депутатов на проблему изоляции Абхазии. С одной стороны, это международная политика изоляции, которая нарушает базовые права человека:

«Долгие годы Абхазия находится в условиях международной изоляции. Несмотря на серьезную гуманитарную помощь, которую Абхазии предоставили различные международные организации, в частности, для борьбы с коронавирусной инфекцией, в целом, международные подходы к Абхазии не претерпели изменений. К сожалению, взаимодействие внешнего мира с Абхазией носит достаточно ограниченный характер и во многом ориентируется на запретительные нормы грузинского так называемого закона «об оккупированных территориях». Политика недопуска Абхазии к участию в международном сотрудничестве сдерживает процессы модернизации в стране, ограничивает граждан в реализации их прав. Бессрочная, по сути, блокада Абхазии со стороны международного сообщества приводит к серьезным нарушениям прав человека».

С другой стороны, как реакция на международную изоляцию, самоизоляция Абхазии от внешнего мира может быть закреплена в двух законах, принятых пока только в первом чтении. Это законы «О противодействии международной изоляции Республики Абхазия» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия». Асида Шакрыл убеждена, что оба эти закона противоречат Конституции Абхазии, так как ограничивают права ее граждан уже рамками абхазского законодательства, речь идет о праве на свободу передвижения, взаимодействия с международными институтами и организациями и права на образование в зарубежных учебных заведениях:

«В статью 15-ю закона о порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия внесена норма, в соответствии с которой выезд гражданина Абхазии в иностранное государство, отнесенное к так называемому «субъекту агрессивной политики изоляции», а таким в силу размытости формулировок может оказаться любое государство, не признавшее независимость Абхазии, допускается исключительно на основании специального разрешения Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Любой гражданин должен будет обращаться в Службу государственной безопасности за разрешением на выезд в третью страну. В данном случае речь не идет о Грузии, в отношении которой есть специальное регулирование».

Таким образом, вопросы передвижения граждан республики будут регулироваться произвольным усмотрением Службы госбезопасности, которая будет уполномочена принимать решения по ограничению одного из основополагающих конституционных прав – права на передвижение. Такое положение, заявила Шакрыл, является грубейшим нарушением Конституции республики, в частности, статей 13, 16, 30 и 35.

Уполномоченная по правам человека высказалась и против принятия закона об иностранных агентах, который не отражает абхазские реалии и направлен против группы граждан, которые работают в некоммерческих организациях:

«Применение санкций против институтов гражданского общества связывается не с нарушением законов или Конституции республики со стороны некоммерческих организаций, а с некой гипотетической опасностью, которая приписывается их деятельности. Возникает вопрос: «Как в демократической Абхазии в нарушение Конституции оказалось возможным принять в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление широких дискреционных полномочий органам исполнительной власти, в первую очередь, органам Службы государственной безопасности, прокуратуре и некоторым уполномоченным органам власти? Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что под Новый год без каких-либо общественных экспертных обсуждений парламент устанавливает правила, которые кардинально меняют жизнь каждого гражданина в Абхазии, меняют, в целом, ситуацию в стране, отбирая у абхазского народа свободы без его ведома. Противодействие политике изоляции Абхазии международным сообществом не должно приводить к еще большей изоляции Абхазии и тем более выливаться в поиск внутренних врагов!»

Она выразила надежду на то, что новый созыв парламента не допустит принятие законов, нарушающих Конституцию, права и свободы граждан, которые ввергнут общество в атмосферу лжи, недоверия и попранных свобод, присущих тоталитарному режиму.

Депутаты заверили омбудсмена в готовности обсуждать сложные вопросы и спорные моменты, и проявили конструктивный настрой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия