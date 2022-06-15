В Армении сообщили, что на «Верхнем Ларсе» установят дополнительный пункт пропуска

Российская сторона установит на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией дополнительный пункт пропуска, сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.



«Кажется, есть договоренность, в ближайшее время будет установлен дополнительный пункт с российской стороны, чуть поодаль от КПП, который в течение дня может обслужить 180-200 автомобилей. Для стран Евразийского экономического союза также будут определенные преференции», – сказал он в парламенте Армении.

Как сообщалось ранее, на фоне российского вторжения в Украину нагрузка на транзитный коридор Грузии значительно возросла. Таможенные посты не успевают вовремя обрабатывать грузопотоки, несмотря на переход на круглосуточный режим работы. Трайлерам приходится ждать иногда около месяца.

Спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе по итогам разговора с главой комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорием Карасиным рассказал, что из-за ремонтных работ на «Верхнем Ларсе» российская сторона не в состоянии пропускать необходимое количество грузовых автомобилей. Из-за этого на территории Грузии скопился автотранспорт, в том числе из Армении, Турции и Узбекистана.

«Верхний Ларс» является единственным пунктом пропуска на российско-грузинской границе. Через Грузию пролегает и единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией.